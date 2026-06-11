Χρηματιστήριο Αθηνών: Με δυνατό φίνις έκλεισε στο +1% η αγορά

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Με σημαντικά κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, επιταχύνοντας στο τέλος την ανοδική του κίνηση, καθώς κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα υψηλά έτους ακόμη και μέσα στη νέα γεωπολιτική ένταση που διαφαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,98% στις 2.396,37 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.367,70 μονάδων (-0,23%) και 2.396,42 μονάδων (+0,98%). Ο τζίρος ανήλθε στα 236,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 31,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,1 εκατ. τεμάχια αξίας 38,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 1,04% στις 6.079,74 μονάδες, ενώ στο +0,19% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.109,80 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,22% στις 2.679,38 μονάδες.

Στα γνώριμα ύδατα

Η τελική εικόνα της αγοράς σήμερα δεν αποτυπώνει το χαρακτήρια της συνεδρίασης, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της οποίας το ΧΑ παρέμενε καθηλωμένο σε ένα στενό εύρος, τηρώντας στάση αναμονής των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Με εξαίρεση το τελευταίο ημίωρο της συνεδρίασης, οι επενδυτές είχαν περιοριστεί σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε συγκεκριμένους τίτλους, με την εικόνα να αλλάζει μετά τη θετική έναρξη της Wall Street.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η επιφυλακτικότητα εξήφθηκε, καθώς νέα ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά απόψε». Παράλληλα, δήλωσε ότι «σε όχι και τόσο μακρινό χρονικό διάστημα» οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο του νησιού Χαργκ και άλλων κρίσιμων πετρελαϊκών υποδομών, αποκτώντας, όπως ανέφερε, πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η επικεφαλής της, Κριστίν Λαγκάρντ, επιβεβαίωσαν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η οικονομία της Ευρωζώνης, ενώ προχώρησαν σε αύξηση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των νέων προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3,0% το 2026, 2,3% το 2027 και 2,0% το 2028. Επίσης, οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 0,8% το 2026, 1,2% το 2027 και 1,5% το 2028. Πρόκειται για αναθεώρηση προς τα κάτω για το 2026 και το 2027, η οποία αντανακλά την εντονότερη επίδραση του πολέμου στις αγορές βασικών εμπορευμάτων, στα πραγματικά εισοδήματα και στην εμπιστοσύνη.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο Τιτάνας σημείωσε κέρδη 4,27%, με τις Allwyn και Κύπρου να ακολουθούν με άνοδο 3,17% και 3,08% αντίστοιχα. Άνω του 2% ήταν τα κέρδη σε Λάμδα, Motor Oil και ΟΤΕ, και άνω του 1% σε Optima, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική, Coca Cola, Eurobank και Hellenniq Energy.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Alpha Bank, Cenergy, Πειραιώς και ΔΕΗ, με τον Aktor να κλείνει χωρίς μεταβολή. Στον αντίποδα, ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΔΑΑ, Aegean, Metlen και Jumbo, με τις ΕΛΧΑ και Βιοχάλκο να κλείνουν κατά 1,56% και 1,85% αντίστοιχα. Η ΕΥΔΑΠ έχασε 2,27%.