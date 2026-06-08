Χρυσός: Διευρύνει τις απώλειές του εν μέσω φόβων για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

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Τις απώλειές τους παρέτειναν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα εν μέσω αυξανόμενων φόβων για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ μετά από μια ισχυρή έκθεση για την απασχόληση, ενώ οι ανανεωμένες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα και αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,2% στα 4.319,09 δολάρια ανά ουγγιά έως τις 04:29 GMT. Οι τιμές μειώθηκαν περίπου 3% την Παρασκευή, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 24 Μαρτίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου υποχώρησαν κατά 0,5% στα 4.343,20 δολάρια.

«Όλα βασίζονται στην επιθετικότητα που έχει αρχίσει να επιδεικνύει η αγορά στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed», δήλωσε ο Kelvin Wong, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA, προσθέτοντας ότι οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου ασκούν περαιτέρω πιέσεις στον χρυσό.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς των ΗΠΑ αυξήθηκε μετά την εκτίναξη σε υψηλό δύο εβδομάδων στην προηγούμενη συνεδρίαση, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης μη αποδοτικών χρυσών νομισμάτων.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν τη Δευτέρα, ακόμη και αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να απόσχει από περαιτέρω επιθέσεις.

Τα επιτόκια και ο χρυσός

Όπως αναφέρει το Reuters, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Ενώ ο χρυσός θεωρείται ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να επιβαρύνουν το μη αποδοτικό μέταλλο.

Η οικονομία των ΗΠΑ κατέγραψε τον Μάιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα ισχυρής αύξησης των θέσεων εργασίας, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά εργασίας κέρδιζε έδαφος μετά την περσινή της πτώση και δίνοντας στην κεντρική τράπεζα περισσότερο περιθώριο να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Οι αγορές προεξοφλούν μια αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) πριν από το τέλος του έτους, με πιθανότητα 72% να υπάρξει μια τέτοια αύξηση μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, σημείωσε ότι τα νέα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας δείχνουν ότι η αγορά είναι περίπου ισορροπημένη και σχεδόν με θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ ο συνεχιζόμενος υψηλός πληθωρισμός μπορεί να απαιτήσει από την Fed να αυξήσει σύντομα τα επιτόκια για να τον συγκρατήσει.

Η τιμή spot του ασημιού παρέμεινε σταθερή στα 67,86 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έχασε 0,5% στα 1.767,42 δολάρια και το παλλάδιο παρέμεινε αμετάβλητο στα 1.225,67 δολάρια.