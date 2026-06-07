Delta – United: Μάχη στους αιθέρες για το στέμμα της κορυφαίας αεροπορικής στον Ειρηνικό

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Η Delta Air Lines είναι η πιο κερδοφόρα αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ, αλλά η φιλόδοξη ανταγωνίστριά της, η United Airlines, έχει πολύ μεγαλύτερη παρουσία στον Ειρηνικό. Ο νέος πρόεδρος της Delta, Peter Carter, δηλώνει ότι αυτό δεν θα μείνει έτσι.

Η Delta κατέγραψε καθαρά κέρδη άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, σε σύγκριση με τα κέρδη της United που ανήλθαν σε περίπου 3,35 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Θέλουμε να γίνουμε ισχυρότεροι, καλύτεροι και ταχύτεροι στις πτήσεις πέρα από τον Ειρηνικό και θέλουμε να γίνουμε η κορυφαία αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ» στον Ειρηνικό, δήλωσε ο Carter στο CNBC σε συνέντευξή του, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. «Τελικά… ο πραγματικός στόχος είναι να γίνουμε η κορυφαία παγκόσμια αεροπορική εταιρεία, κάτι που αποτελεί έναν αρκετά τολμηρό στόχο.»

Ο Carter, ο οποίος προήχθη τον Μάρτιο, δήλωσε ότι μέρος αυτού του στόχου θα επιτυχθεί από την κοινοπραξία της Delta με την Korean Air, η οποία συγχωνεύεται με την Asiana Airlines.

Η Delta κατέγραψε καθαρά κέρδη άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, σε σύγκριση με τα κέρδη της United που ανήλθαν σε περίπου 3,35 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, όσον αφορά τις διατλαντικές πτήσεις, το μικρότερο δίκτυο της Delta απέφερε έσοδα μόλις 2,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με τα περίπου 6,89 δισεκατομμύρια δολάρια της United, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβάλει οι εταιρείες.

Σε Delta – United το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Οι πτήσεις πέρα από τον Ειρηνικό είναι συχνά εξαιρετικά κερδοφόρες, καθώς οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων προσφέρουν υψηλότερες τιμές και πραγματοποιούνται με αεροσκάφη που διαθέτουν δεκάδες θέσεις premium.

Και οι δύο αεροπορικές εταιρείες προσθέτουν νέα δρομολόγια. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Delta ξεκίνησε απευθείας πτήσεις μεταξύ Λος Άντζελες και Χονγκ Κονγκ. Η United Airlines, από την άλλη, σχεδιάζει απευθείας πτήσεις μεταξύ του κόμβου της στο Σαν Φρανσίσκο και του Σαπόρο της Ιαπωνίας — μια κίνηση με στόχο την προσέλκυση επιβατών που ταξιδεύουν για σκι.

Η Delta και η United συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του αεροπορικού κλάδου των ΗΠΑ.

Η Delta πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών διαμορφώνοντας την εικόνα της ως την αεροπορική εταιρεία πολυτελείας των ΗΠΑ, από σαλόνια υψηλών προδιαγραφών έως μια επικερδή συνεργασία με την American Express.

Η United έχει ξεκινήσει τη δική της εκστρατεία χρησιμοποιώντας παρόμοιες τακτικές, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών επενδύσεων στην τεχνολογία, μαζικών παραγγελιών αεροσκαφών και ενός διεθνούς δικτύου με νέους προορισμούς από τη Μογγολία έως την Κροατία και τη Γροιλανδία.

Η αγορά αεροπορικών μεταφορών των ΗΠΑ — η μεγαλύτερη στον κόσμο — είναι ώριμη, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μικρό περιθώριο για σημαντική ετήσια ανάπτυξη. «Πραγματικά, όταν σκεφτόμαστε το μέλλον, όλα έχουν να κάνουν με το διεθνές», δήλωσε ο Carter της Delta.

Ο διευθύνων σύμβουλος της United, Scott Kirby, δήλωσε την Κυριακή ότι ένιωσε κολακευμένος από τις φιλοδοξίες της Delta.

Στο περιθώριο της ίδιας συνέντευξης τύπου, ο Kirby δήλωσε ότι τρέφει «μεγάλο σεβασμό για τη Delta και για όσα έχει καταφέρει, και το θεωρώ τεράστιο κομπλιμέντο το γεγονός ότι η Delta αρχίζει να αναγνωρίζει ότι έχει έναν ισάξιο ανταγωνιστή για τον οποίο ανησυχεί και προσπαθεί να ανταγωνιστεί».

Όταν ρωτήθηκε σε ποιον τομέα θέλει να νικήσει τη Delta, ο Kirby απάντησε: «Σε όλα».

Ο Carter δήλωσε στη συνέντευξη ότι η Delta δεν μπορεί να επαναπαυθεί στην τρέχουσα επιτυχία της.

«Πρέπει πάντα να έχουμε την όρεξη να κερδίσουμε, και το λέω αυτό επειδή ξέρω ότι η United είναι εκεί έξω και ανταγωνίζεται εμάς, αντιγράφοντας λίγο το στρατηγικό μας σχέδιο», είπε. «Ας έρθουν».