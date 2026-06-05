SpaceX: Ο S&P 500 δεν θα αλλάξει τους κανόνες για την εταιρεία του Μασκ

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Κάθε κανόνα στο εγχειρίδιο IPO ξαναέγραψε ο Ίλον Μασκ για την SpaceX, αλλά ο S&P 500 του υπενθύμισε απλώς ότι υπάρχουν κανόνες που δεν μπορεί να ξαναγράψει.

Οι Δείκτες S&P Dow Jones επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ότι διατηρούν τους κανόνες επιλεξιμότητας εντελώς αμετάβλητους, αποκλείοντας ουσιαστικά την SpaceX από τον σημαντικότερο χρηματιστηριακό δείκτη στον κόσμο.

Για να είναι επιλέξιμη για ένταξη στον S&P 500, μια εταιρεία πρέπει να διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο για τουλάχιστον ένα έτος και να επιδεικνύει ιστορικό ρευστότητας και κερδοφορίας στο πιο πρόσφατο τρίμηνο και στα τέσσερα προηγούμενα τρίμηνα συνολικά. Η SpaceX κατέγραψε καθαρή ζημία 4,94 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025. Ο S&P ήταν εξίσου σαφής στις εξαιρέσεις, δηλώνοντας ότι οι απαλλαγές «δεν πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς».

Η επιτροπή που επιβλέπει τον δείκτη είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από αυτές τις απαιτήσεις για να επιταχύνει την ένταξη της SpaceX, της OpenAI και άλλων λεγόμενων εταιρειών megacap που θα μπορούσαν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο ήδη από φέτος, αναφέρει η Wall Street Journal.

Ο όμιλος δήλωσε την Πέμπτη ότι αποφάσισε να μην κάνει αυτές τις αλλαγές, πράγμα που σημαίνει ότι οι νεοεισαγόμενες εταιρείες πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ένταξή τους.

Η επιτροπή ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι η τρέχουσα μεθοδολογία «παρέχει ουσιαστική κάλυψη της αγοράς και ισορροπία τομέων» παρά τους συμβιβασμούς «μεταξύ της αυστηρής τήρησης αυτών των απαιτήσεων επιλεξιμότητας και της ευρείας αντιπροσωπευτικότητας».

Πολλοί επενδυτές ανέμεναν ότι η επιτροπή του δείκτη θα άλλαζε τους κανόνες για να λαμβάνει υπόψη τις νεοσύστατες εταιρείες μεγαλοκεφαλαιοποίησης. Οι επικριτές ανησυχούσαν ότι η αποδυνάμωση των κανόνων θα εξέθετε τους απλούς επενδυτές σε μη δοκιμασμένες και εξαιρετικά κερδοσκοπικές εταιρείες.

Ο ανταγωνιστής του S&P, Nasdaq, εφάρμοσε κανόνες που τίθενται σε ισχύ την 1η Μαΐου και οι οποίοι επιταχύνουν την ένταξη εταιρειών στον κορυφαίο δείκτη αναφοράς Nasdaq-100. Ο FTSE Russell άλλαξε τον περασμένο μήνα τους κανόνες του για να διευκολύνει τις νεοσύστατες εταιρείες μεγακεφαλαιοποίησης να εισέλθουν στους αμερικανικούς δείκτες του.

Τι σημαίνει αυτό για τους Παθητικούς Επενδυτές και την SpaceX

Τα παθητικά αμοιβαία κεφάλαια του δείκτη S&P 500 ελέγχουν τρισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία και θα είχαν αναγκαστεί να αγοράσουν μετοχές της SpaceX αυτόματα εάν οι κανόνες είχαν χαλαρώσει. Χωρίς την ένταξη στον δείκτη, αυτή η αυτόματη θεσμική προσφορά απλά δεν υπάρχει, τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Ο Nasdaq κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση, επιταχύνοντας τους δικούς του κανόνες για να επιτρέψει στην SpaceX να εισέλθει στον Nasdaq 100 λίγο μετά την εισαγωγή. Τα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών που παρακολουθούν τον Nasdaq 100 θα αναγκαστούν να αγοράσουν ένα σημαντικό μέρος των δημόσια διαθέσιμων μετοχών όταν επιβεβαιωθεί η συμπερίληψη. Αυτό θα παράσχει ένα κατώτατο όριο θεσμικής ζήτησης στην οποία ο S&P 500 δεν θα συμβάλει.

Η SpaceX έχει μια πορεία προς λιγότερο σημαντικούς δείκτες αναφοράς. Η S&P επιβεβαίωσε ότι θα τροποποιήσει τους κανόνες εισόδου για τον ευρύτερο Δείκτη Συνολικής Αγοράς και τον Δείκτη Συνολικής Χρηματιστηριακής Αγοράς Dow Jones των ΗΠΑ. Επιπλέον, ο FTSE Russell έχει ήδη καταστήσει την SpaceX επιλέξιμη για τους παγκόσμιους δείκτες μετοχών της βάσει των κανόνων γρήγορης εισόδου.

Ο αντίκτυπος στα κρυπτονομίσματα

Για τις αγορές κρυπτονομισμάτων, ο αποκλεισμός της S&P προσθέτει μια ενδιαφέρουσα πτυχή. Ο S-1 της SpaceX αποκάλυψε 18.712 Bitcoin με βάση το κόστος των 661 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αγοραστής μετοχών της SpaceX λαμβάνει παθητική έκθεση σε Bitcoin, είτε το θέλει είτε όχι, αναφέρει η ιστοσελίδα κρυπτονομισμάτων beincrypto.com.

Με την αναγκαστική αγορά από τον Nasdaq 100 να έρχεται και την προσφορά από τον S&P 500 να απουσιάζει, η ομάδα των επενδυτών που αποκτούν αυτή την έμμεση έκθεση στο Bitcoin είναι μικρότερη από ό,τι θα ήταν σε ένα σενάριο fast-track.

Με τις SpaceX, OpenAI και Anthropic μαζί να αναμένεται να εισπράξουν περισσότερα από 240 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτές οι καταχωρίσεις μεγαλοκεφαλαίων ενδέχεται να απορροφήσουν ρευστότητα από τις αγορές τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων και ενδεχομένως να σηματοδοτήσουν μια κυκλική κορύφωση.