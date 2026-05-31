Λιμάνι Ελευσίνας: Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός του Υπερταμείου

Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να εκκινήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του Υπερταμείου για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας, ενός από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά projects για τη Δυτική Αττική και συνολικά για το παραλιακό μέτωπο της βιομηχανικής ζώνης.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, ολοκληρώνεται η εκπόνηση των τευχών του διαγωνισμού, προκειμένου να ανοίξει η διαδικασία για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης του λιμένα.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα προσελκύσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς το λιμάνι διαθέτει στρατηγική γεωγραφική θέση, άμεση σύνδεση με μεγάλους οδικούς άξονες και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε τομείς όπως η εμπορευματική δραστηριότητα, η ενέργεια, η ναυπηγική βιομηχανία και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Ελευσίνα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε φάση σταδιακού μετασχηματισμού, επιχειρώντας να αφήσει πίσω της την εικόνα της καθαρά βιομηχανικής περιοχής και να αποκτήσει νέο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Το λιμάνι θεωρείται κομβικό στοιχείο αυτής της μετάβασης, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων εργασίας και αναβάθμισης ολόκληρης της περιοχής.

Ο σχεδιασμός του Υπερταμείου προβλέπει, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι ο διαγωνισμός θα αφορά την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας, στη θέση Βλύχα, μια περιοχή περίπου 800 στρεμμάτων που σήμερα παραμένει ουσιαστικά αναξιοποίητη και συνδέεται με τη βαριά βιομηχανική ιστορία της περιοχής.

Η συγκεκριμένη ζώνη φιλοξενεί σήμερα παλαιές βιομηχανικές και λιμενικές εγκαταστάσεις, χώρους εναπόθεσης και δραστηριότητες περιορισμένης εμπορικής αξιοποίησης, ενώ για χρόνια αποτελούσε μια υποβαθμισμένη περιοχή δίπλα στον κόλπο της Ελευσίνας. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη μετατροπή της σε σύγχρονο εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο, με δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη ναυτιλία, την εφοδιαστική αλυσίδα, την ενέργεια και τον κλάδο των ναυπηγείων.

Στρατηγικής σημασίας λιμάνι

Τη στρατηγική σημασία που μπορεί να αποκτήσει το λιμάνι της Ελευσίνας για την οικονομία, την ενέργεια, τη ναυτιλία και τις συνδυασμένες μεταφορές ανέδειξαν πρόσφατα, στο πλαίσιο συνεδρίου, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ONEX Πάνος Ξενοκώστας. Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη ανακοινώσει τη συνεργασία τους για τη διεκδίκηση του project.

Οι δύο επικεφαλής περιέγραψαν ένα σχέδιο που ξεπερνά την απλή εμπορική αξιοποίηση ενός λιμανιού και αφορά τη δημιουργία ενός νέου κόμβου logistics, ναυπηγικής, ενέργειας και μεταφορών, με ευρύτερο αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία και τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερα και καλύτερα οργανωμένα λιμάνια, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι μεταβολές στις εμπορευματικές ροές και η αυξημένη ανάγκη μεταφοράς ενέργειας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, η Ελευσίνα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, καθώς βρίσκεται κοντά στην Αττική, μπορεί να συνδεθεί με σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα και διαθέτει διαθέσιμους χώρους για ανάπτυξη οργανωμένων κέντρων logistics.

Κατά τον ίδιο, η ανάπτυξη του λιμανιού μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τον Πειραιά και να συμβάλει στη δημιουργία ενός δεύτερου ισχυρού διαμετακομιστικού κόμβου, ικανού να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες εμπορίου και ενέργειας προς τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.

Ο επικεφαλής της AKTOR συνέδεσε άμεσα την Ελευσίνα με τον λεγόμενο «κάθετο ενεργειακό διάδρομο» και τις νέες ανάγκες της Ευρώπης για φυσικό αέριο και LNG. Όπως σημείωσε, η σταδιακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο δημιουργεί μεγάλες ανάγκες για νέες ενεργειακές εγκαταστάσεις, αποθήκευση και μεταφορά LNG.

«Το ζήτημα δεν είναι μόνο η τιμή, είναι και η διασφάλιση των ποσοτήτων», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί σημαντικές νέες ποσότητες LNG τα επόμενα χρόνια.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πάνος Ξενοκώστας υπογράμμισε ότι η Ελευσίνα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο λιμενικό και βιομηχανικό κόμβο, που θα συνδυάζει εμπορικές δραστηριότητες, ναυπηγεία, logistics και ενεργειακές υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία μιας «ολιστικής υποδομής», όπου ένα πλοίο θα μπορεί να φορτώνει και να εκφορτώνει εμπορεύματα, να πραγματοποιεί επισκευές, να ανεφοδιάζεται ενεργειακά και ταυτόχρονα να συνδέεται άμεσα με σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα.

«Δεν είναι απλά μια εμπορική αξιοποίηση», τόνισε, σημειώνοντας ότι το σχέδιο αφορά τη δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος γύρω από τη θάλασσα, τη ναυτιλία και την ενέργεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα βασικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν είναι η ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών και η ταχύτερη διακίνηση εμπορευμάτων από την Ελλάδα προς την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX σημείωσε ότι η σύνδεση του λιμανιού με σιδηρόδρομο, οδικά δίκτυα και ναυπηγεία μπορεί να μειώσει χρόνους και κόστος μεταφοράς, ενώ παράλληλα δημιουργεί προϋποθέσεις για ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων γύρω από την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη κατασκευή και συντήρηση πλοίων, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία ενός σύγχρονου λιμανιού σε συνδυασμό με τα ναυπηγεία μπορεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών για τη ναυτιλία.

Όπως είπε, ένα πλοίο θα μπορεί στην ίδια περιοχή να πραγματοποιεί φορτοεκφορτώσεις, ανεφοδιασμό, τεχνική υποστήριξη και επισκευές, στοιχείο που -κατά τον ίδιο- ενισχύει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Το LNG «ήρθε για να μείνει»

Παράλληλα, ο κ. Ξενοκώστας συνέδεσε την ανάπτυξη της Ελευσίνας με την ανάγκη δημιουργίας νέων ενεργειακών και λιμενικών εγκαταστάσεων για το LNG, το οποίο χαρακτήρισε βασικό μεταβατικό καύσιμο για τη ναυτιλία και τη βιομηχανία.

«Ήρθε για να μείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά για το LNG, εκτιμώντας ότι οι εναλλακτικές τεχνολογίες δεν διαθέτουν ακόμη την απαιτούμενη κλίμακα για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς.

Κατά τον ίδιο, η ανάπτυξη των σχετικών υποδομών μπορεί να δημιουργήσει νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία γύρω από τη ναυτιλία, την ενέργεια και τις μεταφορές.

Οι δύο επικεφαλής στάθηκαν και στη γεωπολιτική διάσταση του project, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ισχυρότερο ρόλο στις διεθνείς ενεργειακές και εμπορευματικές ροές.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές μεταβολές και ο ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αλλάζουν τον χάρτη των μεταφορών και της ενέργειας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ξενοκώστας υπογράμμισε ότι λιμάνια, ναυπηγεία, ενεργειακά και μεταφορικά δίκτυα δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν αποσπασματικά, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαίο οικοσύστημα.

Όπως ανέφερε, η σύνδεση των λιμανιών με τα δίκτυα της στεριάς και με τις δραστηριότητες γύρω από τα ναυπηγεία να αποτελού κρίσιμη προϋπόθεση ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει μεγαλύτερο οικονομικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα τα επόμενα χρόνια.