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ΣΕΧΒ: Ανθεκτική στις πιέσεις η ελληνική χημική βιομηχανία

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα από τη Γεν. Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

Βιομηχανία 08.06.2026, 14:13
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ΣΕΧΒ: Ανθεκτική στις πιέσεις η ελληνική χημική βιομηχανία
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Τα δυνατά σημεία της ελληνικής χημικής βιομηχανίας αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) στις 2 Ιουνίου στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας.

Την εκδήλωση, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΧΒ, τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας, αναδεικνύοντας έτσι τον σημαντικό ρόλο που έχει ο κλάδος ως «μητέρα όλων των βιομηχανιών» στο ελληνικό παραγωγικό οικοσύστημα.

Την προσέγγιση αυτή ανέλυσε στους παρευρισκομένους ο πρόεδρος του ΣΕΧΒ, Αλέξανδρος Κατραούζος, τονίζοντας ότι κύριο μέλημα της Διοίκησης είναι η ανταγωνιστικότητα και η ενίσχυση του αποτυπώματος της ελληνικής χημικής βιομηχανίας στα ευρωπαϊκά μεγέθη, με σημαντικό σημείο την αύξηση των εξαγωγών. Σε μια στιγμή που στην Ευρώπη ο κλάδος παρουσιάζει αρνητική πορεία, «πάμε κόντρα στο ρεύμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατραούζος, ο οποίος όμως μίλησε για τους κινδύνους που περικλείει η νέα πολεμική σύρραξη στον Περσικό. Ωστόσο, υπογράμμισε, «βλέποντας τη μεγάλη εικόνα μέσα από το πρίσμα της Ιστορίας και της γεωπολιτικής διακρίνω μια μοναδική ευκαιρία με αφετηρία τη χημική βιομηχανία να δυναμώσουμε συνολικά την πατρίδα μας αξιοποιώντας συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να σκαρφαλώσουμε θέσεις στη διεθνή ανταγωνιστικότητα».

Προϋπόθεση βέβαια είναι να αξιοποιηθούν τα σημερινά όπλα της τεχνολογίας, της επιστήμης και της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΧΒ, εξηγώντας ότι «Με επικαιροποιημένη χαρτογράφηση αναγκών προσφοράς-ζήτησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει μερίδια σε βάρος κυρίως τρίτων χωρών, να αξιοποιήσει το κενό capacity που έχει δημιουργηθεί σε δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και το κενό ασφαλείας στη Μ. Ανατολή πλέον». Ο ίδιος μάλιστα έθεσε αυτούς τους στόχους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο: «να αναδείξουμε το πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε μέσω των χημικών και της χημείας των ανθρώπων την οικονομία μας για να προσφέρουμε περισσότερη ευημερία στην κοινωνία σε ένα πνεύμα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων – φορέων – κράτους».

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Λ. Τσαβδαρίδης: Έμπρακτη αρωγή από την Πολιτεία

Για την απόφαση της κυβέρνησης να περάσει η Ελλάδα από τη φάση της οικονομικής σταθερότητας σε μια εποχή ισχυρής παραγωγικής δυναμικής, όπου η εγχώρια βιομηχανία θα έχει τον αδιαμφισβήτητο ρόλο του πρωταγωνιστή, μίλησε στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, υφυπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος αναγνώρισε ως απολύτως κομβική τη συμβολή του κλάδου χημικής βιομηχανίας «που βρίσκεται διαρκώς στην αιχμή της έρευνας, της καινοτομίας και της ενεργειακής μετάβασης». Οι αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, είπε ο υφυπουργός, λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό της κυβέρνησης που περιλαμβάνει την αναγκαία ενεργειακή θωράκιση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, αλλά και την έμπρακτη χρηματοδοτική και θεσμική αρωγή. Χαρακτηριστικά ανέφερε μάλιστα την πρωτοβουλία για την Έξυπνη Μεταποίηση, η οποία πριμοδοτεί επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βιομηχανική αυτοματοποίηση και την ενσωμάτωση πρακτικών κυκλικής οικονομίας. «Αντιλαμβανόμαστε απολύτως ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα του κλάδου σας χτίζεται πάνω στην αδιάλειπτη έρευνα και την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής, γι’ αυτό παρέχουμε ισχυρά κίνητρα για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων προστιθέμενης αξίας που θα ενισχύσουν περαιτέρω τον εξωστρεφή σας χαρακτήρα» σημείωσε ο κ. Τσαβδαρίδης.

