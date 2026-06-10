ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,1% στον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αύξηση 2,1% παρουσίασε ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο του 2026, έναντι μείωσης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε μείωση 3,5%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Απρίλιο 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2026.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Απριλίου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Απριλίου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Σύγκριση Απριλίου 2026 με Απρίλιο 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,1% τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 9,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 1,0% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων.

• Κατά 0,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Από τη μείωση:

• Κατά 2,8% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. H μείωση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου -υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.