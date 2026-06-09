Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται – Οι ημερομηνίες για όλους τους δικαιούχους

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Στα τέλη Ιουνίου προγραμματίζεται η καταβολή των συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026, με τον e-ΕΦΚΑ να ακολουθεί και αυτή τη φορά τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή ροή των καταβολών και η εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Πληρωμές για μη μισθωτούς – 25 Ιουνίου

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που αφορούν τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μη μισθωτών, και συγκεκριμένα:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν επίσης:

Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (για συνταξιούχους τόσο μισθωτούς όσο και μη μισθωτούς από 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα)

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κατηγορίας ασφαλισμένου

Πληρωμές για μισθωτούς – 29 Ιουνίου

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μισθωτών. Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των:

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ταμείων τραπεζών

ΟΤΕ

ΔΕΗ

Λοιπών εντασσόμενων ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

ΝΑΤ

ΕΤΑΤ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν επίσης:

Οι κύριες συντάξεις του Δημοσίου

Οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Ο διαχωρισμός των πληρωμών

Ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών αποτελεί πάγια πρακτική του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των πληρωμών και την αποφυγή επιβαρύνσεων στο τραπεζικό σύστημα.

Οι δικαιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ανάλογα με την τράπεζα.