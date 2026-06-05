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Bally’s Intralot: Το deal με την Evoke δημιουργεί ένα γίγαντα στο online gaming 3,2 δισ.

Τι είπε ο CEO της Bally’s Intralot σε αναλυτές για την αξία που θα προσδώσει η Evoke – Πώς σχολίασε τις συνέργειες, την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την επόμενη μέρα

Business 05.06.2026, 12:02
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Bally’s Intralot: Το deal με την Evoke δημιουργεί ένα γίγαντα στο online gaming 3,2 δισ.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Bally’s Intralot, Robeson Reeves
Επιμέλεια Γιώργος Μανέττας

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Πεπεισμένος για την αξία που μπορεί να δημιουργήσει η Evoke για τον όμιλο της Bally’s Intralot αλλά και ενθουσιασμένος για το «ταξίδι που ξεκινάει» εμφανίστηκε πριν από λίγο ο Ρομπισον Ριβς στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

«Με έχετε ακούσει να μιλάω στο παρελθόν για την ευκαιρία με την Evoke κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως καταλήξαμε σε συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO του ομίλου Bally’s Intralot, προσθέτοντας ότι η Bally’s βλέπει «μια εξαιρετική ευκαιρία να εφαρμόσει το λειτουργικό της μοντέλο σε μια σημαντικά μεγαλύτερη επιχείρηση, μετασχηματίζοντας παράλληλα την απόδοσή της μέσω συνεργειών».

Τέλη του 2026 με αρχές του 2027 η εξαγορά της Evoke από την Bally’s – Intralot

O κ. Ριβς έκανε ειδική αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο της Evoke, το οποίο όπως είπε «συνέστησε ομόφωνα την προσφορά και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι ιδρυτές της Evoke συμφώνησαν να υποστηρίξουν τη συμφωνία. Προσβλέπω στο να γίνουν πολύτιμοι μέτοχοι της Bally’s Interactive».

Σύμφωνα με τον κ. Ριβς, η συμφωνία τελεί υπό τη συνολική έγκριση των μετόχων, καθώς και υπό τις περαιτέρω συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις, ωστόσο δήλωσε σίγουρος ότι θα εξασφαλισθούν και τόνισε ότι στόχος είναι η ολοκλήρωσή της εξαγοράς προς τα τέλη του 2026 ή τις αρχές του 2027.

Bally's Intralot

Το τίμημα και η χρηματοδότηση του deal από την Bally’s Intralot

Η πρόταση εξαγοράς προβλέπει προσφορά αποκλειστικά σε μετοχές για την Evoke στις 52 πένες ανά μετοχή, με περιορισμένη δυνατότητα εναλλακτικού ανταλλάγματος σε μετρητά. Η αποτίμηση της εταιρείας διαμορφώνεται σε περίπου 243 εκατ. λίρες σε επίπεδο ιδίων κεφαλαίων και σε περίπου 2,2 δισ. λίρες συνολικής επιχειρηματικής αξίας.

H Bally’s Intralot έχει ήδη εντοπίσει τουλάχιστον 210 εκατ. ευρώ σε ταμειακές συνέργειες, εκ των οποίων περίπου 12 εκατ. ευρώ σχετίζονται με κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, σύμφωνα με τον κ. Ριβς, η Bally’s Intralot έχει ήδη εξασφαλίσει δάνειο-γέφυρα ύψους 200 εκατ. ευρώ, καθώς και κύρια πιστωτική γραμμή 157 εκατ. λιρών. Παράλληλα, έχει κλειδώσει χρηματοδότηση ύψους 889 εκατ. λιρών για την αναχρηματοδότηση των λήξεων του 2028 της Evoke, μειώνοντας αισθητά το βραχυπρόθεσμο χρηματοδοτικό ρίσκο του νέου σχήματος.

