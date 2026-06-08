ΑΑΔΕ: Άλμα στα έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων- Ποιους βάζει στο στόχαστρο

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Εκτοξεύτηκαν κατά 14% οι εισπράξεις της ΑΑΔΕ από τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2026, με το περιορισμένο απόθεμα κατοικιών να εξακολουθεί να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 ο συνολικός φόρος επί των μεταβιβάσεων ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων οικοπέδων και αγροτεμαχίων) διαμορφώθηκε σε 149,37 εκατ. ευρώ, από 130,86 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η μεγαλύτερη συμμετοχή στα έσοδα προήλθε από τις μεταβιβάσεις οικοδομών, καθώς βεβαιώθηκαν φόροι ύψους 125,53 εκατ. ευρώ από 109,84 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, αυξημένοι κατά 14,28%.

Σε ό, τι αφορά τις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,42% και ανήλθαν σε 23,84 εκατ. ευρώ.

Ο Μάρτιος

Ενδεικτικό της δυναμικής στην αγορά ακινήτων είναι ότι μόνο τον Μάρτιο τα φορο-έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 20,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε στις αγοραπωλησίες οικοδομών διαμορφώθηκε σε 44,29 εκατ. ευρώ έναντι 36,97 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 19,8%.

Παράλληλα, στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 22,44%, φτάνοντας τα 8,57 εκατ. ευρώ από 7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Συνολικά, τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης ακινήτων τον Μάρτιο ανήλθαν σε 52,85 εκατ. ευρώ, έναντι 43,97 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Αυξημένες και οι γονικές παροχές

Ανοδικά κινήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 και οι μεταβιβάσεις που συνδέονται με κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές. Τον Μάρτιο του 2026 οι φόροι και τα τέλη κληρονομιών ανήλθαν σε 16,73 εκατ. ευρώ, από 14,65 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα, αυξημένα κατά 14,21%. Την ίδια στιγμή, οι φόροι και τα τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών αυξήθηκαν κατά 34,9%, φτάνοντας τα 5,32 εκατ. ευρώ, από 3,94 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2026, οι φόροι και τα τέλη από κληρονομιές, δωρεές, γονικές και λοιπές παροχές ανήλθαν περίπου σε 60,4 εκατ. ευρώ, έναντι 56,95 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 παρά το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ το οποίο συνεχίζει να ενθαρρύνει τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι μεταβιβάσεις

Η έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων έχει θέσει τις μεταβιβάσεις στο επίκεντρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ. Για φέτος προγραμματίζει τη διενέργεια ελέγχων σε 5.900 υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών κληρονομιών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται 2.000 περιπτώσεις φορολογουμένων που εξαιρέθηκαν από τον φόρο μεταβίβασης λόγω πρώτης κατοικίας, καθώς και 1.080 υποθέσεις αφορολόγητων γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών που αξιοποίησαν το υψηλό αφορολόγητο των 800.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κυρίως στον εντοπισμό πιθανών «τριγωνικών» συναλλαγών, μέσω των οποίων επιχειρήθηκε να μεταφερθούν μεγάλα χρηματικά ποσά σε συγγενείς που δεν ανήκουν στην πρώτη κατηγορία συγγένειας, χρησιμοποιώντας ενδιάμεσα πρόσωπα ώστε να αποφευχθεί η επιβολή φόρου δωρεάς 20% ή 40% που ισχύει για τις λοιπές κατηγορίες συγγενών.

Επιπλέον, θα ελεγχθούν σε βάθος άλλες 320 υποθέσεις που αφορούν στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, από τις οποίες προέκυψαν πιστωτικά υπόλοιπα ΕΝΦΙΑ, καθώς και 2.500 περιπτώσεις φορολογουμένων που υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών για κτίσματα, οικόπεδα και αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.