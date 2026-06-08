Ελληνικές εξαγωγές: Άνοδος 35,7% τον Απρίλιο – Σημαντική συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος

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Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψε το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, με τις εξαγωγές να εκτοξεύονται σε ετήσια βάση, τα πετρελαιοειδή να δίνουν καθοριστική ώθηση και το εμπορικό έλλειμμα να περιορίζεται αισθητά τόσο σε μηνιαίο όσο και σε τετραμηνιαίο επίπεδο.

Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση των ελληνικών εξαγωγών τον Απρίλιο του 2026, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν ισχυρή επιτάχυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας και σαφή βελτίωση στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του ΚΕΕΜ, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 35,7% και διαμορφώθηκαν στα 5,20 δισ. ευρώ, από 3,83 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η θετική εικόνα διατηρήθηκε και όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, καθώς οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 7,9% και ανήλθαν στα 3,38 δισ. ευρώ από 3,13 δισ. ευρώ. Πρόκειται για εξέλιξη που δείχνει ότι η εξαγωγική άνοδος δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στην ενεργειακή κατηγορία, αλλά είχε πιο ευρεία βάση.

Οι εισαγωγές και το έλλειμμα

Την ίδια ώρα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,6% και έφτασαν τα 7,35 δισ. ευρώ από 6,71 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Παρότι η εισαγωγική κίνηση παρέμεινε ανοδική, ο ρυθμός ανόδου της ήταν σαφώς χαμηλότερος από εκείνον των εξαγωγών, γεγονός που οδήγησε σε αισθητή μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Συγκεκριμένα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 25,2% και έπεσε στα 2,16 δισ. ευρώ από 2,88 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το έλλειμμα επίσης μειώθηκε, κατά 11,5%, στα 2,27 δισ. ευρώ από 2,57 δισ. ευρώ.

Το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου

Σε επίπεδο τετραμήνου, η εικόνα παραμένει θετική και δείχνει ότι ο Απρίλιος αποτέλεσε κρίσιμο σημείο καμπής για τις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας. Οι συνολικές εξαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 αυξήθηκαν κατά 11,3% και ανήλθαν στα 17,77 δισ. ευρώ από 15,97 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές έφτασαν τα 12,97 δισ. ευρώ από 12,44 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,2%. Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 3,3% και διαμορφώθηκαν στα 28,21 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 21,87 δισ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα του τετραμήνου μειώθηκε κατά 8% και περιορίστηκε στα 10,44 δισ. ευρώ από 11,34 δισ. ευρώ πέρυσι. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η μείωση ήταν μικρότερη αλλά επίσης θετική, στο 1,8%, με το έλλειμμα να διαμορφώνεται στα 8,90 δισ. ευρώ.

Πού πήγαν οι εξαγωγές

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν τον Απρίλιο κατά 20,2%, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες κατέγραψαν πολύ ισχυρότερη άνοδο, της τάξης του 59,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η εικόνα παρέμεινε θετική, με αύξηση 10,3% προς την ΕΕ και 2,9% προς τις Τρίτες Χώρες.

Στο τετράμηνο, οι εξαγωγές προς την ΕΕ ενισχύθηκαν κατά 12,1% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 10,2%. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η άνοδος φτάνει το 7,8% προς την ΕΕ, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες καταγράφεται μικρή υποχώρηση 2,8%.

Η μετατόπιση του μεριδίου των εξαγωγών είναι επίσης χαρακτηριστική. Τον Απρίλιο, το ποσοστό των αποστολών προς την ΕΕ περιορίστηκε στο 53,9% από 60,9% πέρυσι, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών αυξήθηκε στο 46,1% από 39,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, πάντως, η ΕΕ εξακολουθεί να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών, με ποσοστό 68,5%.

