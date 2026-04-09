Delta: Αυξάνει τις χρεώσεις των παραδιδόμενων αποσκευών

Αυξήθηκαν οι χρεώσεις της Delta στην πρώτη και στη δεύτερη αποσκευή κατά 10 δολάρια, με αποτέλεσμα οι τιμές να ανέβουν στα 45 και 55 δολάρια αντίστοιχα.

Η εταιρεία σχεδιάζει μάλιστα να αυξήσει τη χρέωση και στην τρίτη αποσκευή κατά 50 δολάρια, το οποίο σημαίνει πως πελάτες της θα πληρώνουν συνολικά 200 δολάρια για τρεις

αποσκευές.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της εταιρείας Chelsea Wollerson στο Forbes, οι νέες τιμές «αντανακλούν τις επιπτώσεις των εξελισσόμενων διεθνών συνθηκών και της δυναμικής του κλάδου». Σύμφωνα με την Delta, οι αλλαγές τιμών ισχύουν μόνο για τις πτήσεις εσωτερικού καθώς και σε επιλεγμένες διεθνείς πτήσεις μικρών αποστάσεων.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών εκτοξεύθηκαν στα ύψη τις τελευταίες εβδομάδες λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η Delta και οι αεροπορικές εταιρείες που προχώρησαν σε αυξήσεις

Η Delta δεν είναι η πρώτη αμερικανική αεροπορική εταιρεία που ανακοινώνει αυξήσεις τιμών στις αποσκευές, καθώς οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου λόγω του

πολέμου στο Ιράν συνεχίζουν να επηρεάζουν τα αεροπορικά ταξίδια.

Προηγήθηκε η United, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα ανήγγειλε μια παρόμοια αύξηση, ανεβάζοντας τις τιμές των παραδιδόμενων αποσκευών κατά 10 δολάρια.

Επίσης, η Jet Blue ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες αλλαγές στις χρεώσεις παραδοτέων αποσκευών, προχωρώντας σε αύξηση κατά 4 δολάρια για ταξίδια εκτός περιόδου αιχμής και κατά 9 δολάρια για ταξίδια εντός περιόδου αιχμής.

Οι τιμές στα καύσιμα αεροσκαφών

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών εκτοξεύθηκαν στα ύψη τις τελευταίες εβδομάδες λόγω του πολέμου στο Ιράν. Αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου μια εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων στη χώρα, το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, τη στενή υδάτινη οδό που το χωρίζει από την Αραβική Χερσόνησο.

Σύμφωνα με τον οργανισμό International Energy Agency (IEA), μόνο το 2025 πέρασαν από τον συγκεκριμένο θαλάσσιο δίαυλο περίπου 20 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα – με άλλα λόγια σχεδόν το 25% του παγκόσμιου πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης. Έκτοτε, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει εκτοξεύσει τις τιμές σε πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, συνεπώς και στα καύσιμα αεροσκαφών.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο αεροπορικός εμπορικός όμιλος Airlines for America είναι ενδεικτικά: Η μέση τιμή στα καύσιμα αεροσκαφών ανέβηκε από τα 2,50 δολάρια ανά γαλόνι στις 27 Φεβρουάριου – μία ημέρα πριν την έναρξη του πολέμου – στα 4,69 δολάρια ανά γαλόνι μόλις την περασμένη Δευτέρα.