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Μαξίμου: Η αναμονή του κόμματος Σαμαρά και το μαρτύριο της σταγόνας

Δεν είναι μόνο το ίδιο το γεγονός της προαναγγελθείσας δημιουργίας του κόμματος Σαμαρά που απειλεί την κυβέρνηση, αλλά και η φθορά που της επιφέρει η παράταση της συζήτησης γύρω από τη δημιουργία του. Άγχος, αμηχανία και αλλεπάλληλες αλλαγές γραμμής

Πολιτική 10.06.2026, 08:12
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Μαξίμου: Η αναμονή του κόμματος Σαμαρά και το μαρτύριο της σταγόνας
Ρεπορτάζ Γιάννης Μπασκάκης

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Το μαρτύριο της σταγόνας βιώνει το μέγαρο Μαξίμου, βλέποντας τον Αντώνη Σαμαρά να σχεδιάζει προσεκτικά τις κινήσεις του σε σχέση με τη δημιουργία του κόμματός του και να κάνει μόνο ένα βήμα τη φορά, όπως κατά την τελευταία του παρέμβαση στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου κατέστησε μεν σαφές, και με ρητό τρόπο, ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του, προαναγγέλλοντας έτσι ότι θα προχωρήσει στο νέο κόμμα, αλλά χωρίς να γνωστοποιεί οτιδήποτε σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν ανησυχούν μόνο για την ίδια τη ζημιά που θα προκαλέσει στα ποσοστά της ΝΔ το κόμμα Σαμαρά. Βλέπουν ότι τους δημιουργεί πρόβλημα και μόνο η ύπαρξη της συζήτησης για το κόμμα που πρόκειται να δημιουργηθεί (και που η μέχρι τώρα μη ανακοίνωσή του καθιστά δυσχερή την κυβερνητική αποτίμηση απέναντί του).

Μία συζήτηση που δημιουργεί συνθήκες φθοράς για την κυβέρνηση, καθώς διαμορφώνει στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της ΝΔ την παράσταση συγκεκριμένης εναλλακτικής που θα τους δώσει τη δυνατότητα να καταψηφίσουν τη ΝΔ χωρίς να έχουν την αίσθηση ότι απομακρύνονται από την παράταξη.

Και δημιουργεί και εμφανή αμηχανία στη στάση του Μαξίμου απέναντι στον κ. Σαμαρά, τον οποίο από τη μία, όσο δεν έχει κόμμα δεν θέλει να χτυπήσει σκληρά για να μην κλείσει την πόρτα στο ακροατήριο που ο ίδιος εκφράζει, και από την άλλη επιχειρεί με φαρμακερά «καρφιά» να απαξιώσει τη σφοδρή κριτική που εκείνος ασκεί για μια μεγάλη γκάμα θεμάτων που ξεκινούν από την εξωτερική πολιτική και φτάνουν μέχρι την υπόθεση των υποκλοπών και τα σκάνδαλα διαφθοράς.

Περί «επαγγελματιών ανησυχούντων»

Είναι χαρακτηριστικό ότι και σήμερα Τετάρτη, στις 17:30, στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ που θα εκλέξει νέο της γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον, να σταθεί στον «πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος», με κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι με αυτό τον τρόπο ο πρωθυπουργός θα απαντήσει και στους «λεγόμενους επαγγελματίες ανησυχούντες».

Χαρακτηρισμό τον οποίο ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε χρησιμοποιήσει προκειμένου να εξαπολύσει προσωπική επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά με αφορμή την καταγγελία του τελευταίου για άρθρο στη σύμβαση με τη Chevron, προκαλώντας έτσι την απάντηση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «ερασιτέχνες εφησυχασμένους».

Τέλος στην αλλαγή γραμμής

Το σίγουρο είναι ότι η τελευταία παρέμβαση του κ. Σαμαρά στην Κρήτη έβαλε τέλος στην προσωρινή αλλαγή γραμμής του Μαξίμου, το οποίο από τα «καρφιά» επιχείρησε να περάσει σε μια τακτική καλοπιάσματος, απευθύνοντας μάλιστα και «κάλεσμα συστράτευσης» στον πρώην πρωθυπουργό, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσει το ακροατήριό του και τους ψηφοφόρους εκείνους που ετοιμάζονται να στραφούν προς το νέο του κόμμα.

Το Μαξίμου, επέστρεψε γρήγορα στα «καρφιά» για «προσωπικές ατζέντες» και «πικρίες» σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να ερωτάται στην τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την ομιλία Σαμαρά στην Κρήτη και να απαντάει:

«Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, κάνει τις επιλογές του, μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό. Εγώ θα σας πω ότι την κοινωνία, είτε αναφερόμαστε σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, είτε εν δυνάμει ψηφοφόρους, είτε ανθρώπους που δεν επιθυμούν, ούτε σκέφτονται να την ψηφίσουν, ενδιαφέρεται για λύσεις, μετρήσιμα αποτελέσματα, απαντήσεις στα αιτήματα που καθημερινά έχει η κοινωνία, προβάλουν οι πολίτες σε σχέση με τη ζωή τους και δεν νομίζω ότι η συζήτηση περί ενδεχόμενης μετατροπής μιας προσωπικής ατζέντας, πικρίας, παραπόνων, ο καθένας όπως θέλει να το ορίσει, να το αποτυπώσει, ενδιαφέρει τον κόσμο».

«Θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά»

Και χθες Τρίτη, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου δήλωσε πως η ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον κ. Σαμαρά «σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο», προσθέτοντας ωστόσο πως «ο καθένας κάνει τις επιλογές του» και ότι «εφόσον ο κ. Σαμαράς επιθυμεί να κάνει ένα κόμμα θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά ως αντίπαλοι και θα το κρίνει αυτό ο ελληνικός λαός όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσει», προαναγγέλλοντας έτσι και τη στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση απέναντι στο νέο κόμμα Σαμαρά.

Παράλληλα η επίσημη γραμμή, όπως διατυπώθηκε από την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος είναι ότι το κόμμα Σαμαρά δεν θα επηρεάσει τους ψηφοφόρους της ΝΔ. Στο παρασκήνιο βέβαια, εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου, γίνεται η ανάγνωση ότι το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα απευθυνθεί κατά πρώτον στο απογοητευμένο ακροατήριο της ΝΔ που έχει κάτσει στον καναπέ της αποχής και μέχρι στιγμής δεν σηκώνεται να πάει να ψηφίσει γιατί δεν θέλει να ψηφίσει τη ΝΔ αλλά ούτε και κάποιο άλλο κόμμα εκτός της παράταξης. Κατά δεύτερον σε εκείνους που παραμένουν ψηφοφόροι της ΝΔ αλλά είναι σήμερα δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση και κατά τρίτον στους ψηφοφόρους που έχουν φύγει ήδη από τη ΝΔ και ψηφίζουν κόμματα στα δεξιά της.

Ανάχωμα

Με άλλα λόγια στο κυβερνών κόμμα εκφράζονται φόβοι ότι το κόμμα Σαμαρά, είτε πάρει ψηφοφόρους από τη ΝΔ, είτε λειτουργήσει ως ανάχωμα μεταξύ της ΝΔ και ψηφοφόρων που θα επέστρεφαν, ανακόπτοντας τον επαναπατρισμό τους, θα προκαλέσει ζημιά στην κυβέρνηση και στις φιλοδοξίες της που κυμαίνονται από την ίδια την (σήμερα μακρινή) αυτοδυναμία, μέχρι το ψυχολογικό όριο του 30%, αλλά και το 25% που δίνει μπόνους εδρών (και αποτελεί τον πρώτο της στόχο).

Από την πλευρά Σαμαρά, πάντως, απαντούν ότι για τη φθορά και τα χαμηλά ποσοστά της η κυβέρνηση «θα πρέπει να κοιτάξει στον καθρέφτη της», την ώρα που, πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο, θεωρούν βέβαιο ότι εξελίξεις για το νέο κόμμα πριν από το Φθινόπωρο δεν θα υπάρξουν.

Πηγή: in.gr

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