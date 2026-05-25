Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου

«Si vis pacem, para bellum», έλεγαν οι αρχαίοι Λατίνοι. Αν θες την ειρήνη δηλαδή, προπαρασκευάσου για πόλεμο. Δεν θα έλεγε ωστόσο κανείς ότι ήταν ειρηνικός λαός οι Λατίνοι, αφού είχαν εξελιχθεί σε υπερδύναμη της εποχής. Είχαν καταφέρει μάλιστα να εγκαθιδρύσουν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που κυριάρχησε στην Ευρώπη, την Εγγύς Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική επί πέντε αιώνες – η Δυτική κατέρρευσε το 476 μ.Χ.

Ούτε οι Γερμανοί μπορούν να θεωρηθούν ειρηνικός λαός, αφού μέσα στον προηγούμενο μόλις αιώνα προκάλεσαν δύο καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους, με στόχο μάλιστα την κυριαρχία στα εδάφη που κάποτε ανήκαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Υπό το πρίσμα αυτό, η είδηση ότι το Βερολίνο επενδύει 10 δισ. δολάρια για να δημιουργήσει καταφύγια και άλλες δομές που θα προστατεύσουν τον γερμανικό πληθυσμό σε περίπτωση πολέμου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως καθησυχαστική ούτε για τους ίδιους τους Γερμανούς.

Πολιτική άμυνα

Έπειτα από τον εκσυγχρονισμό του στρατού της με τη ρητή άδεια των Συμμάχων που μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν θέσει στη Γερμανία σοβαρούς περιορισμούς, η κυβέρνηση του Βερολίνου επιταχύνει τώρα τη θωράκιση της πολιτικής της άμυνας για να προστατεύσει τους πολίτες από μια πιθανή πολεμική σύγκρουση και από τυχόν φυσικές καταστροφές.

Η κυβέρνηση Μερτς ενέκρινε συγκεκριμένα ένα νομοσχέδιο για τον «μαζικό εκσυγχρονισμό της πολιτικής προστασίας», επενδύοντας 10 δισ. ευρώ έως το 2029 για τη δημιουργία μιας «Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας» σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ο πρώτος πυλώνας αυτής της πρωτοβουλίας προβλέπει την ενίσχυση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας (THW), ενός οργανισμού που αποτελείται κυρίως από εθελοντές, με καθήκον την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περίπτωση φυσικών ή πολεμικών καταστροφών. Περίπου 3 δισ. ευρώ θα επενδυθούν στην κατασκευή περίπου εκατό κτιρίων σε όλη τη χώρα έως το έτος 2030. Προκειται για κέντρα logistics που θα στεγάζουν βαρύ εξοπλισμό, όπως μεγάλα τρακτέρ και εγκαταστάσεις μεταφοράς πόσιμου νερού, τροφίμων και καυσίμων.

«Δίνουμε έμφαση στην υποστήριξη, τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση όσων συχνά παρεμβαίνουν σε εθελοντική βάση στον τομέα της πολιτικής προστασίας», εξήγησε ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντομπρίντ.

Χημική, βιολογική, πυρηνική προστασία

Το νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία που κατατέθηκε προ ημερών στη Μπούντεσταγκ προβλέπει τη διάθεση από την κεντρική κυβέρνηση στα ομόσπονδα κρατίδια (Länder) χίλια νέα εξειδικευμένα οχήματα, που προορίζονται ιδίως για τη μεταφορά σοβαρά τραυματισμένων ατόμων και για την ανίχνευση χημικών, βιολογικών και ραδιολογικών κινδύνων.

Το Βερολίνο σκοπεύει επίσης να ενισχύσει την Ομοσπονδιακή Ιατρική Ομάδα Εργασίας (MTF), μια μονάδα ιατρικών υπηρεσιών που ειδικεύεται στην προνοσοκομειακή περίθαλψη, σε περίπτωση εκτίναξης του αριθμού των τραυματιών στη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση θα αποκτήσει μεγάλη ποσότητα ιατρικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων προστατευτικών στολών κατά χημικών, βιολογικών και ραδιολογικών κινδύνων, καθώς και 110.000 επιπλέον κρεβατιών. Αυτός είναι ο δεύτερος πυλώνας παρέμβασης.

