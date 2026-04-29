Apple: Κλείνει το πρώτο της κατάστημα στις ΗΠΑ λόγω…συνδικαλισμού

Στην απόφαση της εταιρείας να κλείσει το πρώτο κατάστημα της Apple μέχρι τον Ιούνιο λόγω…συνδικαλισμού, αντιδρούν οι εργαζόμενοι, ισχυριζόμενοι ότι η απόφαση της Apple βασίζεται σε «μια κυνική προσπάθεια διάλυσης του συνδικάτου».

Σήμερα, το συνδικάτο κατέθεσε μήνυση για άδικες εργασιακές πρακτικές εναντίον της Apple, ισχυριζόμενο ότι οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο κατάστημα στην περιοχή Towson του Μέριλαντ στερούνται δικαιωμάτων μεταφοράς και άλλων δικαιωμάτων σε σύγκριση με τους εργαζόμενους σε άλλα καταστήματα που δεν εντάχθηκαν στο συνδικάτο. Το συνδικάτο ισχυρίζεται επίσης ότι αποτελούν αντίποινα για τη συνδικαλιστική τους συμμετοχή, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, η Apple ισχυρίζεται ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας εμποδίζει τη μετεγκατάσταση, έναν ισχυρισμό που το συνδικάτο λέει ότι είναι «απλά ψευδής και εγείρει σοβαρές ανησυχίες ότι αυτό το κλείσιμο είναι μια κυνική προσπάθεια διάλυσης του συνδικάτου».

Από την πλευρά της, η Apple αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της κατηγορίας. «Διαφωνούμε έντονα με τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν και θα συνεχίσουμε να τηρούμε τη συμφωνία που συμφωνήθηκε με το συνδικάτο. Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε όλα τα γεγονότα στο NLRB [Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων]», δήλωσε ένας εκπρόσωπος στον Guardian.

Το συνδικάτο καλεί την Apple να ανακαλέσει την απόφαση κλεισίματος και καλεί τους πελάτες να υποστηρίξουν την προσπάθειά του. Έχει επίσης παροτρύνει τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

«Αυτό αφορά το αν οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται δίκαια σύμφωνα με τον νόμο ή τιμωρούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Μπράιαν Μπριάντ, ο οποίος είναι πρόεδρος του συνδικάτου IAM. «Η Apple αρνείται στους εργαζόμενους που εκπροσωπούνται από συνδικάτα τις ίδιες ευκαιρίες που δίνει σε άλλους – και το κάνει αυτό επειδή αυτοί οι εργαζόμενοι επέλεξαν να οργανωθούν. Αυτό αποτελεί διάκριση και είναι ακριβώς αυτό που έχει σχεδιαστεί να αποτρέψει η ομοσπονδιακή εργατική νομοθεσία».

Καταγγέλουν προσπάθεια της Apple να φιμωθεί ο συνδικαλισμός

Σχεδόν 90 εργαζόμενοι στο κατάστημα επέλεξαν να ενταχθούν στον Διεθνή Σύνδεσμο Μηχανουργών και Εργαζομένων Αεροδιαστημικής του Συνασπισμού Οργανωμένων Υπαλλήλων Λιανικής (IAM Core) τον Ιούνιο του 2022.

Πριν από τις συνδικαλιστικές εκλογές, ο Έρικ Μπράουν, υπάλληλος καταστήματος της Apple, δήλωσε στον Guardian: «Προσπαθούμε να κάνουμε αλλαγές για να έχουμε πραγματικά δικαίωμα λόγου στις συνθήκες εργασίας μας, στον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν, με αλλαγές στις αμοιβές και την πολιτική».

Οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις για μια πρώτη σύμβαση με την Apple, η οποία έχει αντιταχθεί στη συνδικαλιστική οργάνωση και έχει κατηγορηθεί για αρκετές άδικες εργασιακές πρακτικές.

Τώρα, ο Μπράουν και οι συνάδελφοί του αντιμετωπίζουν απολύσεις λόγω του κλεισίματος του καταστήματος και αναγκάζονται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για μια θέση στην εταιρεία αλλού αντί να μετατεθούν.

«Μοιάζει με προδοσία», πρόσθεσε: «Οικονομικά, τα πηγαίναμε καλά. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας άλλος λόγος να μας κλείσουν και ουσιαστικά να διαλύσουν το συνδικάτο».

Τα νομικά τερτίπια της Apple

«Γι’ αυτό πήγαμε εκεί και είπαμε ότι αν ανοίξετε ένα κατάστημα σε ακτίνα 50 μιλίων, αυτό ουσιαστικά θα σήμαινε ότι θα μετακομίζαμε, επειδή δεν θέλαμε να πουν: “Α, ξέρετε, υπάρχει ένα κατάστημα στο κέντρο της Βαλτιμόρης. Δεν χρειάζεται το κατάστημα στο Towson. Φύγετε από εδώ”».

Η Κούρτνεϊ Τζένκινς, πρόεδρος του Metropolitan Baltimore AFL-CIO, επέκρινε την αντιμετώπιση των εργαζομένων που ανήκουν στο συνδικάτο και το κλείσιμο του καταστήματος, σημειώνοντας ότι το κατάστημα της Apple στο Towson είναι το μόνο τοπικό κατάστημα που είναι προσβάσιμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

«Δεν πρόκειται μόνο για θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την ισότητα, πρόκειται για την πρόσβαση και πρόκειται για το αν μια από τις πλουσιότερες εταιρείες στην ανθρώπινη ιστορία είναι πρόθυμη να κάνει πίσω και στα δύο», είπε η Τζένκινς, ενώ σημείωσε με νόημα: «Στόχος μας είναι σαφής. Μετεγκατάσταση, όχι παραίτηση».

Ένας εκπρόσωπος της Apple ισχυρίστηκε ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας απαγορεύει τα δικαιώματα μεταβίβασης που προσφέρονται σε άλλα καταστήματα, υποστηρίζοντας ότι τα δικαιώματα μεταβίβασης είναι περιορισμένα εάν η Apple ανοίξει ένα νέο κατάστημα σε ακτίνα 50 μιλίων.