OpenAI: Εξαπλώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη με επενδυτικό σχέδιο ύψους 10 δισ. δολαρίων

Tεχνητή νοημοσύνη 04.05.2026, 17:10
Περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια έχει συγκεντρώσει η OpenAI για μια νέα επιχείρηση που ως στόχος της θα είναι να βοηθήσει τις εταιρείες να υιοθετήσουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της.

Η νέα εταιρεία, με την ονομασία The Deployment Company, εκτιμάται ότι έχει αξία 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από την προσθήκη των νέων κεφαλαίων.

Η εταιρεία συγκέντρωσε κεφάλαια από 19 επενδυτές, ανέφερε η πηγή στο Bloomberg. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι TPG, Brookfield Asset Management, Advent, Bain Capital, Dragoneer Investment Group και SoftBank Group. Η OpenAI θα κατέχει και θα ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της νέας εταιρείας, πρόσθεσε η πηγή.

Ο στόχος είναι σαφής. Η OpenAI θέλει να προχωρήσει πέρα από τις βασικές πωλήσεις τεχνητής νοημοσύνης και να βοηθήσει τις εταιρείες να αξιοποιήσουν τα εργαλεία της σε πραγματικές εργασίες. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μεγαλύτερη χρήση στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της υγειονομικής περίθαλψης, του προγραμματισμού, των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών.

Νέος δρόμος για πωλήσεις στην OpenAI

Η συμφωνία θα μπορούσε να δώσει στην OpenAI μια νέα, μεγάλη διαδρομή στον επιχειρηματικό κόσμο. Οι εταίροι έχουν συνδέσεις με περισσότερες από 2.000 εταιρείες και πελάτες, σύμφωνα με την πηγή. Αυτό δίνει στην OpenAI έναν τρόπο να προσεγγίσει μια ευρεία βάση εταιρειών που μπορεί να θέλουν να μειώσουν το κόστος, να επιταχύνουν την εργασία ή να προσθέσουν τεχνητή νοημοσύνη στα εργαλεία του προσωπικού.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η OpenAI και η Anthropic ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν περισσότερους επιχειρηματικούς χρήστες. Και οι δύο εταιρείες έχουν παρατηρήσει έντονη ζήτηση από ομάδες προγραμματιστών, καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας προγραμματισμού. Τώρα, προσπαθούν επίσης να επεκταθούν σε μεγάλους τομείς όπως η χρηματοοικονομική και η υγειονομική περίθαλψη.

Η OpenAI ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Brad Lightcap θα αναλάβει έναν νέο ρόλο επικεντρωμένο σε ειδικά έργα. Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει την προσπάθεια της εταιρείας να πουλήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις μέσω της νέας επιχείρησης.

Το βασικό σημείο εδώ είναι απλό. Η OpenAI προσπαθεί να μετατρέψει τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματική επιχειρηματική χρήση σε μεγάλη κλίμακα. Η νέα επιχείρηση θα μπορούσε να τη βοηθήσει να προσεγγίσει περισσότερες εταιρείες, να αυξήσει τη χρήση επί πληρωμή και να χαράξει μια πιο σταθερή πορεία προς τις δημόσιες αγορές.

Εθνική Τράπεζα: Έρχονται ανακοινώσεις για το deal με την Allianz
Τράπεζες

Έρχονται ανακοινώσεις για το deal της Εθνικής με την Allianz

Η Εθνική Τράπεζα θα αποκτήσει ποσοστό 30% στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα αποτελεί τον αποκλειστικό της συνεργάτη στον τομέα

Αγης Μάρκου
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
ΦΠΑ: Kούρεμα» έως 80% στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις – Ποιους αφορά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι μπορούν να κουρέψουν έως 80% τα πρόστιμα για δηλώσεις ΦΠΑ

Το νέο πλαίσιο ποινών για τις δηλώσεις ΦΠΑ - Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»
Ποντοπόρος

Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»

Προβληματίζει η έλλειψη σαφήνειας γύρω από την πρωτοβουλία «Project Freedom» και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί το «έξυπνο χρήμα» στρέφεται (τώρα) στο ΧΑ

Παρά τη γεωπολιτική «καταιγίδα», οι εταιρικές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανεβάζουν στροφές - Πώς η Euronext αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Γιώργος Μανέττας
Πούτιν: Κρύβεται φοβούμενος δολοφονία
Κόσμος

Γιατί κρύβεται ο Πούτιν;

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν ενισχυθεί μετά τις τολμηρές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και η ασφάλεια των συναλλαγών
Τράπεζες

Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και τα «τείχη» των τραπεζών

Πόσο θωρακισμένες είναι οι ελληνικές τράπεζες απέναντι σε κακόβουλη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης – Ο Mythos της Anthropic

Αγης Μάρκου
Επενδύσεις: Η εντυπωσιακή ορμή της Gen Z στον κόσμο των αγορών
World

Από... μικροί στα βάσανα - Η Gen Z στις επενδύσεις

Ενας συνδυασμός αιτίων ωθεί τη Γενιά Ζ στις επενδύσεις πολύ νωρίτερα από ό, τι προηγούμενες γενιές

Μελίνα Ζιάγκου
