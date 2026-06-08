Γκεοργκίεβα: Να θέσουμε γερά θεμέλια για τις επερχόμενες κρίσεις – Εφιστά την προσοχή σε ΑΙ

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Νέα θεμέλια πρέπει να θέσει ο κόσμος για να αντεπεξέλθει στους όλο και συχνότερους κλυδωνισμούς, σύμφωνα με την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

«Ανησυχώ ότι ακόμη δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι έτσι θα είναι ο κόσμος στο εξής», δήλωσε η Γκεοργκίεβα στο podcast του Bloomberg Leaders with Francine Lacqua. «Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ σε ένα σημείο όπου οι κρίσεις θα έχουν εξαφανιστεί».

Η Γκεοργκίεβα βρίσκεται στο τιμόνι του ΔΝΤ από το 2019 και έχει διέλθει από ένα σερί διεθνών κρίσεων, από την πανδημία του κορονοϊού και τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις αναταραχές λόγω των δασμών και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πιο πρόσφατα.

Το ΔΝΤ διαθέτει δανειστική ικανότητα που αγγίζει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και το έργο της, όπως το περιέγραψε η ίδια, είναι να κρατήσει τα 191 μέλη του Ταμείου προσηλωμένα στη συνεργασία για το γενικότερο καλό της παγκόσμιας οικονομίας. «Το καλύτερο ‘πυρομαχικό’ που διαθέτουμε είναι η αντικειμενική ανάλυση» είπε.

Γκεοργκίεβα: Χρειάζεται εκτίμηση των κινδύνων από ΑΙ

Μια σημαντική αλλαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και ο αντίκτυπός της στις αγορές εργασίας και τις τοπικές οικονομίες.

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο δικός της, δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν τις ανισότητες που προέκυψαν από την παγκοσμιοποίηση και επιθυμεί να διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Δεν εκτιμήσαμε σωστά την αντίδραση ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, η οποία προήλθε από το γεγονός ότι, ναι, η παγκόσμια οικονομία πηγαίνει καλύτερα ως σύνολο, αλλά πολλές κοινότητες ερημώθηκαν επειδή οι δουλειές τους εξαφανίστηκαν και δεν δόθηκε αρκετή προσοχή σε αυτές», τόνισε, συμπληρώνοντας: «Θα σας πω τι δεν θέλω με τίποτα να ξαναδώ: να επαναληφθεί το ίδιο με την τεχνητή νοημοσύνη».

Θα ξαναρχίσει η αξιολόγηση της ρωσικής οικονομίας

Το 2024, δύο χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το ΔΝΤ ανακοίνωσε ότι θα επανεκκινήσει την ετήσια αξιολόγηση της ρωσικής οικονομίας, τη λεγόμενη «Διαδικασία του Άρθρου IV», για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αμφισβήτησαν την απόφαση της Γκεοργκίεβα . Υποστήριξαν ότι η συνεργασία με τη Ρωσία σε οικονομικά θέματα θα νομιμοποιούσε τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να παρακάμψει τις κυρώσεις.

«Πρέπει να συλλέξουμε στοιχεία για το εμπόριο, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Η Ρωσία ήταν πολύ απρόθυμη να παράσχει αυτά τα στοιχεία», ανέφερε η ίδια.

Πρόσθεσε δε ότι «κάποια στιγμή θα ξαναρχίσουμε την τακτική αξιολόγηση», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με κάποιο χρονοδιάγραμμα.

Επισημαίνεται ότι το Ταμείο υποστηρίζει το Κίεβο με χρηματοδότηση που συνδέεται με βασικές μεταρρυθμίσεις, με δύο προγράμματα ύψους 15,6 δισ. δολαρίων το 2023 και 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.