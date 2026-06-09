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ASML: Ο επικεφαλής προειδοποιεί την ΕΕ να μην κατευθύνει τις προμήθειες τσιπ

Η βιομηχανία χρειάζεται «πρωταθλητές», όχι παρέμβαση, λέει ο Κριστόφ Φουκέ, επικεφαλής της ASML, της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας της Ευρώπης

World 09.06.2026, 23:35
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ASML: Ο επικεφαλής προειδοποιεί την ΕΕ να μην κατευθύνει τις προμήθειες τσιπ
Κριστόφ Φουκέ, διευθύνων σύμβουλος της ASML
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Προειδοποίηση προς την ΕΕ ώστε να παραμείνει κατά της άμεσης παρέμβασης στις αλυσίδες εφοδιασμού ημιαγωγών απηύθυνε ο επικεφαλής της ASML. Πρόκειται για την πιο πολύτιμη εταιρεία της Ευρώπης, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι η μείωση της εξάρτησης από την ξένη τεχνολογία απαιτεί την οικοδόμηση ισχυρότερων εταιρειών στην ήπειρο.

«Αν δεν έχεις τη δική σου αλυσίδα εφοδιασμού, τότε πώς παρεμβαίνεις [στην αλυσίδα εφοδιασμού];» δήλωσε στους Financial Times ο Κριστόφ Φουκέ, διευθύνων σύμβουλος της ολλανδικής εταιρείας κατασκευής εξοπλισμού τσιπ ASML.

Μόνο περίπου το 1% των πωλήσεων της ASML γίνεται στην Ευρώπη, σε σύγκριση με περίπου 80% στην Ασία. Αυτό έκανε την ASML πολύ «εκτεθειμένη», είπε ο Φουκέ, «επειδή η φυσική επιχείρηση πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στον πελάτη».

Τα σχόλιά του έρχονται λίγες ημέρες αφότου η ΕΕ αποκάλυψε σχέδια για μια νέα στρατηγική για τα τσιπ, συμπεριλαμβανομένων εξουσιών έκτακτης ανάγκης για την κατεύθυνση των προμηθειών κατά τη διάρκεια ελλείψεων και μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ημιαγωγών.

Καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και τους Ασιάτες κατασκευαστές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ζυγίζουν ολοένα και περισσότερο την βιομηχανική παρέμβαση έναντι των προσπαθειών δημιουργίας των συνθηκών για την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Οι άνθρωποι λένε: “ας αγοράσουμε πρώτα ευρωπαϊκά προϊόντα”», δήλωσε ο Φουκέ, ο οποίος έγινε επικεφαλής της ASML το 2024, ενώ πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι υπέροχο, αλλά πρέπει να έχεις κάτι να αγοράζεις από κάπου».

asml

Οι κανονιστικές πιέσεις της ΕΕ

Η Γαλλία και άλλοι πιέζουν επίσης για περισσότερες ρήτρες τύπου «αγοράστε ευρωπαϊκά προϊόντα» στις δημόσιες συμβάσεις, ενώ οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι ευρωπαϊκές προτιμήσεις έχουν μικρή επίδραση εάν η Ευρώπη δεν διαθέτει ανταγωνιστικές εγχώριες εναλλακτικές λύσεις.

Ο Φουκέ δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερους «πρωταθλητές» σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών και να αυξήσει το μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια δραστηριότητα τσιπ πιο κοντά στο 18% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ωστόσο, η Ευρώπη πρέπει επίσης να αποφύγει τους κανονισμούς που οδηγούν πολλά υποσχόμενες εταιρείες στο εξωτερικό, τόνισε ο Φουκέ.

Η ASML είναι μεταξύ μιας ομάδας ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνολογίας που ασκούν πιέσεις στις Βρυξέλλες για την ελάφρυνση των κανονιστικών βαρών, ιδίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Τόνισε τις χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης, την πρόσβαση σε κεφάλαια και τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης του μπλοκ ως εμπόδια που αντιμετωπίζει η επιχείρησή του.

Ο Φουκέ δήλωσε ότι παραμένει «ένας πειρασμός που είναι πολύ ισχυρός για την Επιτροπή να προσπαθήσει να κάνει τη δουλειά του κλάδου», επικαλούμενος σχέδια για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και μονάδων κατασκευής τσιπ.

Η ASML  επεκτείνεται

Η ζήτηση από κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνά την ικανότητα των κατασκευαστών να αυξήσουν την παραγωγή. Ως προμηθευτής των μηχανημάτων λιθογραφίας ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας (EUV) που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των πιο προηγμένων τσιπ στον κόσμο, ο Φουκέ δήλωσε ότι η εταιρεία προετοιμάστηκε για την αύξηση της ζήτησης και σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα των μηχανημάτων της.

Η εταιρεία επεκτείνεται κοντά στα κεντρικά της γραφεία στο Veldhoven της Ολλανδίας και σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή των νεότερων μηχανημάτων EUV κατά 50% φέτος.

Ωστόσο, είπε ότι χρειάζονται ακόμη περίπου τέσσερα χρόνια για να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο στην Ευρώπη λόγω περιορισμών σχεδιασμού και χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης. Η εύρεση και εκπαίδευση προσωπικού και η επέκταση του δικτύου εφοδιασμού της περιόρισαν επίσης την ανάπτυξη, πρόσθεσε.

Πέρα από την επέκταση της παραγωγής, ο Γάλλος διευθύνων σύμβουλος δήλωσε ότι η ASML θα μπορούσε να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο ως επενδυτής στην τεχνολογική σκηνή της Ευρώπης.

Μετά την επένδυση στη γαλλική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Mistral και τη γερμανική εταιρεία οπτικών Zeiss, ο Φουκέ δήλωσε ότι η εταιρεία αναζητά περισσότερες ευκαιρίες τόσο εντός όσο και πέρα ​​από τις παραδοσιακές αλυσίδες εφοδιασμού της.

«Καθώς η εταιρεία γίνεται πιο πλούσια, φυσικά έχουμε περισσότερα μέσα για να το κάνουμε αυτό», είπε, προσθέτοντας: «Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα εξετάσουμε περισσότερες ευκαιρίες για να το κάνουμε αυτό, επειδή είναι κάτι καλό. Πρώτα για την εταιρεία, για τους ανθρώπους και τελικά για την ΕΕ».

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