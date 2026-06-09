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Κομισιόν: Νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας – Παγώνει το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να «παγώσει» το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, προκειμένου να μην προσθέσει ένα ακόμη πρόβλημα στο παγκόσμιο ενεργειακό σοκ

World 09.06.2026, 15:57
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Κομισιόν: Νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας – Παγώνει το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο
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Τράπεζες, crypto, εμπόριο και σκιώδης στόλος βρίσκονται στο στόχαστρο του 21ου πακέτου κυρώσεων που ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν εις βάρος της Ρωσίας.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να «παγώσει» το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, προκειμένου να μην προσθέσει ένα ακόμη πρόβλημα στο παγκόσμιο ενεργειακό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οπως είπε σε δήλωσή της με αφορμή το νέο πακέτο κυρώσεων η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής πλήρους κλίμακας, η Ρωσία έχει σαφώς αποτύχει να υποτάξει την Ουκρανία. Το τίμημα που πληρώνει η Ρωσία είναι βαρύτερο μέρα με τη μέρα. Και πληρώνεται πρωτίστως από τον λαό της Ρωσίας». Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ίδια, «αντιμετωπίζουν φθίνουσα ποιότητα ζωής στο εσωτερικό της χώρας. Ο πληθωρισμός πλησιάζει το 6%. Τα επιτόκια βρίσκονται στο 14,5%. Οι φόροι αυξάνονται. Αυτό είναι το πραγματικό κόστος του πολέμου του Πούτιν για τους Ρώσους πολίτες. Και επιπλέον αυτού, οι κυρώσεις μας συνεχίζουν να πλήττουν σκληρά και να τέμνουν βαθιά. Εξασθενούν τα οικονομικά θεμέλια της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστήριξε πως «οι κυρώσεις έχουν αποκλείσει αποτελεσματικά τη Ρωσία από τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές, η οικονομία της Ρωσίας επιβραδύνεται απότομα, η ανάπτυξη είναι υποτονική, στην καλύτερη περίπτωση. Ο προϋπολογισμός δέχεται αυξανόμενη πίεση. Περισσότερο από τα δύο τρίτα των ρευστών περιουσιακών στοιχείων του κρατικού επενδυτικού της ταμείου έχουν χαθεί. Τα έσοδα από την ενέργεια μειώθηκαν κατά περίπου 40% στις αρχές του 2026. Εκατοντάδες πλοία από τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας έχουν μπει στο στόχαστρο των κυρώσεών μας. Οι εξαγωγικοί έλεγχοι στερούν από τη ρωσική αμυντική βιομηχανία κρίσιμες τεχνολογίες και εξαρτήματα. Επομένως, η συνέπειά μας με τα πακέτα κυρώσεων αποδίδει καρπούς».

Το 21ο πακέτο κυρώσεων

Με το 21ο πακέτο κυρώσεων η Κομισιόν εστιάζει στους τομείς που κρίνεται ότι θα έχουν τον υψηλότερο αντίκτυπο: ενέργεια, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και κρυπτονομίσματα, εμπόριο –συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, για πρώτη φορά– και απαγόρευση στην ΕΕ πρώην Ρώσων μαχητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Για την ενέργεια

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας έχουν εκτονώσει κάπως την πίεση στη Ρωσία. Επομένως, ο στόχος του πακέτου μας δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερος. Θέλουμε να διατηρήσουμε την πλήρη ένταση των κυρώσεών μας. Και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι να διασφαλίσουμε ότι τα κέρδη της Ρωσίας από τις πωλήσεις πετρελαίου παραμένουν περιορισμένα», είπε και πρόσθεσε ότι το ανώτατο όριο τιμής του πετρελαίου δεν σχεδιάστηκε όμως για κλυδωνισμούς της αγοράς όπως αυτός που προκλήθηκε από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Και, ως εκ τούτου, η Κομισιόν προτείνει να παγώσει η προσαρμογή με βάση τις τιμές της αγοράς μέχρι τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. «Αυτό θα δώσει στις αγορές πετρελαίου χρόνο να σταθεροποιηθούν, διατηρώντας παράλληλα την πίεση στα έσοδα της Ρωσίας», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, προστίθενται 30 ακόμη πλοία στα 632 που έχουν ήδη υποστεί κυρώσεις, στο πλαίσιο της καταστολής του σκιώδους στόλου.