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

Από αριστερά: Παναγιώτης Σκαρλάτος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΧΒ, Σπύρος Σαπουνάς, Πρόεδρος ΕΟΦ, Σοφία Ζήση, Γενική Διευθύντρια, Γενικό Χημείου του Κράτους, Αλέξανδρος Κατραούζος, Πρόεδρος ΣΕΧΒ

Σπ. Θεοδωρόπουλος: Κλειδί η παραγωγικότητα

Παρά τις σημαντικές προκλήσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο κλάδος της χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα παραμένει θεμέλιο της μεταποίησης και κρίσιμος για τη στρατηγική αυτονομία, εκτίμησε κατά τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος επισήμανε προβλήματα και προκλήσεις για τη βιομηχανία στο σημερινό περιβάλλον, θεωρώντας σημείο-κλειδί για κάθε θετική έκβαση την αύξηση της παραγωγικότητας. Για να συνεχίσει να αυξάνεται το ΑΕΠ, πλέον θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα, υπογράμμισε και εξήγησε ότι «Η ευθύνη για να φτάσουμε εκεί ανήκει στις επιχειρήσεις και στην Πολιτεία» – οι μεν επιχειρήσεις με επενδύσεις σε τεχνολογία, R&D και με επίτευξη μεγαλύτερης κλίμακας μέσω συνεργασιών ή συγχωνεύσεων, η δε Πολιτεία με απλούστερο και σταθερότερο ρυθμιστικό σύστημα, επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης, με υποβοήθηση ιδιωτικών επενδύσεων αλλά και δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές εκεί που είναι απαραίτητο.

Για τον ΣΕΒ, υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρόπουλος, έχει εξαιρετική σημασία η ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, η διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρηματικές λειτουργίες. «Η Τεχνητή νοημοσύνη εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα κατά σχεδόν 1,5%, ενώ η ευρεία υιοθέτηση της Παραγωγικής ΤΝ θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 6-8% την επόμενη δεκαετία» επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, σημειώνοντας ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ΤΝ ως επιταχυντή παραγωγικότητας και καινοτομίας. «Είναι μια δύσκολη άσκηση που χρειάζεται στρατηγική, τόλμη, ταχύτητα και υπευθυνότητα. Αλλά είναι μια άσκηση που θα κρίνει το μέλλον μας».

Δ. Τσιόδρας: Προστασία αλλά και περιορισμός του διοικητικού βάρους

«Τα τελευταία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση μιας πιο ρεαλιστικής, εφαρμόσιμης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής χημικής πολιτικής» ανέφερε από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, που συμμετείχε στην εκδήλωση με βιντεοσκοπημένη ομιλία. Παρουσιάζοντας τα σημαντικά νομοθετήματα που αφορούν τη χημική βιομηχανία (Omnibus VI) ο κ. Τσιόδρας επισήμανε ότι «βασική επιδίωξη είναι να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα να περιορίσουμε περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και δυσανάλογο κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις». Ο ευρωβουλευτής αναγνώρισε ότι «αν η Ευρώπη δεν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για παραγωγή, επενδύσεις και καινοτομία, τότε οι επενδύσεις θα φύγουν εκτός Ευρώπης. Και αυτό δεν θα είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα, αλλά πρόβλημα στρατηγικής αυτονομίας και γεωπολιτικής ανθεκτικότητας». Κατέληξε δε λέγοντας ότι «οι αποφάσεις που θα ληφθούν τα επόμενα χρόνια για το REACH, το CLP, τα καλλυντικά, τα PFAS, τα λιπάσματα, την ενέργεια και τη βιομηχανική πολιτική θα καθορίσουν εάν η Ευρώπη θα παραμείνει παγκόσμια βιομηχανική δύναμη ή αν θα χάσει περαιτέρω έδαφος απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα».

Ευκαιρίες και κίνδυνοι εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας

«Ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία και διεθνής ανταγωνιστικότητα: Βιομηχανική στρατηγική και ενεργειακή μετάβαση μέσα από γεωπολιτικές αναταράξεις» ήταν η θεματική που ανέδειξε το πρώτο πάνελ της εκδήλωσης, το οποίο συντόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΧΒ, Αλ. Κατραούζος.

Στο θέμα συνεισέφερε με τη βαθιά γνώση όσων συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία, ο Γιώργος Καπανταϊδάκης, διευθυντής Βιομηχανικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χημικής Βιομηχανίας (CEFIC). Αναφερόμενος στις μονάδες της χημικής βιομηχανίας της Ευρώπης που αναστέλλουν τη λειτουργία τους, συμπέρανε ότι «κάτι πήγε πολύ λάθος στον πολιτικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα η απανθρακοποίηση να οδηγήσει σε αποβιομηχάνιση. Ήδη έχουν χαθεί περί τις 20.000 άμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες μαζί με τις συνδεδεμένες θέσεις εργασίας ανέρχονται στις 110.000, ενώ ιδιαίτερα έχουν πληγεί χώρες όπως οι Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Ην. Βασίλειο». Ο κ. Καπανταϊδάκης σημείωσε ότι έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες για να αντιστραφεί αυτό το αρνητικό κλίμα, και ανέφερε χαρακτηριστικά την Critical Chemicals Alliance (αποσκοπεί στη διατήρηση και εκσυγχρονισμό της παραγωγής, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σε θέματα εμπορίου και στη δημιουργία κινήτρων για την τόνωση της αγοράς αλλά με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας) και την πρόταση κανονισμού The Industrial Accelerator Act (με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη, την αύξηση των θέσεων εργασίας, καθώς και την αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης στην Ε.Ε. από το 14% που είναι τώρα στο 20% το 2035).

Στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής χημικής βιομηχανίας αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Νίκος Βέττας, γεν. διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος επισήμανε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κλάδοι ίσως πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται περισσότερο ευρωπαϊκά παρά εθνικά, αντί κάθε ευρωπαϊκή χώρα και κλάδος να σκέφτεται σαν νησί… Μιλώντας πάντως για τα θετικά μεγέθη της χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, ο κ. Βέττας παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η παραγωγικότητα εργασίας είναι 2,7 φορές υψηλότερη του εθνικού μέσου όρου, την ίδια στιγμή που οι χημικές ουσίες και προϊόντα αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές κατηγορίες των ελληνικών εξαγωγών συμβάλλοντας το 2025 στο 5,9% επί της συνολικής τους αξίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ως θέματα προτεραιότητας για τον κλάδο ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ ανέφερε μεταξύ άλλων την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, την ανάπτυξη υποδομών, την ενίσχυση και ωρίμανση των τεχνολογικών λύσεων, τη διαθεσιμότητα καθαρής ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές για τη βιομηχανία, αλλά και την εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου που δεν θα επιβάλλει στις επιχειρήσεις δυσανάλογο βάρος συμμόρφωσης.

Ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον στην παγκόσμια οικονομία είναι αυτό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, μετά την υγειονομική κρίση της COVID-19 και τις γεωπολιτικές αναταράξεις που ακολούθησαν έκτοτε, υποστήριξε ο Βάσος Ευθυμιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ. Όπως είπε, η παρούσα κρίση έχει καταδείξει την αδράνεια της Ε.Ε. όσον αφορά την ενεργειακή αυτονομία, την αμυντική θωράκιση και την επισιτιστική επάρκεια. Ειδικά για τον τελευταίο τομέα, ο κ. Ευθυμιάδης τόνισε ότι είναι πλέον φανερή σε όλους η στρατηγική σημασία της αγροτικής οικονομίας, στην οποία οι λύσεις αγροτεχνολογίας και η χημική τεχνογνωσία (αγροτικά εφόδια, αγροχημικά προϊόντα και λιπάσματα) διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο. «Σε 25 χρόνια ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έχει αυξηθεί κατά 34%, ενώ αντιθέτως το ποσοστό εδάφους που χρησιμοποιείται για καλλιέργειες και βοσκοτόπια θα παραμείνει σταθερό στα σημερινά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να αυξήσουμε την αγροτική παραγωγή κατά 50%. Το μεγάλο διατροφικό ζήτημα σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή θα δημιουργήσει εκρηκτικές καταστάσεις και αν η χημική βιομηχανία δεν δώσει λύσεις στο πρόβλημα, θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις με πληθυσμιακή και κοινωνική αναταραχή», τόνισε ο κ. Ευθυμιάδης, που έκανε λόγο για μια «αειφόρο εντατικοποίηση» και περιέγραψε τον ρόλο της Ελλάδας σε αυτό τον τομέα, ως ένα hub υποδοχής, αποθήκευσης και μεταφοράς χημικών προϊόντων, ένα κέντρο παραγωγής και επεξεργασίας χημικών προϊόντων, αλλά και ένα οικοσύστημα έρευνας γύρω από την αγροδιατροφή.

