ΗΠΑ: Μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο – Ο ρόλος του πετρελαίου

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Μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Απρίλιο, καθώς η αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου βοήθησε στην αντιστάθμιση των συνεχιζόμενων αυξήσεων στις εισαγωγές εξοπλισμού που τροφοδοτεί την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Η ψαλίδα στο εμπορικό ισοζύγιο μειώθηκε κατά 1,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στα 55,9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εμπορίου την Τρίτη. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για έλλειμμα 56,1 δισ. δολαρίων.

Η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 2,6% τον Απρίλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, λόγω των αυξήσεων στις τιμές του αργού πετρελαίου, του μαζούτ και άλλων προϊόντων πετρελαίου. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2%, με επικεφαλής τους υπολογιστές και τους ημιαγωγούς.

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου

Ο πόλεμος στο Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν καταπνίξει τη ροή πετρελαίου στην περιοχή, οδηγώντας τις τιμές στα ύψη. Οι Αμερικανοί παραγωγοί προσπάθησαν να καλύψουν το κενό. Τον Απρίλιο, οι ΗΠΑ εξήγαγαν ρεκόρ όγκου πετρελαίου, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ, ενώ οι αποστολές βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών επίσης αυξήθηκαν.

Το απροσδόκητο κέρδος για τους Αμερικανούς παραγωγούς από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου βοήθησε στην αντιστάθμιση της συνεχιζόμενης αύξησης των εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών που συνδέονται με την κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ. Οι εισαγωγές υπολογιστών, αξεσουάρ υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ημιαγωγών συνέχισαν να αυξάνονται.

Ο πόλεμος έχει προσθέσει σε ένα μοτίβο ασταθών διακυμάνσεων στο μηνιαίο εμπόριο μετά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανακοινώσεις δασμών του Ντόναλντ Τραμπ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Πολλοί από τους δασμούς καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Φεβρουάριο, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ έχει έκτοτε προτείνει νέους δασμούς τουλάχιστον 10% στις εισαγωγές από 60 εμπορικούς εταίρους.

Πρόσφατες έρευνες σε διευθυντές αγορών υποδεικνύουν ότι οι αμερικανικές εταιρείες αποθηκεύουν εμπορεύματα σε μια προσπάθεια να προωθήσουν πρόσθετες αυξήσεις τιμών που σχετίζονται με τον πόλεμο, αντανακλώντας μια περσινή βιασύνη για εισαγωγές ενόψει των δασμών της «Ημέρας Απελευθέρωσης» του Τραμπ.