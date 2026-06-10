Ινδία: Στο 7% οι καταθέσεις σε ξένο νόμισμα με το βλέμμα στη ρουπία

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Αύξησαν απότομα τα επιτόκια καταθέσεων σε συνάλλαγμα οι τράπεζες στην Ινδία στο πλαίσιο των μέτρων που υιοθέτησε η κεντρική τράπεζα για να προσελκύσει κεφάλαια που θα στηρίξουν τη ρουπία.

Η Yes Bank και η AU Small Finance Bank προσφέρουν επιτόκιο 7,1% στις πενταετείς καταθέσεις, ενώ η HDFC Bank και η Reserve Bank of India δίνουν έως και 6% σε συγκρίσιμες περιόδους σε μη κατοίκους. Τα επιτόκια είναι δυναμικά και υπόκεινται σε αλλαγές.

Η κεντρική τράπεζα της Ινδίας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα μέτρα που δίνουν στις τράπεζες το περιθώριο να προσφέρουν ελκυστικά επιτόκια σε καταθέσεις στο εξωτερικό, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης, μέρος των ευρύτερων προσπαθειών των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και την ενίσχυση της ρουπίας.

Σε ιστορικά χαμηλά η ρουπία

Η ρουπία έχει υποχωρήσει σε μια σειρά από ιστορικά χαμηλά, παρά τις πολλαπλές προσπάθειες στήριξής του, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου πλήττουν το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας.

«Οι μεγαλύτερες, καθιερωμένες τράπεζες επωφελούνται ήδη από μια σημαντική βάση καταθέσεων NRI και, ως εκ τούτου, αντιμετωπίζουν λιγότερη πίεση για επιθετική αύξηση των επιτοκίων» εξηγεί στο Bloomberg ο Madhavi Arora, οικονομολόγος στην Emkay Global Financial Services.

«Αντίθετα, οι μικρότερες τράπεζες πρέπει να προσελκύσουν και να δημιουργήσουν μια νέα πελατειακή βάση NRI, απαιτώντας από αυτές να προσφέρουν υψηλότερο ασφάλιστρο απόδοσης για να παραμείνουν ανταγωνιστικές».

Η στρατηγική άμυνας της ρουπίας

Η πρωτοβουλία υπογραμμίζει επίσης την ευρύτερη μετατόπιση στη στρατηγική άμυνας του νομίσματος της Ινδίας. Αντί να βασίζονται κυρίως σε παρεμβάσεις στο ξένο νόμισμα ή αυξήσεις επιτοκίων, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπαθούν να προσελκύσουν νέες εισροές δολαρίων μέσω ενός συνδυασμού κινήτρων για τράπεζες, δανεισμό στο εξωτερικό και καταθέσεις σε ξένο νόμισμα.

Η στρατηγική αναβιώνει ένα σενάριο που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της κρίσης σταδιακής μείωσης του 2013, όταν η RBI εισήγαγε παράθυρα ανταλλαγής για παρόμοιες καταθέσεις και δανεισμό στο εξωτερικό των τραπεζών μετά την πτώση της ρουπίας σε ιστορικά χαμηλά.

Αυτό τελικά προσέλκυσε 34 δισ. δολάρια και βοήθησε στη σταθεροποίηση της εξωτερικής θέσης της Ινδίας κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους για τις αναδυόμενες αγορές.