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

Από αριστερά: Κατερίνα Δασκαλάκη, Διευθύντρια Τομέα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου, ΣΕΒ, Δημήτρης Βέργαδος, Διευθυντής σε θέματα διαχείρισης σχέσεων Μελών, ΣΕΒ, Σοφία Μαγκιά, Υπεύθυνη τμήματος Καινοτομίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Σοφία Ζήση, Γενική Διευθύντρια, Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), Σπύρος Σαπουνάς, Πρόεδρος ΕΟΦ

Η στρατηγική στην πράξη

Οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά εργασίας, το κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις, αλλά και η ανάγκη καινοτομίας που μετασχηματίζει τις διαδικασίες και την παραγωγή, αποτελούν πτυχές της εφαρμοσμένης στρατηγικής της χημικής βιομηχανίας στις σύγχρονες συνθήκες και αποτέλεσαν τα σημεία συζήτησης στα οποία εστίασε το δεύτερο πάνελ της εκδήλωσης του ΣΕΧΒ, που συντόνισε ο Δημήτρης Βέργαδος, διευθυντής σε θέματα διαχείρισης σχέσεων Μελών του ΣΕΒ.

Αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις βρίσκεται η ελληνική αγορά εργασίας, σημείωσε η Κατερίνα Δασκαλάκη, διευθύντρια Τομέα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου του ΣΕΒ, η οποία ανέφερε ως πλέον σημαντικές: την έλλειψη εργατικού δυναμικού –ειδικά συγκεκριμένων δεξιοτήτων που έχει ανάγκη σήμερα η αγορά εργασίας,– το δημογραφικό και τη μη επαρκή συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας, καθώς και την παραγωγικότητα (η οποία καταγράφεται σήμερα στο 54% του ευρωπαϊκού Μέσου Όρου ανά εργαζόμενο). Αυτά, σύμφωνα με την κα Δασκαλάκη δημιουργούν την ανάγκη για ρεαλιστικές προσεγγίσεις και βιώσιμες λύσεις που θα στηρίζονται σε ευρείες συναινέσεις, όπως για παράδειγμα η Κοινωνική Συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η ενίσχυση της τεχνολογικής εκπαίδευσης, η διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, η περαιτέρω μείωση του μη-μισθολογικού κόστους της εργασίας και η διεύρυνση της συμμετοχής γυναικών και νέων στην αγορά εργασίας αναφέρθηκαν ως βασικές πλευρές των πρωτοβουλιών που έχει σήμερα ανάγκη η αγορά.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, και κατά κοινή ομολογία, οι επιχειρήσεις δεν έχουν ενσωματώσει την καινοτομία στον βαθμό που θα μπορούσαν και παρατηρείται ένα χάσμα ανάμεσα στο υψηλού επιπέδου ερευνητικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα και στον βαθμό που αυτό αξιοποιείται από τις επιχειρήσεις. Αυτό τουλάχιστον έθεσε στη συζήτηση η Σοφία Μαγκιά, υπεύθυνη τμήματος Καινοτομίας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, αναδεικνύοντας το θέμα της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ιδρυμάτων έρευνας, που σήμερα βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Πιλοτικά προγράμματα συνεργασίας, βιομηχανικές υποτροφίες κλπ., είναι επιλογές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό και σε πολλαπλά πεδία, προς όφελος των επιχειρήσεων, του ερευνητικού δυναμικού, και τελικά της ίδιας της εθνικής οικονομίας, ανέφερε η κα Μαγκιά.

