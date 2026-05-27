Ενέργεια: Mega deal Γερμανίας – Καναδά για εισαγωγή LNG

Το φυσικό αέριο που θα καλύψει μέρος των αναγκών της Γερμανίας για ενέργεια θα προέρχεται από το έργο Ksi Lisims LNG κοντά στη λωρίδα της Αλάσκας

Φυσικό αέριο 27.05.2026, 08:05
Σε συμφωνία για εισαγωγή ενός εκατομμυρίου τόνων LNG τον χρόνο κατέληξαν η Γερμανία και ο Καναδάς ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια που επιδιώκει η Γερμανία και την επιδίωξη του καναδού πρωθυπουργού Μαρ Κάρνεϊ να διπλασιάσει τις εξαγωγές ενέργειας προς αγορές εκτός ΗΠΑ.

Το φυσικό αέριο θα προέρχεται από το έργο Ksi Lisims LNG, έναν σταθμό εξαγωγής ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων Καναδά (7,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ) στη βορειοδυτική Βρετανική Κολομβία, κοντά στη λωρίδα της Αλάσκας.

Η Γερμανία, ως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχει πληγεί καίρια από αλλεπάλληλες ενεργειακές κρίσεις και οι συγκεκριμένες προμήθειες θα υποστηρίξουν σημαντικά την ενεργειακή της αυτάρκεια. Ο αγοραστής του φυσικού αερίου θα είναι η SEFE, η πρώην μονάδα της Gazprom PJSC που κρατικοποιήθηκε από τη γερμανική κυβέρνηση μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

H ποσότητα που θα εισάγει η Γερμανία ισοδυναμεί με την ενέργεια που απαιτείται για την ηλεκτροδότηση της πόλης της Νέας Υόρκης για περισσότερο από έναν μήνα, αναφέρει χαρακτηριστικά το Bloomberg το οποίο μεταδίδει την είδηση, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί επισήμως την Τετάρτη από τον Καναδό υπουργό Ενέργειας, Τιμ Χόντζσον.

Να σημειωθεί ότι οι δύο χώρες έχουν συζητήσει για ενεργειακές συμφωνίες, αλλά δεν είχαν προχωρήσει μέχρι πρόσφατα, εξαιτίας της αποτυχίας του Καναδά να κατασκευάσει την απαραίτητη υποδομή για LNG. Ο Καναδάς διαθέτει τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου, ιδιαίτερα στις δυτικές επαρχίες, αλλά στέλνει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του στις ΗΠΑ μέσω αγωγών. Η χώρα δεν διέθετε εγκατάσταση εξαγωγής LNG στη δυτική ακτή μέχρι πριν από περίπου έναν χρόνο, με την έναρξη λειτουργίας της πρώτης φάσης του LNG Canada, το οποίο υποστηρίζεται από τη Shell και άλλες εταιρείες ενέργειας.

To Ksi Lisims

Η κοινοπραξία πίσω από το Ksi Lisims δεν έχει λάβει ακόμη την τελική επενδυτική απόφαση για την έναρξη της κατασκευής. Ωστόσο, το έργο έχει ήδη λάβει ρυθμιστική έγκριση και οι επενδυτές του θέλουν να κατασκευάσουν μια εγκατάσταση ικανή να παράγει 12 εκατομμύρια μετρικούς τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου ετησίως.

Το έργο Ksi Lisims LNG υποστηρίζεται από τη Western LNG, η οποία χρηματοδοτείται από την Blackstone, καθώς και από τη Rockies LNG Partners και το έθνος Nisga’a, μια ομάδα αυτοχθόνων.

«Αξιόπιστος προμηθευτής»

Ο καναδός υπουργός Ενέργειας σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg News, δήλωσε ότι οι χώρες της ΕΕ αναζητούν ενεργά μια αξιόπιστη προμήθεια φυσικού αερίου για να αντικαταστήσουν τις ροές από τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή. «Μπορούμε να είμαστε εμείς αυτή η εναλλακτική λύση», δήλωσε. «Μπορούμε να είμαστε εκείνος ο αξιόπιστος προμηθευτής που δεν θα χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως μέσο εξαναγκασμού».

Σε τελική ανάλυση, είναι λογικό για τον Καναδά και την Ευρώπη να γίνουν στενότεροι ενεργειακοί εταίροι σε μια εποχή που οι παγκόσμιες υπερδυνάμεις επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν το εμπόριο ως εργαλείο γεωπολιτικού εξαναγκασμού, δήλωσε.

«Κοιτάζουν γύρω τους και λένε: πώς θα δημιουργήσουμε ενεργειακή ασφάλεια;» είπε ο Καναδός. «Πού μπορούμε να βρούμε έναν προμηθευτή που να μοιράζεται τις αξίες μας; Και κοιτάζουν γύρω τους και δεν βλέπουν πολλές επιλογές», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, David Eby, δήλωσε ότι η συμφωνία «αφορά το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να εμβαθύνουμε αυτές τις εμπορικές σχέσεις σε όλο τον κόσμο — εν προκειμένω με τη Γερμανία. Και αντανακλά πραγματικά το τι είναι εφικτό όταν συνεργαζόμαστε, καθώς και τον ρόλο που πρόκειται να διαδραματίσει η Βρετανική Κολομβία στην οικοδόμηση αυτής της οικονομίας».

