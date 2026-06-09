GSK: Θα αγοράσει την Nuvalent για 10,6 δισ. δολάρια στοχεύοντας αντικαρκινές θεραπείες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την αμερικανική εταιρεία ανάπτυξης φαρμάκων για τον καρκίνο Nuvalent συμφώνησε να αγοράσει, για 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια, η GSK, σηματοδοτώντας την τελευταία κίνηση της βρετανικής φαρμακευτικής εταιρείας για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων καταπολέμησης του καρκίνου.

Η εξαγορά αναμένεται να δώσει στην GSK δύο υποψήφια φάρμακα για τον καρκίνο του πνεύμονα, τα οποία βρίσκονται υπό εξέταση από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, καθώς και ένα τρίτο, φάρμακο πρώιμου σταδίου, δήλωσε την Τρίτη η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο.

Η συμφωνία έρχεται καθώς η GSK εργάζεται για την ανοικοδόμηση της θέσης της στην αγορά θεραπειών για τον καρκίνο, έναν από τους πιο επικερδείς τομείς της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Η GSK αποχώρησε από την ογκολογία το 2015 στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων με την ελβετική Novartis. Η εταιρεία έκτοτε επέστρεψε στην αγορά με τις εξαγορές των Tesaro, Sierra Oncology και IDRx, καθώς και με συμφωνίες αδειοδότησης, αναφέρει η Wall Street Journal.

«Η στρατηγική μας ήταν μια προσέγγιση οικοδόμησης τούβλο-τούβλο», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της GSK, Λουκ Μίελς, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αναζητά περαιτέρω ευκαιρίες.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε την Τρίτη, η GSK ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει μια προσφορά ύψους 124 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά για την Nuvalent – ένα premium 40% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Δευτέρας.

Μια μεγάλη εξαγορά για την GSK

Η συμφωνία για την επιχείρηση με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης σηματοδοτεί μια απόκλιση από τις πρόσφατες εξαγορές της GSK, οι οποίες ήταν μικρότερες και συνήθως επικεντρώνονταν σε εταιρείες ενός προϊόντος.

Η Nuvalent διαθέτει δύο φάρμακα για τον καρκίνο του πνεύμονα σε στάδιο ανάπτυξης σε τελικό στάδιο, τη ζιδεσαμτινίμπη και τη νελανταλκιμη. Η GSK δήλωσε ότι και τα δύο αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά φέτος, με την επιφύλαξη της έγκρισης του FDA.

Η GSK επιδίωκε να εισέλθει στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα μέσω του αδειοδοτημένου πειραματικού φαρμάκου της κινεζικής Hansoh Pharmaceuticals, ris-rez, και δήλωσε ότι η συμφωνία με την Nuvalent θα επιταχύνει τις προσπάθειές της.

Η GSK δήλωσε ότι αναμένει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις πωλήσεις και τα βασικά λειτουργικά κέρδη της από το επόμενο έτος, ενόψει της απώλειας της προστασίας ευρεσιτεχνίας για το φάρμακο για τον ιό HIV, ντολουτεγκραβίρ.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι η εξαγορά θα βοηθήσει στην επέκταση του αγωγού της προσθέτοντας ένα ακόμη φάρμακο σε μελέτες πρώιμου σταδίου, παράλληλα με πολλά άλλα έργα που δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί σε κλινικές δοκιμές.

Οι μετοχές της Nuvalent σημείωσαν άνοδο σχεδόν 39% στις προσυνεδριακές συναλλαγές των ΗΠΑ, ενώ η GSK διαπραγματεύτηκε περίπου 3% χαμηλότερα στις ευρωπαϊκές συναλλαγές.