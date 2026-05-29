ΓΣΕΒΕΕ: Αιχμές για αποκλεισμούς από την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων

Οι δημόσιοι ευρωπαϊκοί πόροι οφείλουν να απευθύνονται σε όλες τις ΜΜΕ και όχι μόνο σε όσους επιλέγουν οι ιθύνοντες, τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ

Business 29.05.2026, 16:21
Για αποκλεισμό σημαντικών κλάδων της οικονομίας απο τα ευρωπαικά προγράμματα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕ) που τονίζει ότι «οι δημόσιοι ευρωπαϊκοί πόροι οφείλουν να απευθύνονται σε όλες τις ΜΜΕ και όχι μόνο σε όσους επιλέγουν οι ιθύνοντες».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ τονίζεται Ο καθορισμός των αξόνων προτεραιότητας κάθε προγραμματικής περιόδου δεν μπορεί να προκύπτει ερήμην των επιχειρήσεων, πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται με απόφαση αιρετών να αποκλείονται σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας που εντάσσονται σε άξονες προτεραιότητας.

Συγκεκριμένα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 περιλαμβάνονται οκτώ άξονες προτεραιότητας μεταξύ των οποίων, η αγροτοδιατροφική αλυσίδα, το περιβάλλον και η κυκλική οικονομία, ο τουρισμός – πολιτισμός και δημιουργική βιομηχανία.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» 2021 – 2027 προκηρύχθηκε η δράση «Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή εκσυγχρονισμό και ανάκαμψη» που επικεντρώνεται στην ενίσχυση των ΜΜΕ της Αττικής που δραστηριοποιούνται στους άξονες προτεραιότητας χωρίς όμως να είναι επιλέξιμες όλες οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται και θα μπορούσαν να εκσυγχρονισθούν, να πραγματοποιήσουν παραγωγικές επενδύσεις και θα ήταν σε θέση να πετύχουν μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Η εξαίρεση της εστίασης

Συγκεκριμένα, από τους επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας απουσιάζει πλήρως η εστίαση παρά το γεγονός ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τουρισμό, ανήκει στις δραστηριότητες με υψηλές ενεργειακές ανάγκες και εντάσσεται στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα ως τελικό στάδιο διάθεσης και κατανάλωσης τροφίμων.

Ταυτόχρονα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις αριθμού επιχειρήσεων της Αττικής, προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας, έχει διαρκείς ανάγκες ανανέωσης εξοπλισμού και προσθήκης νέων τεχνολογιών, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο της συνολικής ικανοποίησης των επισκεπτών του Λεκανοπεδίου, ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια δίνει κρίσιμο αγώνα επιβίωσης για να ανταπεξέλθει στον διπλασιασμό του ενεργειακού κόστους και τις διαδοχικές ανατιμήσεις πρώτων υλών.

Η εξαίρεση του κλάδου επομένως από το συγκεκριμένο και άλλα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν δικαιολογείται.

Αντίστοιχα αναιτιολόγητη είναι η εξαίρεση των κλάδων της επισκευής και συντήρησης οχημάτων, οι οποίοι επίσης έχουν υψηλές ενεργειακές ανάγκες, περιλαμβάνουν δραστηριότητες επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, έχουν διαρκείς ανάγκες εξοπλισμών και εισαγωγής νέων τεχνολογιών και θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες δεδομένου ότι είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών, δραστηριότητες δηλαδή με αντίστοιχες ανάγκες με σημαντικά μικρότερο όμως αριθμό επιχειρήσεων συγκριτικά με τον αριθμό όσων αποκλείστηκαν.

Συμπερασματικά, εξαιρέθηκε από τη συγκεκριμένη δράση η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αφού πέραν των δύο προαναφερόμενων κλάδων, εκτός των δικαιούχων είναι το σύνολο του πρωτογενούς τομέα της Αττικής, το σύνολο του εμπορίου και το σύνολο των τεχνικών επαγγελμάτων, κλάδοι δηλαδή με σημαντικές ανάγκες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες που συνάδουν με τους άξονες προτεραιότητας της χώρας.

Ως ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπούμε θεσμικά τους περισσότερους από τους κλάδους που έχουν εξαιρεθεί άδικα και αναιτιολόγητα από τη δυνατότητα αξιοποίησης των συγκεκριμένων δημόσιων ευρωπαϊκών πόρων, προϋπολογισμού περίπου 140 εκατ. ευρώ  μόνο για την Αττική.

Διάλογο ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Στη συγκεκριμένη δράση που όφειλε να απευθύνεται στο σύνολο των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έχουν ενταχθεί μόλις 949 έργα, τη στιγμή που στην περιφέρεια δραστηριοποιείται περίπου το 40% των επιχειρήσεων της χώρας, ήτοι σχεδόν 400.000 επιχειρήσεις εκ των οποίων το 99% χαρακτηρίζονται μικρές. Οι ΚΑΔ που επιλέχθηκαν ως δυνητικοί δικαιούχοι εκτιμάται ότι δεν εκπροσωπούν παρά μόνο το 3% της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας της Αττικής.

Η ΓΣΕΒΕΕ οφείλει να τονίσει προς κάθε αρμόδιο φορέα ότι το δημόσιο συμφέρον δεν υπηρετείται με την εξαίρεση σημαντικών και αναγκαίων κλάδων της οικονομίας από χρηματοδοτικά εργαλεία και δημόσιους πόρους, ευρωπαϊκούς ή εθνικούς.

Βαίνοντας προς την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου και ενώ σχεδιάζεται η επόμενη, καλούμε σε δημόσιο διάλογο κάθε αρμόδιο φορέα προκειμένου να καθοριστούν με ακρίβεια οι όροι συμμετοχής του συνόλου της οικονομίας στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους δημόσιους πόρους, χωρίς αποκλεισμούς.

