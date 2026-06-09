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Χαλκός – χρυσός: Πώς επηρεάζονται από ΑΙ και επιτόκια – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Ο χαλκός και ο χρυσός βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα όσον αφορά τη αντίδραση των επενδυτών στις γεωπολιτικές εξελίξεις

Commodities 09.06.2026, 09:20
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Χαλκός – χρυσός: Πώς επηρεάζονται από ΑΙ και επιτόκια – Τι προβλέπουν οι αναλυτές
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

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Πτώση σημειώνει ο χαλκός σήμερα Τρίτη στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων, μετά την άνοδο κατά την προηγούμενη συνεδρίασης, καθώς οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και οι κίνδυνοι γύρω από τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης μείωσαν την ελκυστικότητα των βιομηχανικών μετάλλων.

Το «κόκκινο μέταλλο» είχε ανακάμψει στην προηγούμενη συνεδρίαση, αφότου το Ιράν και το Ισραήλ συμφώνησαν να σταματήσουν τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ωστόσο,  ο πόλεμος, έχει αυξήσει τον πληθωρισμό και έχει ενισχύσει την προοπτική υψηλότερων επιτοκίων, γεγονός που θα μπορούσε να επιβραδύνει την παγκόσμια ανάπτυξη και τη ζήτηση για μέταλλα.

Ορισμένοι «ταύροι» των αγορών αποχωρούν από τα βασικά μέταλλα λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τις αυξήσεις των επιτοκίων, δήλωσε στο Bloomberg ο Zhenting Zhou, trader της Hangzhou Chenglian Industrial. Ταυτόχρονα, οι κίνδυνοι γύρω από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης αποτρέπουν επίσης τους επενδυτές, πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι μετοχές των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν συνδεθεί με το εμπόριο μετάλλων τους τελευταίους μήνες, με επικεφαλής τον χαλκό και τον κασσίτερο λόγω της χρήσης τους σε ηλεκτρικά καλώδια και άλλον εξοπλισμό. Το τριήμερο selloff στις τεχνολογικές μετοχές ανέδειξε τους κινδύνους για το σύμπλεγμα των βασικών μετάλλων, αν και η πίεση υποχώρησε την Τρίτη.

Το συνολικό ανοιχτό ενδιαφέρον για τον χαλκό στο Χρηματιστήριο Προθεσμιακών Συμβολαίων της Σαγκάης υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου.

Μακροπρόθεσμα, η διαρκής ισχυρή ζήτηση για το βιομηχανικό μέταλλο δείχνει ότι οι τιμές θα αυξηθούν και θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 8 δολάρια ανά λίβρα (17.636 δολάρια ο τόνος) το 2030 και το 2031, σύμφωνα με το βασικό σενάριο αναλυτών της Jefferies.

Τα άλλα βασικά μέταλλα υποχώρησαν επίσης, με τον κασσίτερο να σημειώνει πτώση 1,1% στα 51.720 δολάρια ο τόνος.

Χρυσός

Ο χρυσός βρισκόταν κοντά στα 4.320 δολάρια η ουγγιά την Τρίτη, έχοντας κλείσει την προηγούμενη συνεδρίαση με μικρή μεταβολή.

Από την έναρξη του πολέμου ωστόσο, ο χρυσός δεν αντεπεξήλθε στον ρόλο του ως ασφαλούς καταφυγίου, εξακολουθώντας να κινείται περίπου 18% χαμηλότερα σε σχέση με τα πριν τον πόλεμο επίπεδα.

Ο πόλεμος έχει διαταράξει τις ροές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλότερα επίπεδα και προκαλώντας ανησυχίες για τον παγκόσμιο πληθωρισμό. Αυτό καθιστά πιο πιθανό οι κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν σταθερά τα επιτόκια ή να τα αυξήσουν — γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για τα πολύτιμα μέταλλα.

Επικαλούμενη την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από τη Fed φέτος, η Citigroup μείωσε τον στόχο τριμήνου για τον χρυσό στα 4.000 δολάρια η ουγγιά από 4.300 δολ. «Μακροπρόθεσμα διατηρούμε μια ανοδική άποψη για τον χρυσό, αλλά πιστεύουμε ότι βραχυπρόθεσμα ενέχει εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο για οποιονδήποτε δεν διαθέτει πολύ ευρεία όρια stop-loss και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα», ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του Κένι Χου. Η Citi διατήρησε τον στόχο τιμής για τους επόμενους 6 έως 12 μήνες στα 5.000 δολάρια η ουγγιά.

Η τιμή για άμεση παράδοση υποχώρησε κατά 0,2% στα 4.320,27 δολ. η ουγγιά στις 8:20 π.μ. στη Σιγκαπούρη. Το ασήμι υποχώρησε κατά 0,6% στα 67,76 δολ. η ουγγιά.

Η πλατίνα και το παλλάδιο κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, ο οποίος μετρά την ισχύ του αμερικανικού νομίσματος, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.

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