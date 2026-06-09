Κούβα: Μαζική έξοδος ξένων εταιρειών καταφέρει νέο πλήγμα σε μια οικονομία σε ελεύθερη πτώση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα δέχεται η οικονομία της Κούβας, καθώς ολοένα και περισσότερες ξένες επιχειρήσεις εγκαταλείπουν το νησί, εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης και αυξανόμενης πίεσης από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποχώρηση σημαντικών επενδυτών και επιχειρηματικών ομίλων απειλεί να στερήσει από την Αβάνα πολύτιμο συνάλλαγμα, τεχνογνωσία και επενδύσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων, διακοπές ρεύματος και μαζική μετανάστευση, αναφέρει η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Κούβας, οι συναλλαγές με κάρτες Mastercard και Visa που εκδίδονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών αναστέλλονται από το Σάββατο. Οι Αμερικανοί ταξιδιώτες δεν μπορούσαν ήδη να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους στο νησί, όμως η επέκταση των περιορισμών δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την τουριστική δραστηριότητα, έναν από τους βασικούς πυλώνες της κουβανικής οικονομίας.

Παράλληλα, οι ισπανικοί ξενοδοχειακοί κολοσσοί Meliá και Iberostar ανακοίνωσαν ότι εγκαταλείπουν τη διαχείριση δεκάδων ξενοδοχείων στην Κούβα, ενώ η καναδική Royalton Hotels & Resorts σταμάτησε πλήρως τη λειτουργία της, επικαλούμενη τη δραματική μείωση του τουρισμού.

Η αβεβαιότητα γύρω από τη Sherritt

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση της καναδικής Sherritt International, ενός από τους σημαντικότερους ξένους επενδυτές στην Κούβα. Για περισσότερα από 30 χρόνια, η εταιρεία διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του ορυχείου νικελίου και κοβαλτίου Moa, μιας από τις σημαντικότερες εξαγωγικές δραστηριότητες της χώρας.

Η Sherritt είχε καταφέρει να επιβιώσει παρά τις διαδοχικές οικονομικές κρίσεις και το αμερικανικό εμπάργκο. Ωστόσο, τον τελευταίο μήνα ανακοίνωσε την αναστολή των δραστηριοτήτων της και τον επαναπατρισμό προσωπικού, επικαλούμενη ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει γίνει πλέον εξαιρετικά αβέβαιο.

Ο πρώην πρέσβης του Καναδά στην Κούβα, Μαρκ Έντουιστλ, υπογράμμισε στην Journal ότι η συμβολή της εταιρείας ξεπερνούσε κατά πολύ τη λειτουργία ενός ορυχείου. Όπως ανέφερε, η Sherritt εκπαίδευσε γενιές Κουβανών στελεχών στις πρακτικές των σύγχρονων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πρωτοφανούς επιχειρηματικής κουλτούρας μέσα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο κομμουνιστικό σύστημα.

Μέχρι πρόσφατα η εταιρεία συζητούσε επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγής, παρά τα προβλήματα που είχαν προκαλέσει οι ελλείψεις καυσίμων και οι φυσικές καταστροφές. Σήμερα, όμως, εξετάζει την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, ενώ η αξία της στο χρηματιστήριο έχει υποχωρήσει περισσότερο από 50%.

Η στρατηγική πίεσης της Ουάσιγκτον

Η μαζική αποχώρηση επιχειρήσεων συμπίπτει με τη νέα στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Κούβα. Τον Μάιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που στοχεύει τον στρατιωτικό όμιλο GAESA, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν βασικό πυλώνα του οικονομικού και πολιτικού συστήματος του νησιού.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η GAESA ελέγχει περίπου το 40% της κουβανικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων πολλών ξενοδοχείων που λειτουργούν μέσω συνεργασιών με ξένες αλυσίδες. Οι νέες κυρώσεις ουσιαστικά αναγκάζουν τους ξένους επενδυτές να επιλέξουν ανάμεσα στη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους στην Κούβα ή στον κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με αμερικανικές κυρώσεις.

Στο στόχαστρο βρέθηκε και η Moa Nickel, η κοινοπραξία της Sherritt με την κρατική εταιρεία νικελίου της Κούβας. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή ενισχύουν ένα αυταρχικό καθεστώς και συμβάλλουν στη διατήρηση της κρατικής καταστολής.

Ταυτόχρονα, η Ουάσιγκτον έχει αυξήσει τις πολιτικές πιέσεις προς την Αβάνα. Πρόσφατα επιβλήθηκαν κυρώσεις στον πρόεδρο της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, σε μέλη της οικογένειάς του, καθώς και σε συγγενείς της οικογένειας Κάστρο, ενώ Αμερικανοί εισαγγελείς προχώρησαν σε νομικές ενέργειες που αφορούν τον πρώην πρόεδρο Ραούλ Κάστρο.

Η Κούβα σε κρίσιμο οικονομικό σημείο

Η οικονομική κατάσταση της Κούβας είχε ήδη επιδεινωθεί σημαντικά πριν από τη νέα έξοδο ξένων επιχειρήσεων. Χρόνια κακοδιαχείρισης, περιορισμένης παραγωγικότητας και αμερικανικών κυρώσεων είχαν αποδυναμώσει την οικονομία, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω από τη μείωση των πετρελαϊκών προμηθειών από τη Βενεζουέλα.

Οι συνέπειες είναι εμφανείς στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι δημόσιες συγκοινωνίες λειτουργούν με δυσκολία, οι αγρότες αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μεταφορά προϊόντων και οι πολύωρες διακοπές ρεύματος έχουν γίνει συνηθισμένο φαινόμενο. Το κουβανικό πέσο έχει καταρρεύσει στην άτυπη αγορά, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αποχώρηση ξένων επενδυτών δημιουργεί ένα κενό που δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Για πολλούς αναλυτές, η Κούβα βρίσκεται πλέον σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς χάνει τους τελευταίους σημαντικούς επιχειρηματικούς εταίρους που εξακολουθούσαν να δραστηριοποιούνται στο νησί.

Όπως σημειώνει στην WSJ ο ειδικός σε θέματα Κούβας Τεντ Χένκεν, η χώρα βιώνει έναν «σταδιακό αλλά σταθερό οικονομικό στραγγαλισμό». Και καθώς οι κυρώσεις εντείνονται και οι ξένες εταιρείες αποχωρούν, η προοπτική ανάκαμψης της κουβανικής οικονομίας μοιάζει πιο αβέβαιη από ποτέ.