Jefferies: Η ισχυρή ελληνική οικονομία στηρίζει το επενδυτικό story των τραπεζών

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Η ανάκαμψη και η διατηρήσιμη ισχύς της ελληνικής οικονομίας αποτελούν βασικό πυλώνα του επενδυτικού αφηγήματος για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τη Jefferies. Με αφορμή τη δημοσίευση των στοιχείων για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο α’ τρίμηνο του 2026, η Jefferies εξετάζει την πορεία της ελληνικής οικονομίας από την αρχή του έτους και τους βασικούς παράγοντες που στηρίζουν τη θετική μακροοικονομική εικόνα.

Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα έχει πλέον περάσει σε σαφώς ισχυρότερη θέση σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς εταίρους της, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά. Το 2025 ήταν μία από τις μόλις πέντε χώρες στην Ευρώπη που κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα, ενώ η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή και σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Οι επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω σύγκλισης με την Ευρώπη, με πρόσθετη στήριξη από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η Jefferies τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν σε ένα από τα πιο ελκυστικά μακροοικονομικά περιβάλλοντα της Ευρώπης, το οποίο έχει αποδειχθεί ανθεκτικό παρά την αυξημένη αβεβαιότητα διεθνώς. Υπενθυμίζει μάλιστα πρόσφατη δήλωση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ότι «η Ελλάδα έχει μετατοπίσει την προσοχή της από την ανάκαμψη στη στρατηγική επιτάχυνση». Με τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών να διαπραγματεύονται με περίπου 15% discount έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, η Jefferies επαναλαμβάνει τη σύσταση «Buy» και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Ανάπτυξη υψηλότερη από την Ευρωζώνη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά

Η Jefferies επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με πραγματικό ρυθμό 2,1% το 2025, έναντι 1,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφοντας καλύτερες επιδόσεις για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Η υπεραπόδοση συνεχίζεται και το 2026, καθώς στο πρώτο τρίμηνο του έτους η Ελλάδα εμφάνισε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2%, έναντι μόλις 0,7% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ταχύτερα από την ευρωπαϊκή τα επόμενα χρόνια, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2% και για την περίοδο 2027-2028, παρά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των πόρων του NextGenerationEU το 2026.

Η Κομισιόν βγάζει την Ελλάδα από την κατηγορία μακροοικονομικών ανισορροπιών

Η Jefferies χαρακτηρίζει ιστορικής σημασίας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κρίνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, πριν από 16 χρόνια, που η χώρα εξέρχεται από το σχετικό καθεστώς παρακολούθησης.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς την ίδια στιγμή δέκα κράτη-μέλη της ΕΕ βρίσκονται υπό διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και στενής εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από τις λίγες χώρες με δημοσιονομικό πλεόνασμα

Η Ελλάδα ήταν μία από τις μόλις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που εμφάνισαν δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2025, καταγράφοντας πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά εμφάνισε έλλειμμα 3,1%.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 4,9% του ΑΕΠ το 2025 και εκτιμάται ότι θα φθάσει το 3,2% το 2026. Η υπεραπόδοση των δημόσιων οικονομικών επέτρεψε στην κυβέρνηση να ανακοινώσει πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Επιπλέον, στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, τα κρατικά έσοδα υπερέβησαν τους στόχους του προϋπολογισμού κατά 2,9 δισ. ευρώ.

Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους

Παρά το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας εξακολουθεί να παραμένει υψηλό, στο 146% του ΑΕΠ έναντι 89% στην Ευρωζώνη, η Jefferies υπογραμμίζει τη σημαντική βελτίωση των τελευταίων ετών.

Από το 2016 μέχρι σήμερα, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά περίπου 40%, ενώ από το 2020 η υποχώρηση προσεγγίζει το 60%, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ευρώπη.

Με δεδομένη τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και τη δημοσιονομική πειθαρχία, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί. Η Jefferies εκτιμά ότι η Ελλάδα θα εμφανίσει χαμηλότερο λόγο χρέους προς ΑΕΠ από την Ιταλία ήδη εντός του 2026 και από τη Γαλλία έως το 2029. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι το ελληνικό χρέος θα υποχωρήσει κάτω από το 100% του ΑΕΠ έως το 2035 και κοντά στο 60% έως το 2054.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση με αιχμή τα επιχειρηματικά δάνεια

Σημαντικό στοιχείο για τις τράπεζες παραμένει η ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων. Τον Απρίλιο του 2026, ο συνολικός ρυθμός αύξησης των δανείων διαμορφώθηκε στο 8%, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αυξάνονται κατά 11%, επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Jefferies εκτιμά ότι η ανάπτυξη των δανείων, ιδιαίτερα προς τις επιχειρήσεις, θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 8,9% το 2025 και αναμένεται να ενισχυθούν κατά ακόμη 8,8% το 2026. Παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, το ποσοστό επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ παραμένει χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο 17% έναντι 21%, γεγονός που αφήνει περιθώρια περαιτέρω σύγκλισης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης θα συνεχίσει να στηρίζει τις τράπεζες και μετά το 2026

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ωφελημένους από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με ιδιαίτερη σημασία να έχουν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία διοχετεύονται μέσω των τραπεζών για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Παρότι η περίοδος υλοποίησης των σχετικών έργων ολοκληρώνεται το 2026, η Jefferies εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα διατηρηθούν το 2027 στα επίπεδα του 2026, χάρη στη συνεχιζόμενη εκταμίευση των δανείων του RRF.

Από τα συνολικά 18 δισ. ευρώ που δικαιούται η Ελλάδα, μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί 5,8 δισ. ευρώ προς τους τελικούς δικαιούχους, κινητοποιώντας παράλληλα 3,9 δισ. ευρώ συγχρηματοδότησης από τις τράπεζες.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι εκταμιεύσεις θα συνεχιστούν και μετά το 2026, διατηρώντας σημαντική στήριξη τόσο για τις επενδύσεις όσο και για την πιστωτική επέκταση του τραπεζικού συστήματος.