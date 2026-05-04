OpenAI: Εξαπλώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη με επενδυτικό σχέδιο ύψους 10 δισ. δολαρίων

Περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια έχει συγκεντρώσει η OpenAI για μια νέα επιχείρηση που ως στόχος της θα είναι να βοηθήσει τις εταιρείες να υιοθετήσουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της.

Η νέα εταιρεία, με την ονομασία The Deployment Company, εκτιμάται ότι έχει αξία 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από την προσθήκη των νέων κεφαλαίων.

Η εταιρεία συγκέντρωσε κεφάλαια από 19 επενδυτές, ανέφερε η πηγή στο Bloomberg. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι TPG, Brookfield Asset Management, Advent, Bain Capital, Dragoneer Investment Group και SoftBank Group. Η OpenAI θα κατέχει και θα ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της νέας εταιρείας, πρόσθεσε η πηγή.

Ο στόχος είναι σαφής. Η OpenAI θέλει να προχωρήσει πέρα από τις βασικές πωλήσεις τεχνητής νοημοσύνης και να βοηθήσει τις εταιρείες να αξιοποιήσουν τα εργαλεία της σε πραγματικές εργασίες. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μεγαλύτερη χρήση στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της υγειονομικής περίθαλψης, του προγραμματισμού, των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών.

Νέος δρόμος για πωλήσεις στην OpenAI

Η συμφωνία θα μπορούσε να δώσει στην OpenAI μια νέα, μεγάλη διαδρομή στον επιχειρηματικό κόσμο. Οι εταίροι έχουν συνδέσεις με περισσότερες από 2.000 εταιρείες και πελάτες, σύμφωνα με την πηγή. Αυτό δίνει στην OpenAI έναν τρόπο να προσεγγίσει μια ευρεία βάση εταιρειών που μπορεί να θέλουν να μειώσουν το κόστος, να επιταχύνουν την εργασία ή να προσθέσουν τεχνητή νοημοσύνη στα εργαλεία του προσωπικού.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η OpenAI και η Anthropic ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν περισσότερους επιχειρηματικούς χρήστες. Και οι δύο εταιρείες έχουν παρατηρήσει έντονη ζήτηση από ομάδες προγραμματιστών, καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας προγραμματισμού. Τώρα, προσπαθούν επίσης να επεκταθούν σε μεγάλους τομείς όπως η χρηματοοικονομική και η υγειονομική περίθαλψη.

Η OpenAI ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Brad Lightcap θα αναλάβει έναν νέο ρόλο επικεντρωμένο σε ειδικά έργα. Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει την προσπάθεια της εταιρείας να πουλήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις μέσω της νέας επιχείρησης.

Το βασικό σημείο εδώ είναι απλό. Η OpenAI προσπαθεί να μετατρέψει τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματική επιχειρηματική χρήση σε μεγάλη κλίμακα. Η νέα επιχείρηση θα μπορούσε να τη βοηθήσει να προσεγγίσει περισσότερες εταιρείες, να αυξήσει τη χρήση επί πληρωμή και να χαράξει μια πιο σταθερή πορεία προς τις δημόσιες αγορές.