Ψηφιακός εξοπλισμός

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ψηφιακή τεχνολογία. Το ήδη υπάρχον Εθνικό Σύστημα Συναγερμού θα εκσυγχρονιστεί προκειμένου να ελέγχει με ένα κεντρικό σύστημα ρύθμισης τις σειρήνες συναγερμού που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν σε ολόκληρη τη Γερμανία. Επίσης η γερμανική εφαρμογή συναγερμού έκτακτης ανάγκης σε κινητά τηλέφωνα θα ενισχυθεί με την παροχή συστάσεων στον πληθυσμό για τα διαθέσιμα καταφύγια σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών θα ξεκινήσει μια «εθνική απογραφή των καταφυγίων, των σηράγγων, των σταθμών του μετρό και άλλων υπόγειων και προστατευμένων χώρων που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως καταφύγια σε περίπτωση φυσικής ή πολεμικής καταστροφής.

Μπούνκερ για όλους

Σε ό,τι αφορά τα καταφύγια (μπούνκερ) η κυβέρνηση του Βερολίνου έχει ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να ξεπεραστεί η αντίληψη που κυριαρχούσε τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου. «Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτήν την ιδέα της δεκαετίας του 1980 που δεν λειτούργησε ποτέ», τόνισε ο Αλεξάντερ Ντομπρίντ, εξηγώντας ότι εκείνη την εποχή τα καταφύγια είχαν τη δυνατότητα να προστατεύσουν «λιγότερο από το 2% του πληθυσμού».

«Στο μέλλον η Γερμανία σκοπεύει να δώσει προτεραιότητα στην ταχεία καταφυγή των πολιτών σε εύκολα προσβάσιμες τοποθεσίες, όπως είναι τα υπόγεια γκαράζ ή οι σταθμοί του μετρό. Αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος για την προστασία 84 εκατομμυρίων Γερμανών», είπε ο αρμόδιος υπουργός.

Η κυβέρνηση Μερτς θέλει επίσης να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων επικοινωνίας, ώστε το κράτος να παραμείνει ικανό να ανταποκρίνεται σε ολόκληρη τη χώρα σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου.

Τρόφιμα, ενέργεια και εκπαίδευση

Ο τέταρτος πυλώνας του νομοσχεδίου για την πολιτική προστασία αφορά την ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης του πληθυσμού και κυρίως όσων υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις στην παροχή νερού, τροφίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. Το Βερολίνο θα επενδύσει στην ενίσχυση του δικτύου διανομής τροφίμων, στην αύξηση του αριθμού των κινητών μονάδων τροφοδοσίας και στην απόκτηση πιο ισχυρών φρεατίων πόσιμου ύδατος για έκτακτες ανάγκες.

Ανάλογη είναι η προσέγγιση για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με την απόκτηση των απαραίτητων εφεδρικών γεννητριών.

Τέλος η εκπαίδευση του γερμανικού πληθυσμού και η ευαισθητοποίησή του σε θέματα πολιτικής προστασίας θα αποτελέσουν προτεραιότητα της γερμανικής κυβέρνησης. Εντός του 2026 το Βερολίνο θα ξεκινήσει μια ακόμη εκστρατεία για τη βελτίωση και την ενίσχυση της «αυτοπροστασίας», εστιάζοντας σε πρακτικές συμβουλές για τον κάθε πολίτη.

Όπως μεταδίδει από το Βερολίνο ο ανταποκριτής της γαλλικής εφημερίδας «Les Echos», Εμανουέλ Γκρασλάντ, «η κυβέρνηση θέλει να διδάξει στα παιδιά από μικρή ηλικία πώς να αντιδρούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εισάγοντας μαθήματα πολιτικής άμυνας στα σχολεία… Η ιδέα είναι αυτή η γνώση να μεταδοθεί σταδιακά σε όλες τις γερμανικές οικογένειες».