ΚΑΠ: Στις 209 οι παραδεκτές αιτήσεις για τις ομάδες παραγωγών

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Σε 209 ανέρχονται οι παραδεκτές αιτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου για την παρέμβαση Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-27 που εγκρίθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά συνολικά 247 αιτήσεις στήριξης που είχαν υποβληθεί μέσω του ΟΠΣΚΕ και οριστικοποιεί τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, του διοικητικού ελέγχου και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών.

Η χρηματοδότηση καλύπτεται από τις διαθέσιμες πιστώσεις της πρόσκλησης, μετά και τη χρήση της δυνατότητας υπερδέσμευσης

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ι, κρίθηκαν παραδεκτές 209 αιτήσεις, οι οποίες εντάσσονται προς χρηματοδότηση με συνολική δημόσια ενίσχυση ύψους 44.905.920,91 ευρώ. Οι αιτήσεις κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής της παρέμβασης. Η χρηματοδότηση καλύπτεται από τις διαθέσιμες πιστώσεις της πρόσκλησης, μετά και τη χρήση της δυνατότητας υπερδέσμευσης.

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38 αιτήσεις έμειναν εκτός

Αντίθετα, σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ, 38 αιτήσεις χαρακτηρίστηκαν μη παραδεκτές και απορρίφθηκαν, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο και την πρόσκληση της παρέμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των μη παραδεκτών αιτήσεων ανέρχεται σε 7.239.553,25 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι στους φορείς που υπέβαλαν ενδικοφανείς προσφυγές στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-1.1 παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην απόφαση της Επιτροπής Ενδικοφανών Προσφυγών, η οποία είναι καταχωρισμένη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής, εκδίδεται σχετικό έγγραφο ενημέρωσης από τον ΕΦ, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.