Οι κλάδοι που ξεχώρισαν

Στο επίπεδο των προϊόντων, τον Απρίλιο του 2026 ανοδικά κινήθηκαν σχεδόν όλοι οι βασικοί κλάδοι, με εξαίρεση τα λάδια. Τη μεγαλύτερη συμβολή είχαν τα πετρελαιοειδή-καύσιμα, με εκρηκτική αύξηση 152,1%, ενώ ακολούθησαν τα τρόφιμα με 10%, τα μηχανήματα με 10,4%, τα βιομηχανικά προϊόντα με 7,7%, τα διάφορα βιομηχανικά με 9,6% και οι πρώτες ύλες με 18%.

Αύξηση καταγράφηκε επίσης στα χημικά κατά 3,2%, στα ποτά και τον καπνό κατά 0,9% και στα εμπιστευτικά προϊόντα κατά 51,5%, αν και πρόκειται για κατηγορία χαμηλότερης αξίας. Αντίθετα, τα λάδια υποχώρησαν κατά 22%, αποτελώντας τη μοναδική σαφή αρνητική εξαίρεση του μήνα.

Στο τετράμηνο, θετική εικόνα καταγράφεται για επτά από τις δέκα βασικές κατηγορίες προϊόντων. Ξεχωρίζουν και πάλι τα πετρελαιοειδή-καύσιμα με άνοδο 35,5%, τα τρόφιμα με 10,1%, τα χημικά με 2,4%, τα μηχανήματα με 1,6%, τα διάφορα βιομηχανικά με 3,5% και οι πρώτες ύλες με 12%.

Αρνητική πορεία εμφάνισαν τα βιομηχανικά, με πτώση 1,5%, και τα λάδια, με υποχώρηση 16,1%, ενώ τα ποτά και ο καπνός παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Το μήνυμα της αγοράς

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, χαρακτήρισε τον Απρίλιο του 2026 «μήνα-ορόσημο» για τις ελληνικές εξαγωγές, επισημαίνοντας ότι η επίδοση αυτή αποτελεί την ισχυρότερη μηνιαία καταγραφή του έτους. Όπως ανέφερε, η άνοδος δεν περιορίστηκε σε έναν μόνο κλάδο, αλλά επεκτάθηκε σχεδόν σε όλο το φάσμα των προϊόντων, με ιδιαίτερα θεαματικά αποτελέσματα στα πετρελαιοειδή, τα τρόφιμα και τα βιομηχανικά προϊόντα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μείωση του εμπορικού ελλείμματος και η άνοδος των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ενισχύουν τη συνολική εικόνα ανθεκτικότητας της ελληνικής εξωτερικής οικονομίας. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η ανάκαμψη του Μαρτίου και του Απριλίου αντιστάθμισε τις απώλειες του αδύναμου ξεκινήματος του έτους, οδηγώντας το τετράμηνο σε καθαρά θετικό πρόσημο.

Τι σηματοδοτούν τα στοιχεία

Τα στοιχεία του Απριλίου και του πρώτου τετραμήνου του 2026 δείχνουν μια ελληνική εξαγωγική βάση που διατηρείται ενεργή και ανταγωνιστική, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, τις γεωπολιτικές πιέσεις και τις αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο. Η δυναμική αυτή αποδίδεται τόσο στην ανθεκτικότητα συγκεκριμένων κλάδων όσο και στη διεύρυνση της παρουσίας ελληνικών προϊόντων σε διαφορετικές αγορές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η βελτίωση στο εμπορικό ισοζύγιο δεν προήλθε μόνο από τις ενεργειακές κατηγορίες, αλλά και από την πιο ουσιαστική ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε μια σειρά από κλάδους με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις προσαρμόζονται καλύτερα στις συνθήκες της διεθνούς αγοράς και ενισχύουν σταδιακά τη θέση τους.

Η πορεία των επόμενων μηνών θα δείξει αν η θετική αυτή τάση μπορεί να εδραιωθεί. Προς το παρόν, πάντως, ο Απρίλιος του 2026 αφήνει μια σαφή και ισχυρή παρακαταθήκη: οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνο επέστρεψαν δυναμικά, αλλά έδωσαν και ουσιαστική ανάσα στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας.