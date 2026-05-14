Κούβα: Τέλος τα καύσιμα λόγω κυρώσεων ΗΠΑ

Ξέμεινε η Κούβα από πετρέλαιο και ντίζελ, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας, καθώς ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός των ΗΠΑ στερεί από καύσιμα το νησιωτικό κράτος.

«Το άθροισμα των διαφόρων τύπων καυσίμων, αργό πετρέλαιο, μαζούτ, από το οποίο δεν έχουμε απολύτως τίποτα, ντίζελ, από το οποίο δεν έχουμε απολύτως τίποτα… το μόνο που έχουμε είναι φυσικό αέριο από τα πηγάδιά μας, όπου η παραγωγή έχει αυξηθεί», δήλωσε ο κουβανός υπουργός Ενέργειας Βισέντε ντε λα Ο Λέβι στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το BBC.

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ έχει μπλοκάρει τις αποστολές πετρελαίου στη χώρα από τον Ιανουάριο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος που διαρκούν έως και 22 ώρες την ημέρα σε περιοχές της πρωτεύουσας της Κούβας, Αβάνα.

Ο Ντε λα Ο Λέβι δήλωσε ότι η κατάσταση στη χώρα είναι «εξαιρετικά τεταμένη».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το οποίο έχει ανταποκριτές στην Αβάνα, ξέσπασαν διαμαρτυρίες στην πόλη το βράδυ της Τετάρτης, με εκατοντάδες να γεμίζουν τους δρόμους, να μπλοκάρουν δρόμους με σκουπίδια και να φωνάζουν «ανάψτε τα φώτα».

Ο Ντε λα Ο Λέβι προειδοποίησε ότι η Κούβα «δεν έχει αποθέματα» και ότι το εθνικό της δίκτυο βρίσκεται σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε ο βρετανικός Guardian.

Θα στραφεί ο Τραμπ ενάντια στην Κούβα;

Η Κούβα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, αλλά το κομμουνιστικό νησί της Καραϊβικής έχει ουσιαστικά αποκοπεί από τις αρχές Ιανουαρίου, όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν μια στρατιωτική επιχείρηση για την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε την κυβέρνηση της Κούβας «μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή», υπονοώντας ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να στρέψει την προσοχή του στην Κούβα όταν ολοκληρωθεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Κούβας θα πραγματοποιηθούν, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πότε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.

«Η Κούβα ζητά βοήθεια και θα μιλήσουμε», δήλωσε πριν από την επίσκεψή του στην Κίνα.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι πρόθυμο να παράσχει 100 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια στην Κούβα, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον «συνεχίζει να επιδιώκει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο κομμουνιστικό σύστημα της Κούβας».

«Η απόφαση εναπόκειται στο κουβανικό καθεστώς να αποδεχτεί την προσφορά μας για βοήθεια ή να αρνηθεί την κρίσιμη βοήθεια που σώζει ζωές και τελικά να είναι υπόλογο στον κουβανικό λαό που στέκεται εμπόδιο στην κρίσιμη βοήθεια», ανέφερε η δήλωση.