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Wall Street: Η πολυαναμενόμενη IPO της SpaceX θα δοκιμάσει την ανοδική πορεία των μετοχών

Όλα τα μάτια των επενδυτών της Wall Street στραμμένα στη δημόσια εγγραφή της SpaceX στις 12 Ιουνίου

Wall Street 07.06.2026, 23:00
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Wall Street: Η πολυαναμενόμενη IPO της SpaceX θα δοκιμάσει την ανοδική πορεία των μετοχών
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Η πολυαναμενόμενη, τεράστια δημόσια εγγραφή της SpaceX που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, θα αποτελέσει ένα σημαντικό γεγονός για την Wall Street, με τους επενδυτές να επιδεικνύουν επιφυλακτικότητα απέναντι σε πιθανή υπερβολική ευφορία.

Το ερώτημα που θέτουν κάποιοι αναλυτές είναι εάν αυτή η πολυαναμενόμενη IPO της SpaceX αποτελεί ένδειξη φούσκας στην αγορά

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες υποχώρησαν την Παρασκευή, καθώς τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση πυροδότησαν φόβους για σκληρή νομισματική πολιτική, ενώ οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών κατέρρευσαν μετά από μια ισχυρά ανοδική πορεία. Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση μετά από εννέα συνεχόμενες εβδομάδες κερδών.

Ο δείκτης S&P 500 παρέμενε σε άνοδο περίπου 8% το 2026, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάκαμψης 16% από το χαμηλό του έτους που σημειώθηκε στα τέλη Μαρτίου.

«Τίποτα δεν έχει επηρεάσει αρνητικά το κλίμα των τελευταίων δύο μηνών», δήλωσε ο Mark Hackett, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Nationwide. «Υπάρχει απλώς αυτή η δυναμική, αυτή η ακόρεστη ζήτηση για μετοχές τεχνολογικών εταιρειών και απλώς η τεχνική αγορά που επισκιάζει σχεδόν όλες τις άλλες παραμέτρους».

Την επόμενη εβδομάδα, οι επενδυτές θα αξιολογήσουν επίσης νέα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή και παραγωγού, μετά την έκθεση για την απασχόληση που τροφοδότησε τους φόβους ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα επικεντρωθεί στον έλεγχο του πληθωρισμού, οδηγώντας ενδεχομένως σε αυξήσεις των επιτοκίων. Η ερχόμενη εβδομάδα φέρνει επίσης εκθέσεις κερδών από βασικές εταιρείες του τεχνολογικού τομέα, ο οποίος έχει οδηγήσει την πρόσφατη άνοδο της αγοράς παρά το δυσμενές κλείσιμο της εβδομάδας.

Ορισμένοι επενδυτές προετοιμάζονται για μια παύση, αν όχι για μια πτώση, μετά την απότομη άνοδο. Μεταξύ των κινδύνων συγκαταλέγονται ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και η πιθανότητα νέων απότομων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας σε περίπτωση που ενταθούν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Η SpaceX στο προσκήνιο

Η SpaceX του Ίλον Μασκ στοχεύει να συγκεντρώσει 75 δισεκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί ποτέ για μια δημόσια προσφορά, σε μια συμφωνία που θα εκτινάξει την αποτίμησή της στα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η τιμολόγηση αναμένεται στις 11 Ιουνίου, με την εμπορία να ξεκινά στο Nasdaq την επόμενη μέρα.

Η εταιρεία διαθέτει ένα ασυνήθιστο και ποικίλο φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, δορυφορικών επικοινωνιών και υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης. Προσθέτοντας τη συμμετοχή του Mασκ — του ηγέτη της Tesla και πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο — η αποτίμηση της SpaceX είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, ανεβαίνοντας σε εξωφρενικά επίπεδα σύμφωνα με ορισμένες μετρήσεις. Η εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημία 4,94 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, ακόμη και καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 33% στα 18,67 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από τους ιδιώτες επενδυτές και να προσφέρει έναν ακόμη τρόπο υψηλού προφίλ για να αποκτήσουν έκθεση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Έχουμε μπροστά μας μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές στην ιστορία… η οποία, πιστεύω, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων», δήλωσε στο Reuters ο Τζέισον Πράιντ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής και έρευνας στη Glenmede. «Το ερώτημα που δημιουργείται είναι αν αυτό αποτελεί ένδειξη φούσκας στην αγορά».

Η είσοδος της SpaceX στην χρηματιστηριακή αγορά αναμένεται να ακολουθηθεί από άλλες mega-IPO τους επόμενους μήνες από τις Anthropic και OpenAI, δύο από τους ηγέτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Anthropic, η οποία κατασκευάζει το chatbot Claude, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι έχει υποβάλει εμπιστευτικά αίτηση για IPO στις ΗΠΑ.

Η IPO της SpaceX αποτελεί «ένα σημαντικό σημείο αναφοράς», δήλωσε ο Matt Wittmer, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Allspring Global Investments, προσθέτοντας ότι «η ίδια η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί σε ορισμένους από τους βασικούς τομείς που αναζητούν οι επενδυτές για να βρουν νέες μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης».

Ποια στοιχεία τραβούν την προσοχή των επενδυτών

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τον Μάιο, που αναμένεται την Τετάρτη, θα δείξει πώς η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης επηρεάζει τον πληθωρισμό. Μια ανησυχία είναι ο βαθμός στον οποίο οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας ενδέχεται να επηρεάζουν άλλες συνιστώσες του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ανέφερε ο Pride, εν όψει της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αυτό το μήνα.

«Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα παρακολουθεί την κατάσταση με μεγάλη προσοχή», δήλωσε ο Pride. «Θα θέλουν να δουν αυτά τα στοιχεία να παραμένουν σταθερά και να μην αυξάνονται ως συνέπεια των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων».

Στον απόηχο της απότομης αύξησης των τιμών της ενέργειας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συνυπολογίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα η Fed να αυξήσει τα επιτόκια φέτος αντί να τα μειώσει, αφού οι αγορές είχαν προβλέψει μειώσεις επιτοκίων ευνοϊκές για τις μετοχές στις αρχές του 2026.

Άλλα οικονομικά στοιχεία την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν την έκθεση της Πέμπτης για τις τιμές παραγωγού.

Μεταξύ των υπόλοιπων οικονομικών στοιχείων της επόμενης εβδομάδας περιλαμβάνεται η έκθεση της Πέμπτης για τις τιμές παραγωγού.

Τα αποτελέσματα τριμήνου των εταιρειών τεχνολογίας Oracle και Adobe θα βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο. Ο τομέας της τεχνολογίας κυριαρχεί εδώ και καιρό στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, αλλά η πρόσφατη υπεραπόδοση του τομέα τον ώθησε σε ποσοστό άνω του 39% της κεφαλαιοποίησης του S&P 500 αυτή την εβδομάδα, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Τα αποτελέσματα θα δοκιμάσουν τη δύναμη της αγοράς τεχνολογίας και την ανάκαμψη της βιομηχανίας λογισμικού, η οποία υπέστη σοβαρό πλήγμα στην αρχή του έτους λόγω ανησυχιών σχετικά με τις αναταραχές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η μετοχή της Oracle έχει σημειώσει άνοδο άνω του 9% φέτος, ενώ της Adobe έχει υποχωρήσει κατά 28%.

«Θα είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα από ορισμένα σημεία της αλυσίδας αξίας της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Wittmer.

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