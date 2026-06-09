ΟΛΚΕ: Αύξηση 6,3% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 10,7% σε επιβάτες

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Μια ιδιαίτερα θετική χρονιά στον τομέα της κρουαζιέρας, καταγράφει ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) με σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης και των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Οργανισμού, το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 καταγράφηκαν 135 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων έναντι 127 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,3%. Παράλληλα, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 225.018 επιβάτες, έναντι 203.264 το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 10,7%, επιβεβαιώνοντας τον διαρκώς ενισχυόμενο ρόλο του λιμένα της Κέρκυρας ως βασικής πύλης της Αδριατικής και στρατηγικού κόμβου της ελληνικής ναυτιλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω αποτελέσματα καταγράφηκαν σε μία περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή επηρέασαν τη διεθνή κρουαζιέρα, οδηγώντας σε επτά ακυρώσεις προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Κέρκυρας κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026. Οι ακυρώσεις αυτές αντιστοιχούσαν σε 12.757 επιβάτες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την αναπτυξιακή πορεία που καταγράφει ο προορισμός, όπως αναφέρει ο Οργανισμός.

Τα αποτελέσματα των πρώτων μηνών του 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική πορεία του λιμένα της Κέρκυρας και τις σημαντικές προοπτικές που διαμορφώνονται για το μέλλον, σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., Δημήτρης Απέργης. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κέρκυρας και να ενισχύσουμε περαιτέρω τον ρόλο της ως Μεγάλου Λιμένα της Αδριατικής, πρόσθεσε.

Έντονη παρουσία στα Ποσειδώνια 2026

Η αναπτυξιακή πορεία του λιμένα αναδείχθηκε και κατά τη συμμετοχή του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Posidonia 2026, όπου παρουσιάστηκε το στρατηγικό όραμα της διοίκησης για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Κέρκυρας στον χάρτη των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της έκθεσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., Δημήτρης Απέργης, παρουσίασε το όραμα για την ανάδειξη της Κέρκυρας ως του «Μεγάλου Λιμένα της Αδριατικής», ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού λιμένα που θα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κρουαζιέρα, τον ναυτιλιακό τουρισμό, το yachting και τις θαλάσσιες μεταφορές της ευρύτερης περιοχής.

Όπως επισήμανε, η στρατηγική γεωγραφική θέση της Κέρκυρας, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες αλλά και τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις και υποδομές, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του λιμένα ως σημείου αναφοράς για την Αδριατική και τη Μεσόγειο.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας προχωρά συστηματικά στην υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδιασμού, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2026 ολοκληρώνονται δύο σημαντικές μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 414.000 ευρώ, που αφορούν τον νέο Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας και τον νέο Επιβατικό Σταθμό Εκτός Schengen. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν σημαντικό βήμα για τη μελλοντική αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών και την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσίασε πρόσφατα ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η συνολική προστιθέμενη αξία από τη λειτουργία του λιμένα και τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας στην τοπική οικονομία ξεπέρασε τα 190 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024, αναδεικνύοντας τη σημασία του λιμένα ως μοχλού ανάπτυξης για την Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά.