ΓΣΕΒΕΕ: Οι μικρές επιχειρήσεις ζητούν άμεση στήριξη

Η ΓΣΕΒΕΕ προειδοποιεί για άνιση μεταχείριση των μικρών επιχειρήσεων στα μέτρα ενεργειακής στήριξης

Economy 08.04.2026, 16:39
Σχολιάστε
Newsroom

Η ΓΣΕΒΕΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον αποκλεισμό των μικρών επιχειρήσεων από τα μέτρα ενεργειακής στήριξης.

Συγκεκριμένα, σε επιστολή που απέστειλε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), προς τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, επισημαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος ενώ παράλληλα η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της σχετικά με το πρόσφατα ανακοινωθέν πακέτο μέτρων στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης για τη βιομηχανία.

ΓΣΕΒΕΕ: Περιορισμένα ή ανύπαρκτα τα οφέλη για τις μικρές επιχειρήσεις

Όπως σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ παρά την προφανή ανάγκη στήριξης του παραγωγικού ιστού απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν διαπιστώνεται ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και εκείνες με υψηλή ενεργειακή ένταση, είτε αποκλείονται, είτε ωφελούνται σε εξαιρετικά περιορισμένο βαθμό από τα συγκεκριμένα μέτρα.

Ειδικότερα στην επιστολή επισημαίνεται ότι :

-η αύξηση της αντιστάθμισης του κόστους CO₂ αφορά περιορισμένο αριθμό μεγάλων ενεργοβόρων βιομηχανιών, αφήνοντας εκτός τις μικρότερες επιχειρήσεις με αντίστοιχες επιβαρύνσεις.

-η μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ, αν και καθολική, έχει οριακή επίδραση στους λογαριασμούς ρεύματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και δεν συνιστά ουσιαστική ανακούφιση.

Ο κίνδυνος δημιουργίας αγοράς δύο ταχυτήτων

Η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις πλήττονται εξίσου, και συχνά δυσανάλογα, από την ενεργειακή ακρίβεια, χωρίς να διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια ή άλλους μηχανισμούς αντιστάθμισης για να ανταπεξέλθουν.

«Δυστυχώς, η υφιστάμενη προσέγγιση δημιουργεί μια αγορά δύο ταχυτήτων, αφήνοντας εκτεθειμένο το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού ιστού της χώρας».

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι : απαιτείται άμεση αναθεώρηση της πολιτικής στήριξης, με έμφαση: στην ενεργοποίηση έκτακτου προγράμματος επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού αντιστάθμισης, αντίστοιχου με αυτόν των μεγάλων βιομηχανιών, ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη και βιώσιμη αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο
ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία
Economy

ΟΟΣΑ: Τα δύο «αγκάθια» στην ανάπτυξη της Ελλάδας
Πάσχα: Πάνω από 300 έλεγχοι έχουν γίνει μέχρι στιγμής
Economy

Πάνω από 300 έλεγχοι στην πασχαλινή αγορά
Fuel Pass: Στα ΚΕΠ όταν «κολλάει» η πλατφόρμα – Πού εντοπίζονται οι δυσκολίες
Economy

Fuel Pass: Στα ΚΕΠ όταν «κολλάει» η πλατφόρμα - Τα εμπόδια
Καταστήματα: Μέχρι ποια ώρα είναι ανοιχτά σήμερα Μ. Πέμπτη – Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι το Πάσχα
Economy

Ποιες ώρες λειτουργούν τα καταστήματα Μ. Πέμπτη – Τι ισχύει έως το Πάσχα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στεγαστικά δάνεια: Η καλύτερη αρχή από το 2014 – Άλμα 56% στις νέες χορηγήσεις το 2026
Τράπεζες

Ρεκόρ 12ετίας για τα στεγαστική πίστη - Άλμα 56% στα νέα δάνεια

Επιστροφή στην ανάπτυξη για τα στεγαστικά δάνεια μετά από 14 χρόνια – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ – Ο ρόλος του «Σπίτι Μου ΙΙ»

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: «Καμπανάκι» ΤτΕ για την ελληνική οικονομία
Economy

«Καμπανάκι» για τη φοροδιαφυγή - Τα μέτρα που προτείνει η ΤτΕ

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ αναφορικά με τη φοροδιαφυγή

Γιάννης Αγουρίδης
Ακτοπλοΐα: Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη
Ακτοπλοΐα

Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη

Τη Μεγάλη Πέμπτη φέτος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διακινήθηκαν συνολικά 29.949 επιβάτες, έναντι 34.833 πέρυσι. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 14,02%

Λάμπρος Καραγεώργος
Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία
Πετρέλαιο

Θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα μετά την εκεχειρία;

Τι μεσολαβεί για να περάσουν οι μειώσεις του αργού πετρελαίου στα καύσιμα – Σε εγρήγορση για επάρκεια

Χρήστος Κολώνας
ΤτΕ: Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας

Θετικά στοιχεία αλλά και παθογένειες διαπιστώνει η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων
Ναυτιλία

Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξακολουθούν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ- Τι φοβάται η Bimco

Λάμπρος Καραγεώργος
Rémy Cointreau: Από το 1724 στο σχέδιο «RC Forward» και την εξέλιξή της
Τρόφιμα – ποτά

Από το 1724 στο «RC Forward» - Η Rémy Cointreau αλλάζει πίστα

Ο μετασχηματισμός της Rémy Cointreau κρίθηκε απαραίτητος από τη διοίκηση του γαλλικού ομίλου που είδε την κερδοφορία του να βυθίζεται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Πώς ένας Νεοϋορκέζος έμπορος κρασιού νικά τους δασμούς με έξυπνες κινήσεις
Business

Tα δασμολογικά «τείχη» του Τραμπ αλλάζουν το εμπόριο κρασιού

Οι έμποροι κρασιού στις ΗΠΑ βρίσκουν ευρηματικούς τρόπους για να παρακάμψουν τους δασμούς

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Economy
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία
Economy

ΟΟΣΑ: Τα δύο «αγκάθια» στην ανάπτυξη της Ελλάδας

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, επιπλέον προβλήματα προκαλούν η χαμηλή καινοτομία και η αργή υιοθέτηση τεχνολογιών

Γιάννης Αγουρίδης
Πάσχα: Πάνω από 300 έλεγχοι έχουν γίνει μέχρι στιγμής
Economy

Πάνω από 300 έλεγχοι στην πασχαλινή αγορά

Οι έλεγχοι θα ενταθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

Fuel Pass: Στα ΚΕΠ όταν «κολλάει» η πλατφόρμα – Πού εντοπίζονται οι δυσκολίες
Economy

Fuel Pass: Στα ΚΕΠ όταν «κολλάει» η πλατφόρμα - Τα εμπόδια

Μετ' εμποδίων γίνεται η διαδικασία - Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα για Fuel Pass

Καταστήματα: Μέχρι ποια ώρα είναι ανοιχτά σήμερα Μ. Πέμπτη – Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι το Πάσχα
Economy

Ποιες ώρες λειτουργούν τα καταστήματα Μ. Πέμπτη – Τι ισχύει έως το Πάσχα

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για το Πάσχα

Φοροδιαφυγή: «Καμπανάκι» ΤτΕ για την ελληνική οικονομία
Economy

«Καμπανάκι» για τη φοροδιαφυγή - Τα μέτρα που προτείνει η ΤτΕ

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ αναφορικά με τη φοροδιαφυγή

Γιάννης Αγουρίδης
Μπλέ Κέδρος: Αγορά ακινήτου έναντι 695.000 ευρώ στην Αθήνα
Τουρισμός

Αγορά ακινήτου απο τη Μπλέ Κέδρος έναντι 695.000 ευρώ

Πρόκειται για τριώροφη οικοδομή - Με την απόκτηση αυτή, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει 43 ακίνητα

Latest News
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Κοινωνία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα φέτας

Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria σε παρτίδα φέτας

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Κοινωνία

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά

υψηλά πρόστιμα για όσες πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν με τις απαγορεύσεις για τα social media

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Αναδρομή στα 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Τεχνολογία

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

Ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που θα προστατεύει την κάψουλα κατά την επιστροφή του Artemis II.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα
Business

Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα

Προχωρά η διασυνοριακή διάσπαση - Νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Συμμετοχών Α.Ε»

e-ΕΦΚΑ: Ποιοι λαμβάνουν σήμερα αναδρομικά λόγω προσμέτρησης χρόνου απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ θα δουν σήμερα αναδρομικά

Η συνολική δαπάνη της πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού, καλύφθηκε το Κάλλιο
Κοινωνία

Τριπλάσια τα αποθέματα νερού στον Μόρνο, «σκέπασαν» το Κάλλιο

Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση, ο Μόρνος κατακλύστηκε από νερά που αύξησαν τα αποθέματα

Στενά του Ορμούζ: Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων»
Ναυτιλία

Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων» στο Ορμούζ

Τεχεράνη και Ουάσιγκτον αμφισβητούν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, αντιδρούν οι μοναρχίες του Κόλπου

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Atlantic SEE ετοιμάζει νέες συμφωνίες για LNG
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Έρχονται νέα deals της Atlantic SEE για LNG

Εκτός από την πώληση του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει μια «κρίσιμη» υποδομή για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου

Βρετανία: Ο Λίβανος πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας
World

Βρετανία: Ο Λίβανος να είναι μέρος της συμφωνίας, να ανοίξει το Ορμούζ

Η Βρετανία διά της υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να πιέσει ώστε να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία δύο εβδομάδων

Lavipharm: Νέο deal 12 εκατ. δολαρίων – Συμφωνία με την Janssen Global Services
Business

Lavipharm: Με νέο deal 12 εκατ. ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της

Σε συμφωνία με την Janssen Global Services ήρθε η Lavipharm A.E. για την απόκτηση των δικαιωμάτων του συνταγογραφούμενου διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC®

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία
Economy

ΟΟΣΑ: Τα δύο «αγκάθια» στην ανάπτυξη της Ελλάδας

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, επιπλέον προβλήματα προκαλούν η χαμηλή καινοτομία και η αργή υιοθέτηση τεχνολογιών

Γιάννης Αγουρίδης
Νταντάδες γειτονιάς: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Έως 500 ευρώ για κάθε μητέρα
Κοινωνία

Ανοίγουν οι αιτήσεις για «Νταντάδες γειτονιάς» - Ποιοι θα λάβουν €500

Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Οι προϋποθέσεις

Μπλε Κέδρος: Στα 10,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

Μπλε Κέδρος: Στα 10,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου για το 2025 ανήλθαν σε 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies