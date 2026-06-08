Edison: Η εξαγορά της Evoke μεταμορφώνει τη Bally’s Intralot

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Ιδιαίτερα θετικά αξιολογεί η Edison την προτεινόμενη εξαγορά της Evoke από τη Bally’s Intralot (BI), επισημαίνοντας ότι η συμφωνία διευρύνει ουσιαστικά τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος, ενισχύει την παρουσία του στον κλάδο B2C, βελτιώνει τις δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργεί σημαντικές συνέργειες.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η εξαγορά ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα βασικά κριτήρια που έχει θέσει η διοίκηση για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, δηλαδή μεγαλύτερη κλίμακα σε ρυθμιζόμενες αγορές, ισχυρά εμπορικά σήματα, μεγάλη πελατειακή βάση, δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας και σημαντικές, αλλά και ρεαλιστικές, συνέργειες.

Η συναλλαγή συνδυάζει τα ισχυρά brands και την τεχνογνωσία της Bally’s Intralot στο διαδικτυακό gaming με την ισχυρή θέση της Evoke στον τομέα του αθλητικού στοιχηματισμού. Η αυξημένη κλίμακα του νέου σχήματος αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα στην προσέλκυση νέων πελατών, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει πιο αποδοτικές πρακτικές διασταυρούμενων πωλήσεων (cross-selling) και διατήρησης πελατών.

Η Edison υπογραμμίζει ότι ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της παρουσίασης της διοίκησης είναι πως ο δείκτης δαπανών marketing προς καθαρά έσοδα από παιχνίδια της Bally’s Intralot είναι περίπου 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος από εκείνον της Evoke, στοιχείο που αναδεικνύει το σημαντικό περιθώριο βελτίωσης της κερδοφορίας μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται είτε στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 είτε στις αρχές του 2027

Αποτίμηση 243 εκατ. λιρών και συνέργειες 180 εκατ. λιρών

Η προτεινόμενη προσφορά προβλέπει την ανταλλαγή κάθε μετοχής της Evoke με 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot, αξίας 1,12 ευρώ η καθεμία, ή εναλλακτικά καταβολή μετρητών ύψους 52 πενών ανά μετοχή.

Η πρόταση αποτιμά την Evoke στα 243,1 εκατ. στερλίνες. Ωστόσο, λόγω του υψηλού καθαρού δανεισμού της εταιρείας, η συνολική επιχειρηματική αξία (Enterprise Value) ανέρχεται περίπου στα 2,2 δισ. στερλίνες, που αντιστοιχεί σε 6,3 φορές τα EBITDA του 2025 ή 5,5 φορές σε προσαρμοσμένη βάση μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η διοίκηση έχει ήδη εντοπίσει συνέργειες και εξοικονομήσεις κόστους και κεφαλαίου ύψους 180 εκατ. στερλινών προ φόρων, οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν έως το τέλος του δεύτερου έτους μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, με την ολοκλήρωσή της να αναμένεται είτε στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 είτε στις αρχές του 2027.

Οι συνέργειες θα προέλθουν κυρίως από τη βελτιστοποίηση των δαπανών marketing, την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την ενοποίηση των τεχνολογικών υποδομών. Η διοίκηση δεν έχει ακόμη ποσοτικοποιήσει τα πιθανά οφέλη από τις διασταυρούμενες πωλήσεις μεταξύ των διαφορετικών brands του ομίλου.

Τριπλασιάζεται η δυνητική αγορά

Η Edison επισημαίνει ότι η εξαγορά αυξάνει θεαματικά τη συνολική δυνητική αγορά της Bally’s Intralot στον διαδικτυακό τομέα, από 14 δισ. ευρώ σε 50 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ενισχύεται σημαντικά η παρουσία του ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πλέον θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη στον κλάδο του online gaming και τον τέταρτο μεγαλύτερο στον διαδικτυακό αθλητικό στοιχηματισμό.

Η συμφωνία ενδυναμώνει επίσης τη θέση του ομίλου στην Ισπανία, ενώ προσφέρει είσοδο σε νέες αγορές λιανικής και B2C, όπως η Ρουμανία, η οποία βρισκόταν ήδη στο στόχαστρο της διοίκησης λόγω των ελκυστικών προοπτικών της.

Επιπλέον, η εξαγορά ανοίγει τον δρόμο για ισχυρότερη παρουσία στην Ιταλία, μια αγορά που θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική, αλλά ταυτόχρονα δύσκολη για οργανική ανάπτυξη εξαιτίας των αυστηρών ρυθμιστικών περιορισμών.

Η τεχνολογία ως βασικός μοχλός ανάπτυξης

Η Edison υπογραμμίζει ότι η πλατφόρμα της Bally’s Intralot έχει αποδείξει διαχρονικά την αποτελεσματικότητά της στην προσέλκυση και διατήρηση πελατών, αξιοποιώντας προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και διαχείρισης του κύκλου ζωής των παικτών.

Η εφαρμογή αυτών των δυνατοτήτων στη μεγάλη πελατειακή βάση της Evoke εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την αποδοτικότητα των δαπανών marketing, θα αυξήσει την αξία κάθε πελάτη σε βάθος χρόνου και θα συμβάλει στη μείωση των αποχωρήσεων πελατών.

Η εξαγορά φέρνει για πρώτη φορά τη Bally’s Intralot στον χώρο της λιανικής δραστηριότητας, μέσω του δικτύου της Evoke

Νέα παρουσία στη λιανική αγορά

Η εξαγορά φέρνει για πρώτη φορά τη Bally’s Intralot στον χώρο της λιανικής δραστηριότητας, μέσω του δικτύου της Evoke.

Η Edison σημειώνει ότι η διοίκηση εμφανίζεται ικανοποιημένη από την αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό που έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τη διοίκηση της Evoke, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαθέτει πλέον τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Παράλληλα, η λιανική παρουσία προσφέρει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης πολυκαναλικής (omnichannel) στρατηγικής, συνδυάζοντας φυσικά και ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης πελατών.

Αυξάνεται ο δανεισμός, αλλά ενισχύονται οι προοπτικές

Τέλος, η Edison επισημαίνει ότι η συναλλαγή θα αυξήσει σημαντικά τον καθαρό δανεισμό του νέου ομίλου. Σε προσαρμοσμένη βάση, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,5 φορές μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, από 3,5 φορές που ήταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 πριν από τη συμφωνία.

Ωστόσο, εκτιμά ότι η σημαντική διεύρυνση της αγοράς, οι ισχυρές συνέργειες, η μεγαλύτερη έκθεση στο B2C και οι δυνατότητες ανάπτυξης μέσω της τεχνολογίας δημιουργούν ισχυρές προϋποθέσεις για αύξηση της κερδοφορίας και της αξίας του ομίλου τα επόμενα χρόνια.