Οι «Magnificent 6» του ΧΑ, ρελάνς από τον Mr Jumbo, το ξέσπασμα της ΕΥΑΘ, συμπλήρωσε την «7άδα» η CrediaBank, ανοίγει το δρόμο η Safe Bulkers

Inside Stories 27.05.2026, 07:00
Μία ανάσα από τις 2.350 μονάδες πλέον ο γενικός δείκτης μετά το ανοδικό πενθήμερο σερί του και σε τεχνικά εξαιρετική θέση για να μπορέσει να «αναμετρηθεί» με τα υψηλά του 2026, στις 2.407 μονάδες.

Άλλωστε απέχει λιγότερο από 3% από τα επίπεδα, αλλά και με πολλούς τίτλους του να έχουν μείνει πίσω σε αυτήν την κίνηση.

Όπερ σημαίνει ότι θα μπορούσαν να πάρουν τα ηνία για να οδηγήσουν την αγορά υψηλότερα, υπό την αυστηρή βέβαια προϋπόθεση ότι θα υπάρξει «λευκός καπνός» από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

———

Οι «Magnificent 6» της Ελλάδας

Το επίσης ενδιαφέρον είναι και το ότι έξι πλέον τίτλοι του έχουν κεφαλαιοποίηση πάνω από τα 10 δισ. ευρώ.

Coca Cola, Eurobank, Εθνική, ΔΕΗ, Πειραιώς και Allwyn, έχουν μαζί κεφαλαιοποίηση 80 δισ.

Εκ των 173 δισ. ολόκληρης της αγοράς (μαζί με τα 4,25 δισ. που έφερε στην αγορά η ΔΕΗ).

Κι αν αναρωτιέστε γιατί σας τα θυμίζει η στήλη… κρατείστε το διότι θα δούμε αρκετές μάχες το επόμενο τρίμηνο, μέχρι την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου και τη διαμόρφωση των νέων ελληνικών δεικτών στους παρόχους.

——–

Κάτι πολύ μεγαλύτερο…

Μια νέα μορφή επέκτασης φαίνεται ότι προωθεί πλέον η Jumbo και ο Απόστολος Βακάκης, όπως φάνηκε στη συμφωνία με τον όμιλο BALFIN.

Ουσιαστικά πρόκειται για αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου, όπως παρατήρησε και η Citi, μεγαλύτερη μάλιστα από μια κίνηση γεωγραφικής ανάπτυξης.

Για πρώτη φορά η ανάπτυξη νέων αγορών δεν θα στηρίζεται στις υποδομές logistics της Jumbo στην Ελλάδα.

Αντίθετα, η BALFIN αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εφοδιαστική αλυσίδα μέσω νέου hub στην Κίνα, απορροφώντας το λειτουργικό και επενδυτικό βάρος της επέκτασης σε Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν.

Για τη Jumbo αυτό μεταφράζεται σε ανάπτυξη χωρίς δέσμευση κεφαλαίων, σε μια περίοδο όπου η διοίκηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ισχυρής ρευστότητας και του μηδενικού τραπεζικού δανεισμού.

Μεγαλύτερη απόδοση

Όχι τυχαία λοιπόν, η Citi άφησε να εννοηθεί ότι το νέο σχήμα μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο αποδοτικό από το κλασικό μοντέλο franchise που ακολουθούσε μέχρι σήμερα η Jumbo.

Αν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση ότι ο ελληνικός όμιλος θα περιοριστεί κυρίως στην είσπραξη δικαιωμάτων χρήσης του brand, τότε θα πρόκειται για μια μορφή «asset light» ανάπτυξης με ιδιαίτερα ελκυστικά περιθώρια κέρδους.

Βέβαια, το οικονομικό αποτύπωμα παραμένει προς το παρόν άγνωστο, ωστόσο η δομή της συνεργασίας δείχνει ότι η Jumbo επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την ισχύ του σήματός της χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος και το ρίσκο της φυσικής παρουσίας σε πιο απαιτητικές και γεωγραφικά απομακρυσμένες αγορές.

———

Αντίδραση στις αυξήσεις

Η αγορά περίμενε εδώ και μήνες το «πράσινο φως» της ΡΑΑΕΥ για τα νέα τιμολόγια της ΕΥΑΘ και τελικά η έγκριση ήρθε, ενεργοποιώντας ένα από τα βασικά επενδυτικά αφηγήματα γύρω από τη μετοχή.

Η απόφαση του Κλάδου Υδάτων εγκρίνει το χρηματοοικονομικό κόστος και το πλαίσιο τιμολόγησης για την περίοδο 2025-2029, ανοίγοντας τον δρόμο για αυξήσεις στις χρεώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η μετοχή αντέδρασε έντονα ανοδικά, με κέρδη άνω του 3%, καθώς η εξέλιξη αίρει μια σημαντική εκκρεμότητα που επηρέαζε την ορατότητα των μελλοντικών εσόδων της εταιρείας.

Στην ουσία, η ΡΑΑΕΥ βάζει σε εφαρμογή το νέο ρυθμιστικό μοντέλο για τις εταιρείες ύδατος, το οποίο προβλέπει ανάκτηση όχι μόνο του λειτουργικού κόστους αλλά και των επενδύσεων που απαιτούνται για τη συντήρηση και αναβάθμιση των δικτύων.

