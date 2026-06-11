Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρό προβάδισμα αγοραστών – Έντονη η μεταβλητότητα

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Έντονη νευρικότητα εμφανίζει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και έχει αρκετούς τίτλους του σε θετικά εδάφη, δεν μπορεί να διαφύγει των επιπέδων εντός των οποίων παλινδρομεί από τις αρχές Ιουνίου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,26% στις 2.379,93 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 18,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,6 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,33% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.036,61 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,61% στις 2.663,16 μονάδες.

Έντονη μεταβλητότητα

Η αγορά προσπαθεί να βρει το δρόμο της μέσα στη μέγγενη της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αλλά και των επιπτώσεων του αυξημένου ενεργειακού κόστους, διατηρώντας όμως την επαφή με τα υψηλά του έτους. Μετά από ένα έντονο τριήμερο, μάλιστα, δείχνει διαθέσεις να συσσωρεύσει γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα στη σημερινή συνεδρίαση, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει σημαντικών εξελίξεων τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αναμένεται ευρέως να προχωρήσει σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει υπό έλεγχο τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στο επίκεντρο της εγχώριας αγοράς βρίσκεται η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, καθώς σήμερα πραγματοποιείται η γενική συνέλευση των μετόχων που καλείται να εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 530 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου και θα υλοποιηθεί μέσω βιβλίου προσφορών. Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, καταγράφοντας αύξηση καθαρών κερδών κατά 23% σε ετήσια βάση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Optima σημειώνει άλμα 3,09%, με τις Allwyn και Eurobank να ακολουθούν με κέρδη 1,34% και 1,03% αντίστοιχα. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Helleniq Energy, ΕΛΧΑ, ΔΑΑ, Εθνική, Coca Cola, Πειραιώς, ΔΕΗ, Alpha Bank, Aktor, Τιτάν, ΟΤΕ και Κύπρου.

Στον αντίποδα, οι Cenergy, ΕΥΔΑΠ και Βιοχάλκο σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Metlen, Jumbo, Aegean, Motor Oil και Σαράντης. Η Λάμδα είναι αμετάβλητη.