Η υπόθεση των πολεοδομικών φέρνει εξελίξεις στο ΥΠΕΝ

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Την παραίτησή του υπέβαλε ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, να την κάνει αποδεκτή.

Στην επιστολή του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, επισημαίνοντας ότι ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς παρουσίας του στο υπουργείο. Παράλληλα, αναφέρει ότι επιστρέφει στην ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, δηλώνοντας διαθέσιμος να συνδράμει στη διαδικασία μετάβασης και στη συνέχιση του έργου της Γενικής Γραμματείας.

Η αποχώρησή του ωστόσο συμπίπτει χρονικά και με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση φερόμενου κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες, για την οποία οι αρχές έχουν προχωρήσει σε έξι συλλήψεις έπειτα από σχετική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. Μεταξύ των συλληφθέντων, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, περιλαμβάνεται συγγενικό πρόσωπο του κ. Μπακογιάννη (ο αδελφός της συζύγου του), ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Πολεοδομία του Δήμου Κηφισιάς, αλλά είχε απομακρυνθεί από τη θέση του, τον Ιανουάριο του 2025 έπειτα από απόφαση του δημάρχου κ. Βασίλη Ξυπολυτά. Στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και η σύζυγος του συγκεκριμένου προσώπου, η οποία υπηρετεί στον Δήμο Γαλατσίου.

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαχειρίζεται κρίσιμες μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος εξελίσσεται σε όλη τη χώρα, ενώ παράλληλα «τρέχει» και τον σχεδιασμό για τη μετακίνηση των πολεοδομιών στο κεντρικό κράτος, ήτοι στο Κτηματολόγιο.