Η διοίκηση της Bally’s Intralot εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας η καθαρή μόχλευση θα διαμορφωθεί περίπου στις 4,5 φορές τα EBITDA, με σαφή στόχο την αποκλιμάκωσή της τα επόμενα χρόνια μέσω αυξημένων ταμειακών ροών και συνεργειών.

Οι συνέργειες των 210 εκατ. ευρώ από την εξαγορά

Σχολιάζοντας τις συνέργειες που θα προκύψουν από την συνένωση των δυο ομίλων, ο κ. Ριβς σημείωσε ότι η Bally’s Intralot έχει ήδη εντοπίσει τουλάχιστον 210 εκατ. ευρώ σε ταμειακές συνέργειες, εκ των οποίων περίπου 12 εκατ. ευρώ σχετίζονται με κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Έσπευσε μάλιστα να προσθέσει ότι «αναμένουμε να εξασφαλίσουμε ένα σημαντικό μέρος αυτών ήδη από το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας», υπογραμμίζοντας ότι το κόστος υλοποίησης εκτιμάται μόλις σε περίπου 25 εκατ. λίρες, γεγονός που μεταφράζεται σε ιδιαίτερα ελκυστική απόδοση επένδυσης.

Οι συνέργειες θα προέλθουν κυρίως από το μάρκετινγκ, τις λειτουργίες και την τεχνολογία, τομείς στους οποίους η Bally’s θεωρεί ότι διαθέτει αποδεδειγμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Bally's Intralot

Bally’s – Intralot: Όμιλος με έσοδα 3,2 δισ. ευρώ

Σε οικονομικό επίπεδο, η συναλλαγή δημιουργεί έναν όμιλο με ιδιαίτερα ισχυρό αποτύπωμα. Σύμφωνα με τον κ. Ριβς, η Evoke συνεισφέρει έσοδα 2,1 δισ. ευρώ και EBITDA 416 εκατ. ευρώ, ενώ η Bally’s Interactive προσθέτει έσοδα 1,1 δισ. ευρώ και EBITDA 431 εκατ. ευρώ. Σε ενοποιημένη βάση, ο νέος όμιλος θα έχει έσοδα 3,2 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 856 εκατ. ευρώ, με περιθώριο κερδοφορίας 27%. «Αυτό μας καθιστά έναν από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα των διαδικτυακών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών», τόνισε ο Reeves.

Ηγετική θέση σε 6 κορυφαίες χώρες της Ευρώπης

Σύμφωνα με τον κ. Ριβς, μετά την ένταξη της Evoke, η Ballys’ Intralot θα κατέχει ηγετικές θέσεις σε έξι βασικές ευρωπαϊκές αγορές –Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Δανία– και απευθυνόμενη σε μια αγορά που προσεγγίζει τα 36 δισ. ευρώ, η Bally’s Intralot επιχειρεί μέσω της Evoke να αποκτήσει την κρίσιμη κλίμακα που απαιτεί πλέον η αυξανόμενα ρυθμιζόμενη αγορά του online gaming. Το στοίχημα είναι μεγάλο.

«Βλέπουμε την ενοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο ως βασικό μοχλό αξίας για αυτήν τη συναλλαγή», υπογράμμισε ο CEO της Bally’s Intralot

Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται στον πυρήνα της συναλλαγής. Μετά την ολοκλήρωση του deal, ο νέος όμιλος θα αναδειχθεί σε δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο συνολικά στην αγορά και δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη στο iGaming. Παράλληλα, θα αποκτήσει ισχυρό χαρτοφυλάκιο brands, ενισχυμένη πελατειακή βάση και μεγαλύτερη παρουσία στα αθλητικά στοιχήματα.

«Βλέπουμε την ενοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο ως βασικό μοχλό αξίας για αυτήν τη συναλλαγή», υπογράμμισε ο CEO της Bally’s Intralot. Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές της William Hill, σημειώνοντας ότι ο συνδυασμός φυσικού δικτύου και ψηφιακών δυνατοτήτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή omni-channel πρόταση προς τους πελάτες.

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