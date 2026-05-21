Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους

Commodities 21.05.2026, 13:00
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Οι τιμές στα βιομηχανικά μέταλλα παρουσίασαν διακυμάνσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς οι αυξανόμενοι φόβοι για τον πληθωρισμό άσκησαν περαιτέρω πίεση στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων.

Τα futures χαλκού με παράδοση τον Αύγουστο σημείωσαν πτώση 1,3% στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου την Τρίτη, πριν ανακάμψουν κατά 0,5% την Τετάρτη, στα 13.477 δολάρια ανά τόνο. Το μέταλλο αυτό — το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορα προϊόντα, όπως ηλεκτρικές καλωδιώσεις, μηχανήματα και υδραυλικά — θεωρείται ευρέως ως δείκτης της παγκόσμιας οικονομίας.

Το αλουμίνιο, το νικέλιο, ο κασσίτερος και ο ψευδάργυρος παρουσίασαν παρόμοιες διακυμάνσεις μεταξύ κερδών και απωλειών.

Οι κινήσεις αυτές σημειώθηκαν εν μέσω γενικότερης αστάθειας στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων και μετοχών. Οι μετοχές διεθνώς παρουσίασαν αστάθεια, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα εταιρικά κέρδη και τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, οι οποίες ανέβηκαν σε υψηλά επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και πολλές δεκαετίες.

Αναλυτές δήλωσαν στο CNBC ότι οι προοπτικές για πολλά βιομηχανικά μέταλλα επισκιάζονταν από τις επιπλοκές που εκδηλώνονταν τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης.

Ψευδάργυρος

Σε σημείωμα την περασμένη εβδομάδα, οι στρατηγικοί αναλυτές της Macquarie ανέφεραν ότι οι πιθανοί κίνδυνοι για τον ψευδάργυρο σχετίζονται κυρίως με τις πιέσεις στη ζήτηση, δεδομένου ότι περίπου το 55% της τελικής ζήτησης προέρχεται από τον κατασκευαστικό τομέα και, ως εκ τούτου, είναι ευάλωτο σε οποιαδήποτε οικονομική ύφεση.

«Από την πλευρά της προσφοράς, το υψηλότερο κόστος του ντίζελ, του οξέος και των εκρηκτικών επιβαρύνει τα περιθώρια κέρδους, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα με τις τρέχουσες τιμές των μετάλλων», ανέφεραν.

«Οι τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη αποτελούν βασικό κίνδυνο για τα ευρωπαϊκά εργοστάσια τήξης ψευδαργύρου, αν και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν ακόμη δείξει σημαντική αντίδραση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.»

Αλουμίνιο

Παρόμοια αβεβαιότητα έχει προκύψει και στον τομέα του αλουμινίου, όπου, σύμφωνα με τον Shashank Sriram, ανώτερο αναλυτή μετάλλων στη Wood Mackenzie, «η δομικά περιορισμένη προσφορά έρχεται αντιμέτωπη με την αδύναμη τελική ζήτηση» στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Το αλουμίνιο είναι ένα βασικό υλικό στους τομείς της ηλεκτρονικής, των μεταφορών και των κατασκευών, καθώς και σε άλλες βιομηχανίες, όπως τα ηλιακά πάνελ και οι συσκευασίες. Περίπου το 9% της παγκόσμιας προσφοράς αλουμινίου προέρχεται από τον Κόλπο, και οι περισσότερες εταιρείες εκεί δεν έχουν καταφέρει να εξάγουν το μέταλλο εκτός της περιοχής από τότε που το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ.

«Καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται, οι κίνδυνοι για την προσφορά γίνονται όλο και πιο έντονοι», δήλωσε ο Sriram στο CNBC.

«Ακόμη και σε ένα σενάριο όπου τα Στενά θα ανοίξουν ξανά, ο κλονισμός στην προσφορά δεν είναι γρήγορα αναστρέψιμος – πέρα από τις διαταραχές στη ναυτιλία και τις διακοπές στην προμήθεια πρώτων υλών, η επανεκκίνηση των χυτηρίων μετά από ελεγχόμενες διακοπές λειτουργίας και ανεξέλεγκτες ζημιές θα είναι σταδιακή, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάκαμψη θα είναι σταδιακή και όχι άμεση».

Ως εκ τούτου, η Wood Mackenzie θεωρεί ότι «η δυναμική από την πλευρά της ζήτησης είναι ανεπαρκής για να στηρίξει μια κίνηση προς τα 4.000 δολάρια ανά τόνο» στο εγγύς μέλλον.

Χαλκός: «Μακροοικονομική εναντίον μικροοικονομικής αντιπαράθεσης»

Η ιδιαίτερα αισιόδοξη εικόνα που οδήγησε τον χαλκό σε άνοδο έως το 2025 εξακολουθεί να στηρίζει τις τιμές, με κύριους παράγοντες την έλλειψη προσφοράς από τα ορυχεία και την ισχυρή ζήτηση λόγω της ενεργειακής μετάβασης, δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο CNBC η Άλις Φοξ, στρατηγική αναλύτρια εμπορευμάτων στη Macquarie.

Ο «καθοδηγούμενος από το κλίμα» χαρακτήρας των τιμών, πρόσθεσε, βρίσκεται σε δίλημμα μεταξύ της ζήτησης για το κόκκινο μέταλλο και των φόβων για υψηλότερα επιτόκια.

Ο Charles Cooper, επικεφαλής της έρευνας για τον χαλκό στη Wood Mackenzie, δήλωσε στο CNBC ότι οι τιμές του μετάλλου ήταν ιδιαίτερα ασταθείς, αλλά διατηρούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα γύρω στα 13.500 δολάρια ανά τόνο.

«Ενώ οι τιμές έφτασαν πρόσφατα κοντά στα ιστορικά υψηλά των 14.500 δολαρίων ανά τόνο, τώρα σταθεροποιούνται κάτω από αυτά τα επίπεδα», ανέφερε σε email. «Οι υψηλές απόλυτες τιμές έχουν προκαλέσει μια κύμα επιφυλακτικότητας στη ζήτηση στην αγορά spot της Κίνας, επιτρέποντας σε ευρύτερους μακροοικονομικούς αντίθετους ανέμους να οδηγήσουν σε έντονη αμφίδρομη μεταβλητότητα.»

Ο Cooper πρόσθεσε ότι η έντονη απόκλιση μεταξύ των αγορών ομολόγων των ΗΠΑ και της Κίνας προκαλεί μεγάλη μεταβλητότητα στα κεφάλαια.

«Στις ΗΠΑ, οι αυξανόμενες προσδοκίες για τον πληθωρισμό ωθούν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων προς τα πάνω, στηρίζοντας το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ και προκαλώντας περιοδικές ρευστοποιήσεις κερδών σε θέσεις long στον χαλκό», ανέφερε.

«Αντίθετα, οι αποδόσεις των κινεζικών κρατικών ομολόγων κυμαίνονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σηματοδοτώντας μια υποτονική εγχώρια μεταποιητική βιομηχανία και τον τομέα των ακινήτων, οι οποίοι επί του παρόντος δυσκολεύονται να καλύψουν τη φυσική ζήτηση που απαιτείται για να στηρίξουν μια βιώσιμη επόμενη ανοδική πορεία».

Παρά αυτές τις μακροοικονομικές πιέσεις, η αγορά φυσικού χαλκού παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στους συνεχιζόμενους κινδύνους διαταραχής της προσφοράς, σύμφωνα με την Wood Mackenzie. Η επιστροφή στην πλήρη λειτουργία του δεύτερου μεγαλύτερου ορυχείου χαλκού στον κόσμο, του Grasberg στην Ινδονησία, έχει αναβληθεί για το 2028, μετά από μια θανατηφόρα κατολίσθηση λάσπης το 2025.

Οι πλημμύρες στο ορυχείο Kamoa-Kakula στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και ένα ατύχημα στο ορυχείο El Teniente στη Χιλή επηρέασαν επίσης τις προμήθειες πέρυσι.

Ο Cooper πρόσθεσε ότι πολλές φυσικές προμήθειες χαλκού εξακολουθούσαν να συγκεντρώνονται σε αποθήκες των ΗΠΑ μετά από τη συσσώρευση αποθεμάτων λόγω των δασμών, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα στην ευρύτερη αγορά.

«Συνολικά, ο χαλκός αντανακλά μια κλασική διαμάχη μεταξύ μακροοικονομικών και μικροοικονομικών παραγόντων», δήλωσε στο CNBC.

Ενώ οι διαρθρωτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και παρουσιάζουν σχετικά χαμηλή ελαστικότητα ως προς τις τιμές — όπως η επέκταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και η υποδομή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης — συνεχίζουν να στηρίζουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, ο Cooper επισήμανε ότι η κατανάλωση που σχετίζεται με τα κέντρα δεδομένων δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις φυσικές αγορές.

«Σε ένα πλαίσιο πιο αδύναμων μακροοικονομικών συνθηκών και αυξημένων αποθεμάτων, αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά ενδέχεται να προεξοφλεί εν μέρει τη μακροπρόθεσμη εικόνα νωρίτερα», ανέφερε. «Προς το παρόν, αυτό διατηρεί τον χαλκό σε ένα ευμετάβλητο εύρος τιμών μεταξύ 13.200 και 13.800 δολαρίων ανά τόνο, ενώ για περαιτέρω ανοδική πορεία απαιτείται τόσο η σταθεροποίηση των αποδόσεων των παγκόσμιων ομολόγων όσο και μια σαφέστερη ανάκαμψη της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Κίνα.»

