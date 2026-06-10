SpaceX: Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στις αγορές η μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

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Με δυνητική αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων, η SpaceX του Iλον Μασκ αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,7 τρισ. της Aramco το 2017 στη δημόσια εγγραφή της (IPO), η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Μια IPO τέτοιας κλίμακας θα μπορούσε να έχει δυνητικά τεράστιο αντίκτυπο στις κεφαλαιαγορές, παρόμοιο με εκείνον που προκλήθηκε από ττη διάσπαση του μονοπωλίου της Standard Oil το 1911 κατόπιν αντιμονοπωλιακών παρεμβάσεων.

Με φόντο την προετοιμασία των κολοσσών OpenAI και Anthropic να καταθέσουν αιτήσεις για τις δικές τους αρχικές δημόσιες προσφορές αργότερα μέσα στο έτος, η IPO της SpaceX θα μπορούσε να επιταχύνει την απορρόφηση ρευστότητας από την αγορά ή να κατευθύνει κεφάλαια προς μικρότερες εταιρείες που ασχολούνται με την τεχνολογία δορυφόρων και τις υποδομές επικοινωνιών – όπως οι αμερικανικές Rocket Lab και Redwire.

Έσοδα που «ζαλίζουν» – Το deal με την Anthropic

To 2025 η SpaceX κατέγραψε ετήσια έσοδα ύψους 19,3 δισ. δολαρίων – εκ των οποίων τα 11,4 δισ. δολάρια προήλθαν από τη Starlink. Mια αποτίμηση της τάξης των 2 τρισ. δολαρίων θα της έδινε δείκτη τιμής προς πωλήσεις (P/S ratio) άνω του 100.

Το μέγεθος αυτό θα υπερέβαινε κατά πολύ τον μέσο όρο του δείκτη S&P 500, ο οποίος κυμαίνεται γύρω στο 4,7, αλλά παραμένει χαμηλότερο από εκείνο άλλων ανταγωνιστριών εταιρειών στον κλάδο των δορυφόρων.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στις οικονομικές εκθέσεις της SpaceX είναι η συνολική δυνητική αγορά (TAM) των 28,5 τρισ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 22,7 τρισ. δολάρια σχετίζονται με την xAI και τη λειτουργία τροχιακών κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (orbital AI data centers).

Σε αυτά περιλαμβάνεται συμφωνία ύψους 1,25 δισ. δολάρια με την Anthropic, η οποία περιλαμβάνει την παροχή πρόσβασης σε υπολογιστική χωρητικότητα προς την αμερικανική AI startup.

SpaceX: Η ευρωπαϊκή πρόσφορά

Σημειώνεται ότι η SpaceX αποτελείται στην πραγματικότητα από πολλές επιχειρήσεις υπό μία «ομπρέλα».

Η εταιρεία σχεδιάζει πυραύλους, ενώ κατασκευάζει και εκτοξεύει τους δικούς της αλλά και ξένους δορυφόρους. Οι δυνατότητές της επισκιάζουν αυτές οποιασδήποτε άλλης εταιρείας – ή και χώρας στη Γη, αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της, για τον σκοπό της IPO η εταιρεία του Ίλον Μασκ έχει διαθέσει έως και 55,6 εκατομμύρια νεοεκδοθείσες μετοχές Κατηγορίας Α, που αντιστοιχούν σε περίπου 10% των νεοεκδοθεισών δημόσιων μετοχών της, σε ιδιώτες επενδυτές από επτά ευρωπαϊκές χώρες.

Ανάλογα με την κανονιστική έγκριση κάθε χώρας, η προσφορά είναι ανοιχτή σε όσους είναι επιλέξιμοι στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Ισπανία και τη Σουηδία, αναφέρει το Euronews.