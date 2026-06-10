Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ – Ιράν

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Απώλειες κατέγραψαν σήμερα οι ασιατικές αγορές, καθώς η αυξημένη αποστροφή κινδύνου που προκάλεσε η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα, ενώ εξανεμίστηκαν και τα σημάδια ανάκαμψης του τεχνολογικού κλάδου.

Η νέα κλιμάκωση προήλθε από την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας ήταν ο μεγάλος χαμένος της ημέρας στην περιοχή, δεχόμενος ισχυρές πιέσεις από νέα κύματα ρευστοποιήσεων σε κορυφαίες εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών.

Παράλληλα, οι αγορές της Κίνας και της Ιαπωνίας κινήθηκαν επίσης πτωτικά, καθώς τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει ο πόλεμος με το Ιράν στις τιμές και το κόστος παραγωγής.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,1%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX έχασε 0,7%.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) της Ιαπωνίας αυξήθηκε τον Μάιο πολύ περισσότερο από τις προβλέψεις, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων που συνδέεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τους φόβους ότι η άνοδος των τιμών στη βιομηχανία θα μεταφερθεί στην ευρύτερη οικονομία, αυξάνοντας τις πιέσεις προς την Τράπεζα της Ιαπωνίας για περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων. Η κεντρική τράπεζα έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι το ζήτημα νέων αυξήσεων επιτοκίων θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίασή της την ερχόμενη εβδομάδα.

Αρνητικά λειτούργησε και η πτώση των τεχνολογικών μετοχών. Η SoftBank Group κατέγραψε απώλειες σχεδόν 10%, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο οι διαπραγματεύσεις του ομίλου με πιθανούς πιστωτές για την εξασφάλιση δανείου ύψους 6 δισ. δολαρίων, με εγγύηση τη συμμετοχή του στην OpenAI, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 1%, ενώ ο Shanghai Composite σημείωσε πτώση 0,6%.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτή τον Μάιο ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη αδυναμία της εγχώριας κατανάλωσης και της ζήτησης.

Αντίθετα, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών, καθώς οι διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και άλλων βασικών πρώτων υλών.

Σύμφωνα με αναλυτές, η απόκλιση μεταξύ καταναλωτικού και παραγωγικού πληθωρισμού υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κινεζική οικονομία, καθώς διευρύνεται η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Απώλειες 1,1% κατέγραψε και ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ, επηρεασμένος επίσης από τη διόρθωση των τεχνολογικών μετοχών.

Η Lenovo Group υποχώρησε σχεδόν 10%, μετά από πληροφορίες ότι η κορυφαία κατασκευάστρια ηλεκτρονικών υπολογιστών σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της ακόμη και από τον επόμενο μήνα, κίνηση που προκάλεσε ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στη ζήτηση.