Επίσης, για πρώτη φορά, η ΕΕ στοχεύει πλοία που υποβοηθούν τον σκιώδη στόλο, παρέχοντας για παράδειγμα υπηρεσίες ανεφοδιασμού, και προτείνει τη στοχοποίηση κρίσιμων υποδομών, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, διυλιστήρια που εμπορεύονται ή επεξεργάζονται ρωσικό πετρέλαιο. Τέλος, προτείνει τον περιορισμό της πώλησης δεξαμενόπλοιων LNG στη Ρωσία, όπως ακριβώς συμβαίνει ήδη για τα πετρελαιοφόρα.

Τράπεζες και crypto

Σε ό, τι αφορά τους χρηματοπιστωτικούς περιορισμούς και τα κρυπτονομίσματα, επεκτείνονται οι απαγορεύσεις συναλλαγών σε 31 ακόμη ρωσικές τράπεζες, καθώς και σε 20 τράπεζες, εταιρείες ή πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και εμπόρους πετρελαίου σε τρίτες χώρες, οι οποίες εξυπηρετούσαν ρωσικές οντότητες και άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις ή καταστρατηγούσαν τις μέχρι σήμερα κυρώσεις.

Για πρώτη φορά, εισάγεται η δυνατότητα πλήρους απαγόρευσης τρίτων χωρών για υπηρεσίες περιουσιακών στοιχείων crypto. Αυτό, είπε η φον ντερ Λάιεν, θα λειτουργήσει ως ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας για τις χώρες που φιλοξενούν πλατφόρμες οι οποίες βοηθούν τη Ρωσία να αποφύγει τις κυρώσεις μας.

Για το εμπόριο

Ακόμη, η Κομισιόν καταθέτει νέους εξαγωγικούς περιορισμούς σε είδη και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τη στρατιωτική βιομηχανία της Ρωσίας, στοχεύοντας  περισσότερα μέταλλα και κράματα που χρησιμοποιούνται στους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας.

Όσον αφορά τα drone, προτείνονται νέες απαγορεύσεις εξαγωγών σε εξοπλισμό επίγειας υποστήριξης, καθώς και σε συστήματα παρεμβολών και εκτόξευσης, μεταξύ άλλων.

Η επιτροπή προτείνει, επίσης, νέες απαγορεύσεις εισαγωγών σε αγαθά συνολικής αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό καλύπτει,μεταξύ άλλων, ορισμένα μέταλλα, μεταλλεύματα ή ανταλλακτικά αυτοκινήτων. «Θέλουμε να κλειδώσουμε τη διαφοροποίηση της Ευρώπης μακριά από τις ρωσικές εισαγωγές», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Και τέλος, για πρώτη φορά μπαίνει η αλιεία στο στόχαστρο των κυρώσεων της ΕΕ. Προτείνονται σημαντικοί περιορισμοί στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ψαριών και πλήρη απαγόρευση σε άλλα, συμπεριλαμβανομένου του μπακαλιάρου και ευθυγραμμίζονται οι εμπορικοί περιορισμοί για τη Λευκορωσία, ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει ως κερκόπορτα για το ρωσικό εμπόριο.

Σημαντικό στοιχεία των νέων κυρώσεων, όπως είπε η επικεφαλής της ΕΕ, είναι ότι «για πρώτη φορά, προτείνουμε να απαγορευτεί η είσοδος στην ΕΕ σε οποιονδήποτε έχει υπηρετήσει στις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου. Έτσι, η Ευρώπη παραμένει απροσπέλαστη για οποιονδήποτε συμμετείχε στην εισβολή στην Ουκρανία. Τόσο απλά».

Σε ό, τι αφορά την οικονομική στήριξη στην Ουκρανία, μέσα στον μήνα θα εκδοθεί η πρώτη εκταμίευση στο πλαίσιο του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Έτσι, μέχρι το τέλος του μήνα, θα παράσχουμε στην Ουκρανία 6 δισεκατομμύρια ευρώ για drone και περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Και φυσικά, θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες εκταμιεύσεις.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τις επόμενες ημέρες, θα ανοίξει το πρώτο cluster με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, πράγμα το οποίο ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα για την επόμενη φάση της ενταξιακής διαδικασίας: την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. «Και δεν χρειάζεται να σας πω ότι η Επιτροπή είναι πλήρως έτοιμη να στηρίξει την Ουκρανία στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, εκεί όπου ανήκει», κατέληξε η επικεφαλής της ΕΕ.

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