Πιερρακάκης: Συνάντηση με τη Γκεοργκίεβα στο ΔΝΤ – Η ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης

Η ελληνική οικονομία και οι διεθνείς προκλήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, κατά την παρουσία του στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ, όπου είχε συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια του Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Στο επίκεντρο οι παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις και η ελληνική οικονομία

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και οι προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία.

Ο Υπουργός παρουσίασε τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας τη σταθερή ανάπτυξη, τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Υπενθυμίζεται ότι, σε πρόσφατες δηλώσεις της, η κ. Georgieva επεσήμανε πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των οικονομιών με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, αναγνώριση που επιβεβαιώνει τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών και την αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας.

Ο κ. Πιερρακάκης παρέστη επίσης στο δείπνο που παρέθεσε η επικεφαλής του ΔΝΤ προς τιμήν των Υπουργών Οικονομικών, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με ομολόγους του για τις διεθνείς εξελίξεις και τις προοπτικές συνεργασίας.

Η προειδοποίηση για την ενεργειακή κρίση

Νωρίτερα, σε δημόσια εκδήλωση στην έδρα του ΔΝΤ με τίτλο «Η Ευρώπη υπό πίεση. Διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα σε έναν πιο εύθραυστο κόσμο», ο Υπουργός συνομίλησε με τον Διευθυντή Ευρώπης του ΔΝΤ, Άλφρεντ Κάμερ, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο κλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης.

Ο κ. Πιερρακάκης προειδοποίησε ότι, εάν η αστάθεια στις διεθνείς αγορές ενέργειας παραταθεί, η κρίση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες παγκόσμιες ενεργειακές κρίσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, [η κρίση] έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εμφανίζεται πιο ανθεκτική σε σχέση με την περίοδο της κρίσης του 2022, λόγω της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στις υποδομές.

Τα στοχευμένα μέτρα και οι ευρωπαϊκές προκλήσεις

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι οι επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας είναι ήδη ορατές, τονίζοντας τη σημασία της στοχευμένης στήριξης προς τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με σεβασμό στους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Αναφερόμενος στην ελληνική εμπειρία, σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως επιδοτήσεις καυσίμων και μέτρα στήριξης, αποφεύγοντας τις οριζόντιες φορολογικές μειώσεις, με το συνολικό κόστος να διαμορφώνεται περίπου στο 0,2% του ΑΕΠ, έναντι 2,5% κατά την ενεργειακή κρίση του 2022.

Ενεργειακή εξάρτηση και ευρωπαϊκή στρατηγική

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη παραμένει δομικά ευάλωτη, καθώς εξακολουθεί να εισάγει περίπου το 57% της ενέργειάς της, γεγονός που καθιστά κρίσιμες τις επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και ενεργειακές διασυνδέσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη προώθησης της πλήρους Ενεργειακής Ένωσης, σημειώνοντας ότι μπορεί να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στην ενέργεια αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά.

Ανάπτυξη, μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Παράλληλα, ο Υπουργός στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας, άρσης των εμποδίων στην ενιαία αγορά και προώθησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Έκανε επίσης λόγο για την ανάγκη δημιουργίας «ευρωπαϊκών πρωταθλητών» σε στρατηγικούς τομείς, καθώς και για τη σημασία των οικοσυστημάτων καινοτομίας ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτύσσονται, να αντλούν κεφάλαια εντός της Ευρώπης και να καταστούν παγκοσμίως ανταγωνιστικές.

Η ελληνική εμπειρία και το ευρωπαϊκό στοίχημα

Αναφερόμενος στην ελληνική πορεία, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η πρόοδος των τελευταίων ετών βασίστηκε στη δημοσιονομική σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η βασική πρόκληση για την Ευρώπη είναι η ταχύτητα υλοποίησης των αποφάσεων και η μετατροπή των στρατηγικών κατευθύνσεων σε απτά αποτελέσματα, μέσα από ενισχυμένη συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών.