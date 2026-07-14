Βασίλης Κικίλιας: Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα – Πληρότητες έως και 100%

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Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την αυξημένη καλοκαιρινή επιβατική κίνηση, απευθύνοντας έκκληση στους ταξιδιώτες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος για την ασφάλειά τους.

«Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο, για τις διακοπές τους στα νησιά μας, 10.700.000 άνθρωποι, εδώ έχουμε εκατοντάδες λιμενικούς, χιλιάδες σε όλα τα λιμάνια μας, για τη δική τους ασφάλεια, εξυπηρέτηση, την οποία νομίζω οι άντρες και οι γυναίκες μας, την κάνουν με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και με επαγγελματισμό».

Αυξημένες πληρότητες έως τον Δεκαπενταύγουστο

Ο υπουργός Ναυτιλίας ζήτησε από όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών για την ασφάλειά τους σε όλα τα λιμάνια της χώρας και ευχήθηκε καλές διακοπές και ήρεμες θάλασσες στους ταξιδιώτες, αλλά και τους καπετάνιους.

«Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω από όλα, γι’ αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο λιμάνι της χώρας. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, καλό ταξίδι, καλά ταξίδια. Καπετάνιοι, ήρεμες θάλασσες».

«Και θέλω να πω ότι αυτή είναι η Ελλάδα μας. Είναι η Ελλάδα της ομορφιάς, των νησιών μας, που είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Παρακαλώ, για να μπορέσουμε να τα χαρούμε έτσι όπως πρέπει, να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας φροντίζουν και να μας προστατεύουν».

«Επίσης, θέλω να ευχηθώ καλά ταξίδια και καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους οι οποίοι μας πάνε και μας φέρνουνε. Ξέρω ότι αυτή την εποχή και μέχρι το peak του Δεκαπενταύγουστου θα αυξάνουν συνέχεια οι πληρότητες και θα φτάσουν μέχρι και το 100%, γι’ αυτό θερμά παρακαλώ, λίγη υπομονή, καλή διάθεση, ακούμε τους ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους και θα πάνε όλα καλά».