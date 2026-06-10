ΓΣΕΒΕΕ: Η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα της Ευρώπης προϋποθέτουν ισχυρές ΜμΕ

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Η ανταγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα αλλά και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης εξαρτώνται από μια ισχυρή βάση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες χρειάζονται προσαρμοσμένες πολιτικές για να επενδύουν, να καινοτομούν και να αναπτύσσονται, τονίζει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) σε επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενόψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18-19 Ιουνίου 2026.

Τι αναφέρει στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ

Στην επιστολή, η οποία απευθύνθηκε επίσης στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα – και κοινοποιήθηκε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα – αποτυπώνονται οι θέσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως διατυπώθηκαν κατά την γενική συνέλευση της SMEunited (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνιών και ΜμΕ) στις 4 Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ ως πλήρους και ιδρυτικού μέλους.

Η επιστολή επικεντρώνεται στην ατζέντα της επικείμενης Συνόδου και παρουσιάζει τις προτεραιότητες των βιοτεχνιών και των ΜμΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και στις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η διασφάλιση εύκολης πρόσβασης των ΜμΕ στους ευρωπαϊκούς πόρους του ΠΔΠ, η καλύτερη συνένωση των αγροτικών και περιφερειακών κονδυλίων σε κοινό πλαίσιο χρηματοδότησης, καθώς και η συμμετοχή των εκπροσώπων των ΜμΕ στη διακυβέρνηση των σχετικών προγραμμάτων.

Προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον

Παράλληλα, η SMEunited τονίζει την ανάγκη για σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον, με απλούστευση των κανόνων και αυτοσυγκράτηση στην παραγωγή νέας νομοθεσίας, επισημαίνοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως αναφέρεται, η προσέγγιση αυτή συνάδει με την αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα», η οποία αναγνωρίστηκε ως σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η SMEunited εκπροσωπεί 65 οργανώσεις-μέλη από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί αναγνωρισμένη εργοδοτική οργάνωση.