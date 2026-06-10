Τουρκία: Αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τον πληθωρισμό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αμετάβλητο αναμένεται να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας παρά την άνοδο του πληθωρισμού καθώς επιβραδύνεται η οικονομία και μειώνονται τα συναλλαγματικά αποθέματα.

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας είναι έτοιμη να αφήσει το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο ενόψει της επιβράδυνσης της οικονομίας και της υποτονικής ζήτησης ξένου συναλλάγματος, παρά την αύξηση των τιμών που οφείλεται στον πόλεμο στο Ιράν.

Όλοι οι οικονομολόγοι, εκτός από τρεις, σε έρευνα του Bloomberg σε 21 συμμετέχοντες αναμένουν ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής θα διατηρήσει το εβδομαδιαίο επιτόκιο repo στο 37% για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Πέμπτη. Η JPMorgan είναι μία από τις λίγες που ζητούν αύξηση του κόστους δανεισμού στο 40%.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η κεντρική τράπεζα, με επικεφαλής τον Διοικητή Φατίχ Καραχάν, έχει αυστηροποιήσει την πολιτική της χωρίς να αγγίξει το βασικό επιτόκιο. Ανέστειλε τον δανεισμό από τη διευκόλυνση του 37% και μεταπήδησε στο ακριβότερο επιτόκιο μιας ημέρας του 40%.

Τα ακαθάριστα συναλλαγματικά αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 20 δισ. δολάρια από την έναρξη του πολέμου και η κεντρική τράπεζα έχει πουλήσει ή ανταλλάξει αποθέματα χρυσού για να αντισταθεί σε περαιτέρω πιέσεις στη λίρα.

Η Τουρκία, σημαντικός εισαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντιμετώπισε επίσης την αύξηση του ενεργειακού κόστους μετά το κλείσιμο του Ορμούζ. Αυτό συνέβαλε στην επιτάχυνση του ετήσιου πληθωρισμού για δύο συνεχόμενους μήνες.

Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων

Αν και ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι τα εποχικά προσαρμοσμένα μέτρα υποδεικνύουν μια υποκείμενη βελτίωση των τιμών καταναλωτή, οι περισσότεροι προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα κλείσει το έτος γύρω στο 30% – μια πιο απαισιόδοξη προοπτική από την πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας για 26%.

«Πιστεύουμε ότι η τουρκική κεντρική τράπεζα είναι πιθανό να διατηρήσει τα επιτόκια, την αποτελεσματική χρηματοδότηση στο 40% και να επανεκτιμήσει τη στάση της» μόλις υπάρξει μια σαφέστερη εικόνα της σύγκρουσης στο Ιράν, έγραψε η οικονομολόγος της Bank of America Securities, Hande Kucuk, σε σημείωμα με ημερομηνία 5 Ιουνίου.

Πρόσθεσε ότι η ασθενέστερη από την αναμενόμενη αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του πρώτου τριμήνου και η χαμηλή ζήτηση λιανικής για ξένο νόμισμα είναι πιθανό να ενισχύσουν την άποψη της τράπεζας να συνεχίσει με τις τρέχουσες πολιτικές.

Ο Κάραχαν έχει στείλει ανάμεικτα μηνύματα για την πορεία προς τα εμπρός. Σε μια παρουσίαση τον περασμένο μήνα, υπερασπίστηκε την απόφαση αναμονής του Απριλίου, επικαλούμενος περιορισμένη επιδείνωση των προοπτικών πληθωρισμού και την αναμενόμενη μακροπρόθεσμη βελτίωση.

Αλλά προειδοποίησε επίσης κατά της απόκλισης των ποσοστών πολιτικής και αποτελεσματικής χρηματοδότησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 40% θα έκλεινε αυτό το κενό χωρίς να οδηγήσει σε περαιτέρω σύσφιξη στην πράξη, δήλωσε η Σέλβα Ντεμιράλπ, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κοτς και πρώην οικονομολόγος του Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Ζήτησε αύξηση στη συνεδρίαση της Πέμπτης, επικαλούμενη τη συνέχιση του πολέμου και τις επιπτώσεις της πρόσφατης πολιτικής αναταραχής στην Τουρκία που άσκησε περαιτέρω πίεση στα αποθεματικά και αναστάτωσε τις αγορές.

Η υπεράσπιση της λίρας μετά την αποπομπή του ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος από δικαστήριο τον Μάιο κόστισε περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Economics.