Ινδία: Η ανάπτυξη αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη δοκιμασία της στην τρίτη θητεία Μόντι

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Συνεχίζει να είναι δημοφιλής στην Ινδία στο 12ο έτος της θητείας του ως πρωθυπουργός, ο Ναρέντρα Μόντι — αλλά η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία στον κόσμο δεν είναι πλέον τόσο δημοφιλής μεταξύ των παγκόσμιων επενδυτών.

Η Ινδία γνωρίζει ένα ρεκόρ εξόδου ξένων επενδυτών από τη χώρα, ανέφεραν οι ειδικοί στο CNBC.

«Η Ινδία δεν είναι πλέον η προφανής, μονόδρομη ιστορία ανάπτυξης που υπέθεταν οι επενδυτές πριν από μερικά χρόνια», δήλωσε στο CNBC η Αλεξάνδρα Χέρμαν Πρασάντ, επικεφαλής οικονομολόγος στην Oxford Economics. Ενώ «παραμένει ισχυρή με βάση τα παγκόσμια πρότυπα», η οικονομία αντιμετωπίζει αντιξοότητες από την ασθενέστερη κατανάλωση, το εύθραυστο επενδυτικό κλίμα, το υψηλότερο κόστος ενέργειας και το πιο επιλεκτικό παγκόσμιο κεφάλαιο, πρόσθεσε.

Οι ξένοι επενδυτές χαρτοφυλακίου έχουν πουλήσει ινδικές μετοχές αξίας 29,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι στιγμής φέτος, μετά από πώληση 18,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.

Στο μέτωπο των άμεσων ξένων επενδύσεων, η Ινδία έχει προσελκύσει ακαθάριστα κεφάλαια άνω των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δωδεκάμηνη βάση που έληξε τον Ιανουάριο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, αυτό επισκιάστηκε από τον υψηλότερο επαναπατρισμό κεφαλαίων από ξένες εταιρείες και την αύξηση των επενδύσεων στο εξωτερικό από ινδικές εταιρείες, με αποτέλεσμα οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις να φτάσουν σε «σχεδόν ιστορικό χαμηλό».

Αυτό έχει αποδυναμώσει σημαντικά την ινδική ρουπία έναντι του δολαρίου σε μια εποχή που οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, δημιουργώντας μια επικίνδυνη κατάσταση για την Ινδία, η οποία εισάγει περισσότερο από το 85% των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο.

Καθώς τα σοκ από την κρίση στη Μέση Ανατολή μετακυλίονται στους καταναλωτές, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί, ενώ η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί, περιορίζοντας περαιτέρω την ελκυστικότητα της Ινδίας στους παγκόσμιους επενδυτές. Την περασμένη Παρασκευή, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο 5,1% για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2027 και προειδοποίησε ότι η οικονομία είναι πιθανό να αναπτυχθεί με βραδύτερο ρυθμό 6,6%, από προηγούμενη πρόβλεψη 6,9%.

Προοπτικές μεταρρυθμίσεων

Για να ανακόψει τη ροή κεφαλαίων, η ινδική κυβέρνηση εξέδωσε μια σειρά από μέτρα την περασμένη Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών για τους ξένους επενδυτές στην ινδική αγορά ομολόγων. Ενώ αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι επίκαιρες, η Ινδία πρέπει να προχωρήσει με μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να προσελκύσει παγκόσμιους επενδυτές, ανέφεραν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων των μεταρρυθμίσεων της CSIS India, ο οποίος μετρά την πρόοδο 30 μεγάλων μεταρρυθμίσεων σε όλες τις θητείες του Μόντι, η κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει μόνο δύο μεταρρυθμίσεις τα τελευταία δύο χρόνια – την έναρξη της τρίτης θητείας – με πολύ πιο αργό ρυθμό από ό,τι στην πρώτη ή τη δεύτερη θητεία Μόντι.

«Οι διαδικασίες απόκτησης γης και η νομική επίλυση των διαφορών δεν έχουν βελτιωθεί αισθητά», δήλωσε στο CNBC ο Ρίτσαρντ Ρόσο, ανώτερος σύμβουλος και πρόεδρος για την οικονομία της Ινδίας και των αναδυόμενων οικονομιών της Ασίας στο think tank πολιτικής CSIS. Πρόσθεσε ότι οι κανονισμοί εργασίας βελτιώθηκαν μόνο οριακά, ενώ η πρόσβαση σε αξιόπιστο, λογικά τιμολογημένο ηλεκτρικό ρεύμα και νερό «παραμένουν βασικές προκλήσεις για τους στόχους εκβιομηχάνισης της Ινδίας».

Αυξανόμενη κριτική

Ο πρόσφατος χειρισμός της ινδικής οικονομίας από την κυβέρνηση Μόντι δέχεται κριτική. Ενώ ορισμένοι ειδικοί ζητούν μεταρρυθμίσεις, άλλοι επισημαίνουν ότι η Ινδία υστερεί στον παγκόσμιο αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τον περασμένο μήνα, ο Ινδός οικονομολόγος Σουρτζίτ Μπάλα, πρώην μέλος του Οικονομικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου του πρωθυπουργού, δήλωσε ότι το πολιτικό κόμμα του Μόντι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την οικονομική πίεση της κρίσης στη Μέση Ανατολή για να προωθήσει μεταρρυθμίσεις. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η παγκόσμια εταιρεία έρευνας μετοχών Bernstein, σε ανοιχτή επιστολή προς τον Μόντι τον Απρίλιο, προειδοποίησε ότι οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη απειλούν τις ποιοτικές θέσεις εργασίας στον τομέα της πληροφορικής της Ινδίας, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την εγχώρια κατανάλωση. Πρόσθεσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει επίσης τον κίνδυνο να γίνει «μόνιμος καταναλωτής στην οικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης», καθώς σε αντίθεση με την Κίνα και τις ΗΠΑ, δεν διαθέτει μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Βενουγκοπάλ Γκαρέ, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής έρευνας για την Ινδία στην Bernstein, δήλωσε στο CNBC την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα έχει χάσει το πλοίο της Τεχνητής Νοημοσύνης και ότι το μόνο παιχνίδι της Τεχνητής Νοημοσύνης στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει είναι μέσω κέντρων δεδομένων. Αλλά αυτό δεν θα αντικαταστήσει τις θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας που χάθηκαν στον τομέα της πληροφορικής, είπε.