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ΕΚΤ: Οι προβλέψεις 7 οίκων για τις επόμενες κινήσεις στα επιτόκια

 Οι εκτιμήσεις των Bank of America, Citigroup, UBS  ING, Pictet, Carmignac και Barclays για τα επιτόκια της ΕΚΤ

World 09.06.2026, 14:00
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ΕΚΤ: Οι προβλέψεις 7 οίκων για τις επόμενες κινήσεις στα επιτόκια
Επιμέλεια Τάσος Μαντικίδης

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Σε αντίθεση με την περίοδο του 2022 – 2023, η ΕΚΤ,  θα είναι η πρώτη μεταξύ των μεγάλων κεντρικών τραπεζών των ανεπτυγμένων αγορών που θα αυξήσει τα επιτόκια ξεκινώντας από την ερχόμενη Πέμπτη με 0,25%, αν και συμφωνούν πως ο τρέχον ανοδικός κύκλος θα  είναι σύντομος.

Αυτή είναι η κοινή συνισταμένη των εκτιμήσεων των αναλυτών επτά  διεθνών επενδυτικών οίκων για την επόμενη κίνηση της ΕΚΤ σε σχέση με τη νομισματική σύσφιγξη.

Bank of America

Η Bank of America, προβλέπει ένα σύντομο ανοδικό κύκλο για τα επιτόκια από την  ΕΚΤ, αναμένοντας μία πρώτη αύξηση κατά 0,25% την Πέμπτη καθώς  η άνοδος του ενεργειακού κόστους και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιη την κίνηση, ενώ η προσοχή στρέφεται πλέον στις νέες μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ.

Οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας εκτιμούν ότι οι επικαιροποιημένες προβλέψεις θα περιλαμβάνουν χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Μαρτίου. Παράλληλα, η επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% τοποθετείται και πάλι προς το τέλος του 2028, στοιχείο που διατηρεί την πίεση για συνέχιση της αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τη BofA, το βασικό σενάριο παραμένει δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2026, με την πρώτη την Πέμπτη  και τη δεύτερη είτε τον Ιούλιο είτε τον Σεπτέμβριο, ανάλογα με την πορεία των τιμών της ενέργειας. Ωστόσο, οι νέες προβλέψεις ενδέχεται να αφήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη περισσότερων παρεμβάσεων, εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί πιο επίμονος από τις τρέχουσες εκτιμήσεις.

Παρά τη βραχυπρόθεσμα πιο «σκληρή» στάση της ΕΚΤ, η Bank of America θεωρεί ότι μεσοπρόθεσμα οι συνθήκες στην οικονομία της Ευρωζώνης παραμένουν εύθραυστες. Η χαμηλή ανάπτυξη, η ασθενική αγορά εργασίας και οι περιοριστικές χρηματοοικονομικές συνθήκες αναμένεται τελικά να οδηγήσουν σε μειώσεις επιτοκίων τα επόμενα χρόνια, με την τράπεζα να προβλέπει ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα έχει επιστρέψει στο 1,75% έως το τέλος του 2027.

Citigroup

Η Citigroup, αναμένει ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ενώ στο ερώτημα του «αν» και τα «πότε» θα έχουμε την επόμενη αύξηση επιτοκίων ποντάροντας πως αυτή θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο και όχι τον Σεπτέμβριο.

UBS

Η UBS, αναμένει η ΕΚΤ να αύξηση τα επιτόκια κατά 0,25% στις 11 Ιουνίου , ενώ στο βασικό της σενάριο αναμένει μία ακόμη αύξηση στις 10 Σεπτεμβρίου, αν και αναγνωρίζει  τον κίνδυνο η ΕΚΤ να προβεί σε  δεύτερη αύξηση των επιτοκίων  στις 23 Ιουλίου και να μην περιμένει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν και στα μηνύματα που θα δώσει η ΕΚΤ μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, με τους αναλυτές να αναμένουν πως θα αναφερθούν προβλέψεις για ελαφρώς χειρότερες εκτιμήσεις για την ανάπτυξη με παράλληλα ελαφρώς υψηλότερο πληθωρισμό.

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μπαίνει στον τέταρτο μήνα του, το σοκ στις τιμές της ενέργειας έχει γίνει πιο μόνιμο – παρόλο που οι τιμές του πετρελαίου είναι στην πραγματικότητα χαμηλότερες από ό,τι πολλοί είχαν προβλέψει για ένα πιο δυσμενές σενάριο σχετικά με τη διάρκεια του πολέμου, εκτιμά σε σημείωμά της η ING, αναμένοντας πως η ΕΚΤ  θα αυξήσει τα επιτόκια την Πέμπτη, αλλά δεν πρέπει να γίνονται συγκρίσεις με το 2022, καθώς  το τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον είναι πολύ διαφορετικό και δεν απαιτεί επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.

Το 2022 εξάλλου,  ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη ήταν ήδη πάνω από 4% σε ετήσια βάση όταν ξέσπασε το σοκ των τιμών της ενέργειας. Η περίφημη καθυστερημένη αντίδραση της ΕΚΤ ήρθε με την πρώτη αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο του 2022, όταν ο γενικός πληθωρισμός ήταν στην πραγματικότητα πάνω από 8% σε ετήσια βάση. Επίσης, τότε, λιγότερο από το 25% των κύριων συνιστωσών του πληθωρισμού είχαν ρυθμό πληθωρισμού μικρότερο από 1% σε ετήσια βάση. Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ήταν 50%. Και τέλος, η πρώτη αύξηση των επιτοκίων το 2022 προήλθε από αρνητικά επιτόκια (-0,5%) ενώ σήμερα το επιτόκιο αναφοράς κυμαίνεται στο  2%.

JPMorgan

Δεν «βλέπει», παρατεταμένο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων, η JPMorgan αναμένοντας πως η  αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης θα είναι πιθανότατα και η μοναδική για  φέτος, καθώς η αδύναμη ανάπτυξη στην ζώνη του ευρώ,  δεν αφήνει πολλά περιθώρια για πιο επιθετική σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής, ενώ παρόμοια στάση υιοθετούν και οι Pictet και Carmignac.

Barclays

Στο θεατρικό έργο του Σάμιουελ Μπέκετ « Περιμένοντας τον Γκοντό», οι δύο κύριοι χαρακτήρες παραπονιούνται για την ατελείωτη αναμονή τους, αλλά δεν μπορούν να βρουν το θάρρος να τα παρατήσουν και να φύγουν, παρατηρεί η Barclays. Καθώς η παρατεταμένη πορεία προς μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή αρχίζει να μοιάζει λίγο με το κλασικό έργο του Μπέκετ, οι αγορές το τελευταίο διάστημα λειτουργώντας και λίγο κυνικά κινούνταν σαν να έχει επιτευχθεί συμφωνία, με τις αμερικανικές μετοχές να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά.

Καθώς  οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ στον πληθωρισμό έχουν αρχίσει να γίνονται εμφανείς, ενώ οι ισχυρές οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπές με υψηλότερο πληθωρισμό και επιβράδυνση της ανάπτυξης, η ΕΚΤ αναμένεται να αρχίσει τον ανοδικό κύκλο των επιτοκίων κατά 0,25% από την Πέμπτη 11 Μαΐου.

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