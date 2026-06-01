BYD: Αύξηση στις παγκόσμιες πωλήσεις τον Μάιο

Οι παγκόσμιες πωλήσεις της BYD τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 0,3% σε ετήσια βάση, ενώ η παραγωγή αυξήθηκε κατά 8,8%

World 01.06.2026, 16:09
BYD: Αύξηση στις παγκόσμιες πωλήσεις τον Μάιο
Εσπασε το σερί πτωσης των πωλήσεων για τον κινεζικό γίγαντα των ηλεκτρικών οχημάτων BYD το Μάιο, παρά την εξασθένιση της  ζήτησης στην Κίνα και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό που συνεχίζουν να επιβαρύνουν την απόδοση.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις οχημάτων αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, φτάνοντας τις 383.453 μονάδες τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, μετά από οκτώ μήνες συρρίκνωσης των πωλήσεων.

Η παραγωγή του μεγαλύτερου κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο αυξήθηκε κατά 8,8% σε ετήσια βάση τον περασμένο μήνα, τερματίζοντας μια σειρά συνεχόμενων μειώσεων που συνεχιζόταν από τον Ιούλιο του 2025.

Μείωση των πωλησεων της BYD στην Κίνα

Οι αποστολές στο εξωτερικό συνέχισαν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη, αντισταθμίζοντας τη συνεχιζόμενη ύφεση στην εγχώρια αγορά, όπου οι πωλήσεις της BYD μειώθηκαν κατά 24%, σημειώνοντας συρρίκνωση για 13ο συνεχόμενο μήνα.

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 80,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 160.644 μονάδες τον Μάιο, υποστηριζόμενες από την ισχυρότερη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη και τις αναδυόμενες αγορές, που οφείλεται στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Η BYD και άλλοι κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα συνεχίζει να υποστηρίζει τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς.

Η εγχώρια αγορά της, ωστόσο, παραμένει δύσκολη μετά από έναν σκληρό πόλεμο τιμών. Το τμήμα οικονομικών αυτοκινήτων της BYD, βασικός πυλώνας της στρατηγικής της για τον όγκο πωλήσεων, έχει πληγεί ιδιαίτερα καθώς οι κρατικές επιδοτήσεις μειώνονται και η ζήτηση των καταναλωτών εξασθενεί σε μια επιβραδυνόμενη οικονομία.

«Η σειρά Galaxy της Geely απομακρύνει τους αγοραστές από την BYD στο τμήμα της μαζικής αγοράς με το ισχυρό branding και τις ανταγωνιστικές τιμές, ενώ η Leapmotor προσελκύει τους πρακτικούς καταναλωτές με χαμηλές τιμές», δήλωσε ο Λι Γιάνγουέι , αναλυτής της Κινεζικής Ένωσης Εμπόρων Αυτοκινήτων (CADA).

Η Leapmotor πούλησε 81.569 αυτοκίνητα τον Μάιο παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 81% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks
Συνεντεύξεις

Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Ο Αριστοφάνης Στεφάτος CEO της ΕΔΕΥΕΠ μιλά στο Βήμα για τις επόμενες κινήσεις στις έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα
Business

New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Τι φέρνουν στην Αθήνα

Openings όπως των New Yorker, Lululemon και Jimmy Choo, γέμισαν με συγκρατημένη αισιοδοξία το λιανεμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Η ΔΕΗ παρά την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών ενέργειας κρατά αμετάβλητα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος

Χρήστος Κολώνας
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός
Economy

Πώς θα γεμίσει το καλάθι της ΔΕΘ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Το παρασκήνιο για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - Πώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλάζει τους σχεδιασμούς 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών
Business

Τρόφιμα - Ποτά: Ποιες εταιρείες ποντάρουν στο τουριστικό προϊόν

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
