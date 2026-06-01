BYD: Αύξηση στις παγκόσμιες πωλήσεις τον Μάιο

Εσπασε το σερί πτωσης των πωλήσεων για τον κινεζικό γίγαντα των ηλεκτρικών οχημάτων BYD το Μάιο, παρά την εξασθένιση της ζήτησης στην Κίνα και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό που συνεχίζουν να επιβαρύνουν την απόδοση.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις οχημάτων αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, φτάνοντας τις 383.453 μονάδες τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, μετά από οκτώ μήνες συρρίκνωσης των πωλήσεων.

Η παραγωγή του μεγαλύτερου κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο αυξήθηκε κατά 8,8% σε ετήσια βάση τον περασμένο μήνα, τερματίζοντας μια σειρά συνεχόμενων μειώσεων που συνεχιζόταν από τον Ιούλιο του 2025.

Μείωση των πωλησεων της BYD στην Κίνα

Οι αποστολές στο εξωτερικό συνέχισαν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη, αντισταθμίζοντας τη συνεχιζόμενη ύφεση στην εγχώρια αγορά, όπου οι πωλήσεις της BYD μειώθηκαν κατά 24%, σημειώνοντας συρρίκνωση για 13ο συνεχόμενο μήνα.

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 80,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 160.644 μονάδες τον Μάιο, υποστηριζόμενες από την ισχυρότερη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη και τις αναδυόμενες αγορές, που οφείλεται στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Η BYD και άλλοι κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα συνεχίζει να υποστηρίζει τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς.

Η εγχώρια αγορά της, ωστόσο, παραμένει δύσκολη μετά από έναν σκληρό πόλεμο τιμών. Το τμήμα οικονομικών αυτοκινήτων της BYD, βασικός πυλώνας της στρατηγικής της για τον όγκο πωλήσεων, έχει πληγεί ιδιαίτερα καθώς οι κρατικές επιδοτήσεις μειώνονται και η ζήτηση των καταναλωτών εξασθενεί σε μια επιβραδυνόμενη οικονομία.

«Η σειρά Galaxy της Geely απομακρύνει τους αγοραστές από την BYD στο τμήμα της μαζικής αγοράς με το ισχυρό branding και τις ανταγωνιστικές τιμές, ενώ η Leapmotor προσελκύει τους πρακτικούς καταναλωτές με χαμηλές τιμές», δήλωσε ο Λι Γιάνγουέι , αναλυτής της Κινεζικής Ένωσης Εμπόρων Αυτοκινήτων (CADA).

Η Leapmotor πούλησε 81.569 αυτοκίνητα τον Μάιο παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 81% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.