Η διοίκηση της ΕΥΑΘ είχε προϊδεάσει την αγορά ότι θα τοποθετηθεί μόλις δημοσιοποιηθούν οι επίσημες αποφάσεις και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο ύψος της θετικής επίδρασης που θα έχουν τα νέα τιμολόγια στα οικονομικά μεγέθη της επόμενης τετραετίας.

Ουσιαστικά το βασικό μήνυμα είναι ότι η εταιρεία αποκτά πλέον ένα πιο προβλέψιμο και ρυθμιστικά κατοχυρωμένο πλαίσιο εσόδων, στοιχείο που παραδοσιακά αποτιμάται θετικά στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Στη «μεγάλη» κατηγορία η CrediaBank

Με την κεφαλαιοποίησή της στα 2,5 δισ. ήταν φυσικά θέμα χρόνου η CrediaBank να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία. Όπερ και θα γίνει, από τη συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου.

Στην τακτική αναθεώρηση των δεικτών FTSE/Χ.Α. αποφασίστηκε η CrediaBank να εισέλθει στον FTSE 25 στη θέση του Σαράντη, ο οποίος μεταφέρεται στον FTSE/Χ.Α. Mid Cap και θα αντικαταστήσει την Profile Software.

Η παρουσία της CrediaBank πλέον ενισχύει το τραπεζικό αποτύπωμα στον «25άρη» καθώς θα είναι η 7η τραπεζική μετοχή.

Αλλά πως θα μπορούσε να μην μπει, καθώς η κεφαλαιοποίησή της φτάνει πλέον στα 2,5 δισ. και το free float της αποκατεστημένο με την τελευταία αύξηση κεφαλαίου.

Εισροή κεφαλαίων

Αναμένει επίσης και την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Μάλτας, έχει διευρύνει τη «βεντάλια» των χρηματιστηριακών υπηρεσιών με την απόκτηση του 70% της Παντελάκης ενώ η τελευταία κίνησή της είναι στο bancassurance με την Ευρώπη Holdings.

Θυμίζω εδώ ότι η CrediaBank κατέγραψε καθαρή πιστωτική επέκταση 459 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τις συνολικές χορηγήσεις να αυξάνονται κατά 40% και να φτάνουν τα 4,9 δισ. ευρώ.

Αυτή η αναβάθμιση μεταφράζεται σε εισροή πρόσθετων κεφαλαίων θεσμικών μακροπρόθεσμων χαρτοφυλακίων με την τράπεζα να πετυχαίνει ακόμα ενα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της.

———–

Ανοίγει το δρόμο η Safe Bulkers

Ένα βήμα πριν από τη διπλή εισαγωγή των μετοχών της στην κύρια αγορά της Euronext Athens βρίσκεται η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηωάννου, καθώς εξασφάλισε το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens.

Η αρμόδια επιτροπή επιβεβαίωσε ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια εισαγωγής για τις κοινές μετοχές της, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη διαπραγμάτευσής τους και στο ελληνικό χρηματιστήριο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει το επόμενο διάστημα την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής.

Οι μετοχές της διαπραγματεύονται ήδη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «SB», ενώ εισηγμένες είναι και οι προνομιούχες σειρές C και D.

Η μετοχή της έχει καταγράψει ισχυρές αποδόσεις, με άνοδο 87% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και 37% από τις αρχές του έτους, αν και σύμφωνα με την ανάλυση της InvestingPro διαπραγματεύεται σήμερα ελαφρώς υψηλότερα από την εκτιμώμενη εύλογη αξία της, η οποία τοποθετείται στα 6,40 δολάρια.

————–

Στο momentum και η LAMDA

Το θετικό momentum της αγοράς επιχειρεί να αξιοποιήσει και η Lamda Development, μέσω της αγοράς ομολόγων, βάζοντας στόχο να αντλήσει έως 350 εκατ. ευρώ μέσω επταετούς έκδοσης που θα απευθυνθεί στο επενδυτικό κοινό στις 3 Ιουνίου.

Φυσικά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στο εύρος απόδοσης που θα ανακοινωθεί μετά το pre-marketing, καθώς η διοίκηση επιχειρεί να «ζυγίσει» τις διαθέσεις θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.

Μάλιστα, όπως μου εξηγούσε πηγή της αγοράς, η επιλογή μη εξασφαλισμένου ομολόγου, με μοναδική πρόσθετη ασφάλεια ενεχύρου επί ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, δείχνει και την εμπιστοσύνη που επιδιώκει να εκπέμψει η εταιρεία για τα ταμειακά της μεγέθη και τη μελλοντική πορεία των έργων της.

Δεν περνά απαρατήρητο επίσης ότι η Lamda επιλέγει να διατηρήσει ισχυρή συμμετοχή της λιανικής επενδυτικής βάσης, δεσμεύοντας τουλάχιστον το 30% της έκδοσης για ιδιώτες επενδυτές.

Η δημόσια προσφορά θα τρέξει από 3 έως 5 Ιουνίου και αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη τεστ για τη δυναμική της εγχώριας αγοράς εταιρικών ομολόγων.

