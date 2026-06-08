ΑΧΙΑ – Alpha Finance για Motor Oil: Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 46 ευρώ

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Πιο αισιόδοξη για τις προοπτικές της Motor Oil εμφανίζεται η AXIA Alpha Finance, εκτιμώντας ότι η εταιρεία διαθέτει ισχυρή δυναμική κερδοφορίας σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητάς της, καύσιμα, ηλεκτρισμό και κυκλική οικονομία, ενώ διατηρεί σημαντικά περιθώρια αναβάθμισης της αποτίμησής της.

Όπως εξηγεί η AXIA Alpha Finance, η Motor Oil συνεχίζει να υλοποιεί τη συνολική στρατηγική της για την ενεργειακή μετάβαση, με στόχο να εξελιχθεί από έναν κορυφαίο όμιλο διύλισης σε έναν πολυενεργειακό ηγέτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Όπως επισημαίνει, η κρίση στη Μέση Ανατολή βρίσκει το διυλιστήριο της εταιρείας να λειτουργεί με υψηλά ποσοστά αξιοποίησης, χωρίς προβλήματα στον εφοδιασμό, παρά το αυξημένο κόστος που προκαλεί η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων. Παράλληλα, η αύξηση των τιμών των τελικών προϊόντων έχει οδηγήσει κυβερνήσεις στη λήψη μέτρων περιορισμού των επιπτώσεων για τους καταναλωτές, ενώ τα ισχυρά περιθώρια στα μεσαία αποστάγματα σε μια αγορά που παραμένει διαρθρωτικά «σφιχτή» επιτρέπουν πιο θετική στάση απέναντι στα περιθώρια διύλισης.

Την ίδια στιγμή, οι μη παραδοσιακές δραστηριότητες του ομίλου αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα. Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας η παρουσία της εταιρείας ενισχύεται συνεχώς, ενώ στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας εκτιμάται ότι θα διαθέτει έργα ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης συνολικής ισχύος περίπου 1,1 GW έως το τέλος του 2027, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων συναλλαγών που αφορούν την Unagi, στο πλαίσιο του στόχου για 2 GW έως το 2030-2031.

Παράλληλα, η νέα κοινοπραξία 50%-50% με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα της θερμικής παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί τον δεύτερο μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας (IPP) στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Motor Oil στον κλάδο των κοινωφελών υπηρεσιών.

Αναβάθμιση εκτιμήσεων και υψηλότερα περιθώρια διύλισης

Η AXIA Alpha Finance αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της, ενσωματώνοντας τις πρόσφατες τάσεις της αγοράς, τις κατευθύνσεις της διοίκησης και τη νέα τμηματική πληροφόρηση που εφαρμόζεται από το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Συγκεκριμένα, αυξάνει την εκτίμηση για το περιθώριο διύλισης στα 16 δολάρια ανά βαρέλι για το 2026, προβλέποντας σταδιακή υποχώρηση στα 10,8 δολάρια έως το 2031 και περαιτέρω εξομάλυνση στη συνέχεια.

Με βάση αυτές τις παραδοχές, ο τομέας καυσίμων αναμένεται να εμφανίσει προσαρμοσμένα EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ το 2026, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 762 εκατ. ευρώ έως το 2031.

Ο κλάδος υπηρεσιών προς τον καταναλωτή (εξαιρουμένου του marketing καυσίμων) αναμένεται να συνεισφέρει 145 εκατ. ευρώ EBITDA το 2026 και κατά μέσο όρο 150 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2026-2031.

Η δραστηριότητα ηλεκτροπαραγωγής και εξηλεκτρισμού εκτιμάται ότι θα προσθέσει περίπου 160 εκατ. ευρώ EBITDA το 2026 και θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ έως το 2030-2031.

Όσον αφορά τον τομέα της κυκλικής οικονομίας, ο οποίος στο παρελθόν εντασσόταν στην κατηγορία «λοιπές δραστηριότητες», η AXIA σημειώνει ότι διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαχείρισης αποβλήτων άνω των 1,2 δισ. ευρώ και αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 55 εκατ. ευρώ EBITDA το 2026, με μέσο όρο 63 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2031.

Μεγαλύτερη προβλεψιμότητα κερδών

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι μη παραδοσιακές δραστηριότητες της Motor Oil θα αποφέρουν κατά μέσο όρο πάνω από 200 εκατ. ευρώ EBITDA ετησίως κατά την περίοδο των προβλέψεών της.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων και να περιορίσει τη μεταβλητότητα που συνδέεται με τη δραστηριότητα της διύλισης. Σύμφωνα με την AXIA, ο στόχος της διοίκησης για συνεισφορά άνω του 40% των συνολικών προσαρμοσμένων EBITDA από τις νέες δραστηριότητες έως το 2030-2031 θεωρείται απολύτως εφικτός.

Η νέα εταιρεία κοινής ωφέλειας ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα

Στις προβλέψεις της, η AXIA ενσωματώνει επίσης τη νέα κοινοπραξία θερμικής παραγωγής με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία από το 2027 θα ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Η συνεισφορά της κοινοπραξίας στα καθαρά κέρδη του ομίλου εκτιμάται κατά μέσο όρο σε 45-50 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ισχυρές ταμειακές ροές και ελεγχόμενος δανεισμός

Η AXIA υπογραμμίζει ότι η Motor Oil συνεχίζει να παράγει ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές, με μέση απόδοση FCF περίπου 19% κατά την περίοδο των προβλέψεων.

Οι ταμειακές ροές υπερκαλύπτουν τις επενδύσεις του ομίλου, οι οποίες εκτιμώνται κατά μέσο όρο σε περίπου 400 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ο καθαρός δανεισμός και οι δείκτες μόχλευσης παραμένουν σε απόλυτα διαχειρίσιμα επίπεδα.

Παράλληλα, οι αποδόσεις προς τους μετόχους εκτιμώνται άνω του 5%, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή

Η AXIA Alpha Finance θεωρεί ότι η μετοχή της Motor Oil διαπραγματεύεται σε ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης, σημαντικά χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο του δείκτη EV/EBITDA (7,6 φορές), αλλά και με discount 21% έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η αναθεωρημένη αποτίμηση της χρηματιστηριακής περιλαμβάνει μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) δύο σταδίων, το οποίο αποτιμά τη μετοχή στα 44,26 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 32,62 ευρώ προηγουμένως. Παράλληλα, η αποτίμηση με βάση τον δείκτη EV/EBITDA οδηγεί σε αξία 43,13 ευρώ ανά μετοχή, από 31,10 ευρώ προηγουμένως.

Σε συνδυασμό με την αποτίμηση κατά άθροισμα των επιμέρους δραστηριοτήτων (SoTP), η οποία αποδίδει αξία 48,22 ευρώ ανά μετοχή, η AXIA εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανατιμολόγησης της μετοχής.

Για τον λόγο αυτό επαναλαμβάνει τη σύσταση «Buy», σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη αδυναμία της μετοχής αποτελεί ευκαιρία τοποθέτησης για τους επενδυτές. Η νέα τιμή-στόχος για το τέλος του 2027 διαμορφώνεται στα 46 ευρώ ανά μετοχή, υποδηλώνοντας συνολική δυνητική απόδοση περίπου 20% από τα τρέχοντα επίπεδα.