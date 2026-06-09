 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Travel"
}

ΟΛΚΕ: Αύξηση 6,3% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 10,7% σε επιβάτες

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ.) στο πεντάμηνο (Ιανουαρίου – Μαΐου), 135 κρουαζιερόπλοια έφτασαν στην Κέρκυρα

Λιμάνια 09.06.2026, 19:35
Σχολιάστε
ΟΛΚΕ: Αύξηση 6,3% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 10,7% σε επιβάτες
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια ιδιαίτερα θετική χρονιά στον τομέα της κρουαζιέρας, καταγράφει ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) με σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης και των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Οργανισμού, το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 καταγράφηκαν 135 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων έναντι 127 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,3%. Παράλληλα, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 225.018 επιβάτες, έναντι 203.264 το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 10,7%, επιβεβαιώνοντας τον διαρκώς ενισχυόμενο ρόλο του λιμένα της Κέρκυρας ως βασικής πύλης της Αδριατικής και στρατηγικού κόμβου της ελληνικής ναυτιλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω αποτελέσματα καταγράφηκαν σε μία περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή επηρέασαν τη διεθνή κρουαζιέρα, οδηγώντας σε επτά ακυρώσεις προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Κέρκυρας κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026. Οι ακυρώσεις αυτές αντιστοιχούσαν σε 12.757 επιβάτες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την αναπτυξιακή πορεία που καταγράφει ο προορισμός, όπως αναφέρει ο Οργανισμός.

Τα αποτελέσματα των πρώτων μηνών του 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική πορεία του λιμένα της Κέρκυρας και τις σημαντικές προοπτικές που διαμορφώνονται για το μέλλον, σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., Δημήτρης Απέργης. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κέρκυρας και να ενισχύσουμε περαιτέρω τον ρόλο της ως Μεγάλου Λιμένα της Αδριατικής, πρόσθεσε.

ΑΠΕΡΓΗΣ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., Δημήτρης Απέργης.

Έντονη παρουσία στα Ποσειδώνια 2026

Η αναπτυξιακή πορεία του λιμένα αναδείχθηκε και κατά τη συμμετοχή του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Posidonia 2026, όπου παρουσιάστηκε το στρατηγικό όραμα της διοίκησης για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Κέρκυρας στον χάρτη των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της έκθεσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., Δημήτρης Απέργης, παρουσίασε το όραμα για την ανάδειξη της Κέρκυρας ως του «Μεγάλου Λιμένα της Αδριατικής», ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού λιμένα που θα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κρουαζιέρα, τον ναυτιλιακό τουρισμό, το yachting και τις θαλάσσιες μεταφορές της ευρύτερης περιοχής.

Όπως επισήμανε, η στρατηγική γεωγραφική θέση της Κέρκυρας, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες αλλά και τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις και υποδομές, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του λιμένα ως σημείου αναφοράς για την Αδριατική και τη Μεσόγειο.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας προχωρά συστηματικά στην υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδιασμού, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2026 ολοκληρώνονται δύο σημαντικές μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 414.000 ευρώ, που αφορούν τον νέο Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας και τον νέο Επιβατικό Σταθμό Εκτός Schengen. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν σημαντικό βήμα για τη μελλοντική αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών και την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσίασε πρόσφατα ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η συνολική προστιθέμενη αξία από τη λειτουργία του λιμένα και τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας στην τοπική οικονομία ξεπέρασε τα 190 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024, αναδεικνύοντας τη σημασία του λιμένα ως μοχλού ανάπτυξης για την Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πεντάγωνο: Πρόσθεσε Alibaba, BYD και Baidu στη λίστα εταιρειών που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό της Κίνας
World

Alibaba, BYD και Baidu σε μαύρη λίστα του Πενταγώνου
Ινδία: Η ανάπτυξη αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη δοκιμασία της στην τρίτη θητεία Μόντι
World

Η πιο δύσκολη δοκιμασία της Ινδίας στην τρίτη θητεία Μόντι
ASML: Ο επικεφαλής προειδοποιεί την ΕΕ να μην κατευθύνει τις προμήθειες τσιπ
World

«Καμπανάκι» του CEO της ASML στην ΕΕ: Μην κατευθύνετε τις προμήθειες τσιπ
Μουντιάλ: Ποιός θα πρέπει να πάρει το κύπελο;
World

Ποιά ομάδα θα πρέπει να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;
Wall Street: Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq
Πετρέλαιο: Η τάση για αποθήκευση θα διατηρήσει τις τιμές υψηλότερες για περισσότερο
Πετρέλαιο

Η τάση αποθήκευσης θα διατηρήσει ψηλά το πετρέλαιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ανάπτυξη: Γιατί στην Ελλάδα φέρνει υψηλότερους φόρους αλλά όχι υψηλότερους μισθούς
Economy

Το ελληνικό παράδοξο της ανάπτυξης: Οι φόροι τρέχουν, οι μισθοί όχι

Η ανάλυση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δείχνει ότι οι φόροι αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό από την πραγματική παραγωγή

Αλέξανδρος Κλώσσας
Νόμος Κατσέλη: Άτοκα τα δάνεια μέχρι τις τελικές «οδηγίες» από τον Άρειο Πάγο
Τράπεζες

Πάγωμα τόκων μέχρι νεοτέρας στα δάνεια του Ν. Κατσέλη 

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα περιμένουν τις τελικές «οδηγίες» για το Νόμο Κατσέλη

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: Λουκέτα έως δύο χρόνια για μία απόδειξη
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Καμπάνες για φοροδιαφυγή: Πότε μπαίνουν λουκέτα έως 24 μήνες

Οι νέες «καμπάνες» της ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή - Τι προβλέπει απόφαση

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΚΤ: Οι προβλέψεις 7 οίκων για τις επόμενες κινήσεις στα επιτόκια
World

Τι προβλέπουν επτά οίκοι για τα επιτόκια της ΕΚΤ

 Οι εκτιμήσεις των Bank of America, Citigroup, UBS  ING, Pictet, Carmignac και Barclays για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Τάσος Μαντικίδης
Monte dei Paschi di Siena: Η πολύφερνη νύφη και η μάχη για την απόκτησή της
World

Η πολύφερνη νύφη και η μάχη για την απόκτησή της

Η Monte dei Paschi μετατράπηκε σε απρόσμενο συνενωτικό παράγοντα. Η Intesa και η BPM την έχουν στο στόχαστρό τους

Τζούλη Καλημέρη
Ακίνητα: Αυξήθηκαν 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο [πίνακας]
Ακίνητα

Ακάθεκτο το ράλι στις τιμές ακινήτων [πίνακας]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΤτΕ για τα ακίνητα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Ανδρομάχη Παύλου
Υποδομές: Δημιουργείται νέα Γραμματεία για την ασφάλεια ενέργειας, δικτύων και μεταφορών
Πολιτική

Σχέδιο θωράκισης για ενέργεια, νερό και δίκτυα

Οι γεωπολιτικές ρωγμές φέρον νέα δομή στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να προστατευθούν οι υποδομές ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών

Μάχη Τράτσα
Σούπερ μάρκετ: Στο τραπέζι νέα συμφωνία για μείωση τιμών
Economy

Σε εξέλιξη συζητήσεις για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ

Ο γενικός διευθυντής της ΕΣΕ επιβεβαιώνει τις διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση για μια νέα συμφωνία μείωσης των τιμών με άμεση εφαρμογή

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Λιμάνια
ΟΛΚΕ: Αύξηση 6,3% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 10,7% σε επιβάτες
Λιμάνια

Ανοδος 6,3% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Κέρκυρας

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ.) στο πεντάμηνο (Ιανουαρίου – Μαΐου), 135 κρουαζιερόπλοια έφτασαν στην Κέρκυρα

Λάμπρος Καραγεώργος
Καλαφάτης: “Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Λιμάνια

Καλαφάτης: “Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τι είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης

ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών
Λιμάνια

ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Qu Shengbin. ανέπτυξε την ολιστική στρατηγική του Λιμένα Πειραιά

ΟΛΠ: Ισχυρό αποτύπωμα στα Ποσειδώνια 2026
Λιμάνια

ΟΛΠ: Ισχυρό αποτύπωμα στα Ποσειδώνια 2026

Η έκθεση, ευκαιρία να αναδειχθούν οι μεγάλες επενδύσεις στον ΟΛΠ, δηλώνει ο πρόεδρος της εταιρείας Ηan Chao

Λιμάνι Ελευσίνας: Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός του Υπερταμείου
Λιμάνια

Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας

Ολοκληρώνεται η εκπόνηση των τευχών του διαγωνισμού για το λιμάνι της Ελευσίνας, προκειμένου να ανοίξει η διαδικασία για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης

ΟΛΘ: Προχωρά η σιδηροδρομική σύνδεση με τον 6ο Προβλήτα
Λιμάνια

ΟΛΘ: Προχωρά η σιδηροδρομική σύνδεση με τον 6ο Προβλήτα

Το έργο ενισχύει τη σύνδεση του ΟΛΘ με το εθνικό και διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στις εμπορευματικές μεταφορές

Εξάρχου: Ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
Λιμάνια

Εξάρχου: Ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας

Ο κάθετος ενεργειακός και οδικός διάδρομος δημιουργεί την ανάγκη για καλά οργανωμένα λιμάνια που θα τροφοδοτούν την ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο Αλέξανδρος Εξάρχου

Latest News
Πεντάγωνο: Πρόσθεσε Alibaba, BYD και Baidu στη λίστα εταιρειών που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό της Κίνας
World

Alibaba, BYD και Baidu σε μαύρη λίστα του Πενταγώνου

Η ενημέρωση που πραγματοποίησε το Πεντάγωνο υπογραμμίζει την επαναλαμβανόμενη ένταση στις διμερείς σχέσεις και τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ουάσινγκτον σχετικά με την κινεζική τεχνολογία ως στρατηγική απειλή

Ινδία: Η ανάπτυξη αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη δοκιμασία της στην τρίτη θητεία Μόντι
World

Η πιο δύσκολη δοκιμασία της Ινδίας στην τρίτη θητεία Μόντι

Οι ξένοι επενδυτές χαρτοφυλακίου έχουν πουλήσει μετοχές αξίας 29,5 δισ. δολαρίων μέχρι στιγμής φέτος στην Ινδία, μετά από πώληση 18,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι

ASML: Ο επικεφαλής προειδοποιεί την ΕΕ να μην κατευθύνει τις προμήθειες τσιπ
World

«Καμπανάκι» του CEO της ASML στην ΕΕ: Μην κατευθύνετε τις προμήθειες τσιπ

Η βιομηχανία χρειάζεται «πρωταθλητές», όχι παρέμβαση, λέει ο Κριστόφ Φουκέ, επικεφαλής της ASML, της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας της Ευρώπης

Μουντιάλ: Ποιός θα πρέπει να πάρει το κύπελο;
World

Ποιά ομάδα θα πρέπει να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;

Η διεξαγωγή του Μουντιάλ εκτός απο αναμέτρηση 48 ποδοσφαιρικών ομάδων είναι και μια άσκηση δημόσιας διπλωματίας και ισχύος για τα 48 έθνη που συμμετέχουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Wall Street: Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq

Ο Dow σε άνοδο, ο S&P 500 και ο Nasdaq σε κατάρρευση καθώς η Wall Street επανέρχεται σε τάση εναλλαγής στον τομέα της τεχνολογίας και εντείνονται οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Πετρέλαιο: Η τάση για αποθήκευση θα διατηρήσει τις τιμές υψηλότερες για περισσότερο
Πετρέλαιο

Η τάση αποθήκευσης θα διατηρήσει ψηλά το πετρέλαιο

Οι χώρες θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα αποθέματα έκτακτης ανάγκης για να μειώσουν την ευπάθειά τους άμα λείψει και πάλι πετρέλαιο

Χαλβατζής: Άλμα κερδοφορίας το 2025, με αύξηση 29,2% στο EBITDA – Τι κινήσεις σχεδιάζει
Business

Το «deal» με τον Μπαρμπα Στάθη και το στοίχημα του e-commerce

Βελτιωμένη θέση στα προϊόντα ατμού αλλά και στις αγορές του εξωτερικού παρουσίασε το 2025 η Χαλβατζής Μακεδονική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
GSK: Θα αγοράσει την Nuvalent για 10,6 δισ. δολάρια στοχεύοντας αντικαρκινές θεραπείες
World

GSK: Θα αγοράσει την ογκολογική Nuvalent για 10,6 δισ. δολ.

Η συμφωνία είναι η τελευταία κίνηση της βρετανικής εταιρείας GSK για την ανοικοδόμηση της θέσης της στην αγορά θεραπειών για τον καρκίνο

Data centers: Ποιες εταιρείες επωφελούνται από τη «δίψα» σε υποδομές για ΑΙ
World

Ποιες εταιρείες ποντάρουν στη «φλέβα χρυσού» των data centers

Μοχλός ανάπτυξης είναι για πολλές εταιρείες από τον κλάδο του κλιματισμού, των οπτικών ινών και των κατασκευών τα data centers - Θα κρατήσει η «επενδυτική» ευφορία;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μουντιάλ: Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για… μπίζνες
Business of Sport

Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για... μουντιαλικές μπίζνες

Εφευρετικότητα και φαντασία για ένα μερίδιο από τα $80 δισ. που εκτιμάται ο τζίρος του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»
Κόσμος

Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»

Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέρριψε αμερικανικό ελικόπτερο κοντά στα Στενά του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να απαντήσει στην επίθεση… «αναγκαστικά».

Unicredit: Έχει το 40,9% της Commerzbank
World

Unicredit: Έχει το 40,9% της Commerzbank

Αιχμηρές δηλώσεις αντάλλαξαν Unicredit και Commerzbank

ΗΠΑ: Μπλόκο σε τεχνολογικούς κολοσσούς για σύνδεση με τον κινεζικό στρατό
World

«Κάρτα» απο το Πεντάγωνο σε κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας

Οι ΗΠΑ προσθέτουν μεγάλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όπως οι Alibaba, Baidu και BYD στον κατάλογο εταιρειών που συνδέονται με τον (κινεζικό) στρατό - Για λανθασμένη πρακτική έκανε λόγο το Πεκίνο

Επιθεώρηση Εργασίας: Αρνητικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα το 2025
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επιθεώρηση Εργασίας: Πάνω από 20.000 εργατικά ατυχήματα το 2025

Σχεδόν 20.500 εργατικά ατυχήματα κατέγραψε η Επιθεώρηση Εργασίας το 2025 - Τι σχολιάζει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ Ανδρέας Στοϊμενίδης

Αφροδίτη Τζιαντζή
Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires
English Edition

Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires

Flexible work arrangements accounted for nearly half of all new hires in 2025, while overtime employment surged by more than 85% year-on-year

Κώστας Παπαδής
Lamda: Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου
Business

Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου της Lamda

Πως έγινε η κατανομή των ομολογιών της Lamda - Στο 4,2% η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies