Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Θετικά αξιολογεί η Citigroup τη συμφωνία της Jumbo με τον όμιλο BALFIN Group για την επέκταση του σήματος Jumbo σε έξι νέες αγορές, επισημαίνοντας ότι το νέο μοντέλο συνεργασίας ενδέχεται να ενισχύσει τα περιθώρια κερδοφορίας του ελληνικού ομίλου χωρίς να απαιτεί πρόσθετες κεφαλαιακές επενδύσεις.

Όπως θυμίζει η Citi, η Jumbo υπέγραψε συμφωνία με τη BALFIN Group για την ανάπτυξη του δικτύου της σε έξι νέες χώρες: την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, το Καζακστάν, την Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν.

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία καλύπτει σήμερα αρκετές χώρες των Βαλκανίων.

Όπως επισημαίνει η Citi, βασικό χαρακτηριστικό της συμφωνίας αποτελεί η αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας. Στις υφιστάμενες αγορές franchise, η λειτουργία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις υποδομές logistics της Jumbo στην Ελλάδα. Αντίθετα, στις έξι νέες αγορές η BALFIN θα δημιουργήσει κεντρικό κόμβο logistics στην Κίνα και θα αναλάβει αυτόνομα τη διαχείριση των προμηθειών, της αποθήκευσης, των μεταφορών και της διανομής μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Παρότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας, η Citi εκτιμά ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δεν θα απαιτήσει κεφάλαια από την Jumbo, ενώ ενδέχεται να αποδειχθεί πιο αποδοτικό σε επίπεδο περιθωρίων κέρδους σε σχέση με το σημερινό μοντέλο franchise.

Η αμερικανική τράπεζα θεωρεί ότι η Jumbo πιθανότατα δεν θα αναγνωρίζει έσοδα ή μικτό κέρδος από τις δραστηριότητες στις νέες αγορές, αλλά αναμένεται να εισπράττει δικαιώματα χρήσης του εμπορικού σήματος (royalty fees).

Συνολικά, η Citi χαρακτηρίζει την εξέλιξη θετική για την Jumbo, αν και υπογραμμίζει ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί το ακριβές οικονομικό αποτύπωμα και η σημασία της συμφωνίας για τα μελλοντικά αποτελέσματα του ομίλου.