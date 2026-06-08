Γερμανία: Βουτιά 3,8% στις βιομηχανικές παραγγελίες τον Απρίλιο

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Κατά 3,8% μειώθηκαν οι βιομηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία τον Απρίλιο σε εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένη βάση, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, καθώς η ζήτηση πιθανότατα μειώθηκε λόγω των υψηλότερων τιμών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η δημοσκόπηση που έκανε το Reuters σε αναλυτές έδειξε πτώση 2,0%, ενώ μια λιγότερο ασταθής τριμηνιαία σύγκριση έδειξε ότι οι νέες παραγγελίες κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου ήταν 3,1% χαμηλότερες σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες.

Μετά την αναθεώρηση των προσωρινών στοιχείων, οι νέες παραγγελίες τον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 4,5% σε μηνιαία βάση, αντί για αύξηση 5,0%.

Οι ξένες παραγγελίες μειώθηκαν κατά 4,2% τον Απρίλιο, με τις παραγγελίες από την Ευρωζώνη να μειώνονται κατά 11,1% και τις παραγγελίες από χώρες εκτός ευρωζώνης να αυξάνονται κατά 0,8%. Οι εγχώριες παραγγελίες μειώθηκαν κατά 2,9% σε μηνιαία βάση.

Σε θολά νερά η γερμανική οικονομία

Στο μεταξύ η Γερμανία, η οποία κάποτε θεωρούνταν η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αντιμετωπίζει σήμερα αυξανόμενη ανησυχία, καθώς μεγάλες εταιρείες μειώνουν τις θέσεις εργασίας.

Η Bosch φέρεται να περικόπτει χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Γερμανία, καθώς προσπαθεί να επιβιώσει από την ασθενέστερη ζήτηση, το υψηλότερο κόστος και τον μεταβαλλόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει φόβους ότι το μακροχρόνιο «οικονομικό θαύμα» της Γερμανίας βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση.

Οι αναφορές για εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες θέσεων εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν προσθέσει στο άγχος, ειδικά στους τομείς της μεταποίησης και της βιομηχανίας που κάποτε αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της ευημερίας της χώρας.

Πέρα από τη μείωση στις βιομηχανικές παραγγελίες που παρατηρήθηκε τον Απρίλιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι είναι πολλά τα δεινά που πλήττουν ταυτόχρονα τη γερμανική βιομηχανία.

Οι υψηλές τιμές ενέργειας, η επιβράδυνση των εξαγωγών, η ασθενής εγχώρια ανάπτυξη, ο ανταγωνισμός από την Κίνα και η δαπανηρή μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα δημιουργούν πίεση. Οι εταιρείες που κάποτε εξαρτώνταν από τη σταθερή παγκόσμια ζήτηση και την οικονομικά προσιτή ενέργεια αναγκάζονται τώρα να επανεξετάσουν τα σχέδια παραγωγής, επενδύσεων και εργατικού δυναμικού.