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

Από αριστερά: Παναγιώτης Σκαρλάτος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΧΒ, Σπύρος Σαπουνάς, Πρόεδρος ΕΟΦ, Σοφία Ζήση, Γενική Διευθύντρια, Γενικό Χημείου του Κράτους, Αλέξανδρος Κατραούζος, Πρόεδρος ΣΕΧΒ

Καλύτερη νομοθεσία, καλύτερη εφαρμογή, καλύτερος έλεγχος. Αυτό είναι το τρίπτυχο μιας επιτυχημένης πολιτικής που αποσκοπεί στην ασφάλεια των προϊόντων, και στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Η τοποθέτηση της Σοφίας Ζήση, γενικής διευθύντριας στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) ήρθε να συνδέσει τις ανάγκες της χημικής βιομηχανίας με την εποπτεία και τη διαφάνεια. Η κα Ζήση αναφέρθηκε στην επικαιροποίηση του εθνικού πλαισίου εποπτείας, όπου ο έλεγχος γίνεται πιο επιστημονικός, πιο ψηφιακός και περισσότερο προσανατολισμένος στην ανάλυση κινδύνου.

Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο για τα βιοκτόνα, προϊόντα αρμοδιότητας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ήταν το θέμα που έκλεισε τη σειρά της συζήτησης του δεύτερου πάνελ, με τον πρόεδρο του ΕΟΦ Σπύρο Σαπουνά να αναδεικνύει το πρόβλημα με προϊόντα τρίτων χωρών που δεν πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας, πράγμα που δημιουργεί στρέβλωση στην αγορά. «Το ελεγκτικό πλαίσιο γίνεται πιο στοχευμένο, ενώ οι χρόνοι εγκρίσεων έχουν βελτιωθεί δραστικά, σε ανταπόκριση στα αιτήματα της βιομηχανίας» ανέφερε ο κ. Σαπουνάς, που αναμένει ότι τους επόμενους μήνες ο ΕΟΦ θα ενισχυθεί σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι αναμονής εγκρίσεων.

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

Από αριστερά: Γιώργος Καπανταϊδάκης, Διευθυντής Βιομηχανικής Πολιτικής CEFIC, Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ και Καθηγητής ΟΠΑ, Αλέξανδρος Κατραούζος, Πρόεδρος ΣΕΧΒ, Βάσος Ευθυμιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Σημαντικό αποτύπωμα

Η εκδήλωση του ΣΕΧΒ άφησε ένα σημαντικό αποτύπωμα. Και αυτό δεν αφορά απλώς την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για όλα τα σημαντικά ζητήματα τα οποία επηρεάζουν τον κλάδο της χημικής βιομηχανίας, αλλά πολύ περισσότερο την ουσιαστική συμφωνία που αναδείχθηκε από όλους τους ομιλητές σχετικά με την ανάγκη της συνεργασίας – κλάδων, φορέων, πολιτείας, ακαδημαϊκής κοινότητας και ερευνητικών ιδρυμάτων. Όπως τονίζουν τα στελέχη Διοίκησης του ΣΕΧΒ, αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο προκειμένου η ελληνική βιομηχανία να συμβάλει σε μεγαλύτερο βαθμό στην εθνική οικονομία. Και είναι επίσης ένα σημείο σχετικά με το οποίο ο Σύνδεσμος της χημικής βιομηχανίας θα συνεχίσει να λαμβάνει πρωτοβουλίες στο μέλλον.

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HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες
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HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες

Mια διαρκής εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα εκτιμά η HSBC

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Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
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Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

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Wood: Γιατί βλέπει σύννεφα στην ελληνική οικονομία

Η δυναμική της ελληνικής οικονομίας επιβραδύνθηκε το α' τρίμηνο του 2026

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Aνησυχία μπορεί να δημιουργηθεί μόνο εφόσον δημιουργηθεί η εικόνα ότι δεν θα υπάρχει σταθερή διακυβέρνηση, τόνισε ο Αλέξανδρος Εξάρχου

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Στο στόχαστρο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ μπαίνουν 5.900 υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων

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Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

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