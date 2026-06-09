Ακίνητα: Αυξήθηκαν 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο [πίνακας]

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Συνεχίστηκε η αύξηση στις τιμές στα ακίνητα και το 2026. Παρά το γεγονός ότι επτά στους δέκα πολίτες, σύμφωνα με έρευνα, θεωρούν ότι οι τιμές έχουν πλέον φτάσει κοντά στο «ταβάνι», το 56% εκτιμά ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εκπέμπει ηχηρό προειδοποιητικό σήμα για την αγορά ακινήτων, καθώς οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν πλέον ξεπεράσει το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 2008.

Οι τιμές στα ακίνητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων σε όλη τη χώρα αυξήθηκαν κατά 5,7%.

Σημειώνεται ότι για το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,1% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 9,1% το 2024.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 6,0% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 5,5% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2025 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,7%, έναντι αύξησης 10,2% το 2024, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα διαμορφώθηκε στο 8,4% το 2025, έναντι αντίστοιχης αύξησης 8,4% το 2024.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ήταν 5,2% στην Αθήνα, 6,4% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2025, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2024 ήταν 6,5%, 9,7%, 10,2% και 9,1% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία).

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το α΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,6% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2025, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,8% (αναθεωρημένα στοιχεία).

Το πρόβλημα στη στέγαση

Σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) οι ζητούμενες τιμές στα ακίνητα στην Ελλάδα από το 2016 έχουν καταγράψει αύξηση περίπου 85% ενώ η αντίστοιχη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος διαμορφώθηκε στο 47%.

Ως αποτέλεσμα, το 2025 το διάμεσο στεγαστικό κόστος ξεπέρασε το ένα τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματος, με περίπου δύο στα πέντε νοικοκυριά να δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγαση.